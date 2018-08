Vervallen kerk verbouwd tot woonhuis

Jan Auke Brink

Steeds meer kerken worden buiten gebruik gesteld en krijgen een andere bestemming. Hoe is het om in een kerk te wonen en te leven? Deze week: Willem en Gea van der Bent uit Ternaard.

,,We hadden een nieuwbouwwoning in Dokkum. Dat was prima toen de kinderen nog thuis woonden. Maar in 2007 waren de twee oudsten al het huis uit en wilden we wel eens wat anders”, vertelt Gea van der Bent in de tuin van de voormalige doopsgezinde kerk te Ternaard.

,,We waren eigenlijk helemaal niet op zoek naar een kerk, maar ik kwam deze tijdens de zoektocht naar een nieuw huis opeens tegen op internet”, zegt Gea. ,,We zochten eigenlijk iets op de lijn Zwolle – Groningen”, vult haar man Willem lachend aan.

Een kerk aan de Friese Waddenkust stond dus niet bovenaan het wensenlijstje. Maar toen ze de kerk te koop zagen staan, leek het in eerste instantie vooral Gea een spannend idee: ,,Het was een mooi klein kerkje, een prima formaat. Ik dacht dat we er wel wat van zouden kunnen maken, maar Willem was minder enthousiast.”

De rollen omgedraaid

Na de bezichtiging waren de rollen omgedraaid: ,,We hadden een bouwkundige mee, en Willem liep samen met die man een rondje om de kerk. Overal had hij wel wat op aan te merken. ‘Dat wordt niks’, dacht ik. Maar toen ze rond waren zei Willem: ‘Dit zou wel eens wat kunnen worden’. Ik overzag het allemaal niet, maar ik wist dat ik op Willem kon vertrouwen. Hij is handig en hij heeft ook het doorzettingsvermogen dat nodig is om zo’n project aan te pakken.”

Willem: ,,Ons vorige huis in Dokkum hebben we casco laten opleveren. Dat heb ik toen zelf afgebouwd. Ik houd er wel van om te klussen. Maar hier moest wel veel gebeuren; de kerk was niet goed onderhouden, het dak was in heel slechte staat en de toren was helemaal verrot. In het dorp leefde zelfs de angst dat de toren er misschien af zou worden gehaald. Maar wij vonden dat deze hoort bij de uitstraling van het gebouw. Daarom hebben we er een nieuwe op laten zetten. Het dak hebben we gerenoveerd.”

Van buiten lijkt het kerkje daardoor nog altijd op de doopsgezinde vermaning zoals die in 1850 is gebouwd. Een schuilkerkje zoals dat voor menige doopsgezinde generatie lang de plek was voor erediensten. Binnen zijn nog maar weinig authentieke elementen terug te vinden. De hoogte van de woonkamer ademt onder het tongewelf nog wel de kerkelijke sfeer en ook uit de oorspronkelijke boogramen blijkt dat het woonhuis oorspronkelijk een kerk was. Maar het orgel of de preekstoel is niet meer te zien.

,,Toen we het gebouw kochten, had voormalige organist Lieuwe van der Ploeg al bedongen dat hij het orgel en de preekstoel wilde overnemen. Later kwamen daar nog kerkbanken bij. Hij heeft een bijgebouw achter zijn huis namelijk volledig ingericht als kerk.”

Particulier

Toen Willem en Gea de kerk elf jaar geleden kochten, was het gebouw al nauwelijks meer in gebruik als godshuis. ,,De kerk was in 1997 al overgedaan aan een particulier, met als afspraak dat de doopsgezinden er nog tien jaar zouden mogen kerken. Dat deden ze ongeveer acht keer per jaar. De eigenaar woonde toen in de kosterswoning hiernaast. Hij had ook een Bijbels Prentenkabinet erbij. Dat heeft hij later voortgezet vanuit zijn nieuwe woning in Dokkum.”

