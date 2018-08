Toegewijde vrijwilligers en trotse verhalen

Teunard van der Linden

Met Tsjerkepaad, op bezoek in Tzum, hoor ik een paar prachtige verhalen. Zoals het verhaal over de grote grafsteen van een adellijk echtpaar – de grootste in de kerk, die bij aflevering niet door de deur blijkt te passen. Op zijn kant past hij evenmin door de ingang, hoe men de steen ook wendt of keert.

Besloten wordt een horizontale gleuf uit te hakken in een van de koormuren. Een ‘brievenbus’, waardoor de steen naar binnen geschoven kan worden, om de zaak daarna weer netjes dicht te maken. Primitief, maar doeltreffend. PostNL zou allang de benen genomen hebben.

In Kimswerd ligt voor de kansel in het middenpad ook een graf, beter gezegd de toegang tot een grafkelder, die nog jaarlijks ceremonieel geïnspecteerd wordt door een delegatie uit Franeker, waarna het jaarlijkse onderhoudsgeld wordt uitgekeerd. Het grijs geschilderde houten luik met glazen uitsparing doet wat luguber aan, maar elke kerk is trots op zijn eigen verhalen.

Fraai in Kimswerd zijn de mannen- en vrouwenbanken, het houtsnijwerk en de nieuwe glas- en loodramen in het koor, vervaardigd door een lokale glaskunstenaar. Door de moderne ramen valt prachtig licht binnen in het koor. Jammer zijn alleen de opgehoopte stoelen in het middenpad, die afbreuk doen aan de beleving van de ruimte.

Kerktoren

Terug naar Tzum. Daar kan ook de kerktoren beklommen worden, de hoogste dorpstoren van Friesland. Er verzamelt zich een groepje van vijf dappere zielen. Een schitterende stenen wenteltrap voert naar de klokzolder, luidzolder en de bovenste verdieping, waar men via een luik de balustrade op kan. Geen uitje voor mensen met hoogtevrees.

De gids vertelt de bekende sage van de Aldeboarners en hun ambitie een nog hogere kerktoren dan die van Tzum te bouwen en over het afgesneden stuk meetlint, waardoor zij bedrogen uitkwamen. Rivaliserende torens. In de verte doemen de kerktorens van Harlingen op, vlak naast elkaar. Het is een markant gezicht, zo close.

Het rooms-katholicisme kwam in de negentiende eeuw weer boven de grond. Dit leidde tot een ongekende roomse bouwwoede. Naar verluid werd bij de bouw van de Sint Michaelkerk in Harlingen de toren van de Dom van de Almenum met drie meter overtroffen. Nu staan beide torens als een toonbeeld van oecumene broederlijk naast elkaar in het Harlinger landschap.

Hartelijk

Ik geniet van het uitzicht over het weidse land en van de gastvrije ontvangst op Tsjerkepaad. Het welkom is hartelijk, de informatie op maat en de koffie reeds gezet. Het zijn toegewijde vrijwilligers die de kerk op de kaart zetten, orgels laten klinken en onschatbare verhalen doorgeven.

Tot slot met eigen ogen gezien: de metalen luchtdrukinstallatie in de toren van Tzum, waarmee de vlaggenmast diagonaal de toren in kan worden ‘geschoten’. De trots der kerkrentmeesters, naar zich laat raden. Het zal een paar centen gekost hebben, maar dan heb je ook wat. Tsjerkepaad: de vlag kan uit!

Teunard van der Linden is predikant in de Protestantse Gemeente Harlingen-Midlum. Hij schrijft tweewekelijks over zijn inburgering in Friesland. Reacties via: tg.linden@gmail.com