Toen ze er serieus over begonnen na te denken de kerk te kopen, zijn Willem en Gea eerst naar de gemeente Dongeradeel gegaan, om te vragen of die het goed zou vinden als de kerk zou worden verbouwd tot woonhuis. ,,Daar was de gemeente positief over. De ambtenaren zeiden dat ze ons zouden steunen in die wens. Daarna ben ik met onze jongste zoon op de computer 3D-tekeningen gaan maken van de binnenkant”, vertelt Willem.

,,Bij de eerste bezichtiging stond ik op ‘de kreake’ en toen zag ik het al voor me: helemaal strippen, en dan op de plek van het orgel de lucht in. Met die tekeningen zijn we vervolgens naar de uit het dorp afkomstige architect Jan Hendrik Bos gegaan. Die vond mijn plan om er een kubus in te bouwen goed. Alleen zie je dat zo’n architect toch een andere blik heeft. Ik wilde de kubus tegen een muur plaatsen, maar hij adviseerde juist hem vrij in de ruimte te zetten, met een glazen vloer er om heen. Zo gebruiken we het licht uit de kerkramen optimaal.”

Woonfuncties

In de kubus zitten bijna alle woonfuncties verwerkt: onderin zijn de keuken en een slaapkamer met badkamer, bovenin een kantoortje, nog een badkamer en een logeerplek. De kubus beslaat ongeveer de helft van het vloeroppervlak.

De andere helft is gereserveerd voor de woonkamer, met op de plek waar de preekstoel stond een glazen deur naar de achtertuin. Zo hebben Willem en Gea een vrij uitzicht over de achtergelegen velden gecreëerd. Het naastgelegen kosterhuis gebruiken ze als bijkeuken en opslagruimte en het oorspronkelijke verenigingsgebouw verhuren ze voor workshops en vergaderingen, via BenThuis Ternaard.

Bij de verbouwing hebben Willem en Gea het huis meteen energiezuinig gemaakt. Op het dak liggen zonnepanelen, ze hebben een zonneboiler voor het water en er is een warmtepomp geïnstalleerd. De hele kerk is geïsoleerd, inclusief vloerverwarming. ,,We zijn in totaal bijna twee jaar bezig geweest met de verbouwing, in die periode woonden we in het kosterhuis hiernaast”, vertelt Gea.

,,Die verbouwing hebben we deels samen met onze kinderen gedaan. Dat voelt wel heel bijzonder, ik denk dat zij daardoor ook echt wel een band met dit huis hebben, ook al hebben de oudste twee er nooit gewoond. We hebben er zelfs een film van gemaakt,” vervolgt Gea.

Nieuwsgierig

Toen de verbouwing in 2009 klaar was, waren mensen nieuwsgierig: ,,Dorpsgenoten waren blij dat we het exterieur, de buitenkant in stand hadden gehouden; de kerk hoort echt bij de historie van het dorp. Er stonden ook vaak mensen door het raam naar binnen te kijken. We gaven toen wel mini-rondleidingen. Wij leerden ook steeds meer over de geschiedenis van het gebouw. Zo bleek hier in de Tweede Wereldoorlog een noodhospitaal te zijn geweest. En we hebben zelfs een keer iemand ontmoet op de camping in Oostenrijk die in dat hospitaal geboren was. Heel bijzonder!”

Ook waren er dorpsgenoten die verwachtten dat Gea en Willem het gebouw meteen weer te koop zouden zetten, om het met winst door te verkopen. ,,Maar dat is nooit onze intentie geweest. We hebben dit zo gemaakt omdat we er zelf van genieten. Het is heerlijk om hier te wonen.”

Dat woonplezier schuilt voor een deel in het gegeven dat ze de kerk zelf hebben verbouwd tot woonhuis. Maar ook de historische en religieuze waarde van de locatie draagt bij aan het woongenot. ,,We zijn beide gelovig, dat maakt het wonen in een kerk echt extra bijzonder”, zegt Gea. ,,We hebben geïnvesteerd om de kerk met zorg te verbouwen. Wij voelen respect voor het gebouw. Voor hetzelfde geld komt er ooit iemand in die het helemaal laat verpieteren. Dat zou ik echt zonde vinden.”