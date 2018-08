Niemand hoeft Jezus te spelen

Tjerk de Reus

De mens is een paradox, met een duistere en een lichte kant. Dat ervaart de Lutherse pastor Naida Bolz-Weber dagelijks in haar werk. In haar verrassende boek Vrijspraak voor losers vertelt ze erover.

Nadia Bolz-Weber (1969), voorganger van een gemeente in het Amerikaanse Denver, verkondigt niet alleen dat de mens een paradoxaal verschijnsel is, zij wekt ook zelf die indruk. Ze is een nogal aparte, zo je wilt populair ogende verschijning, met haar vele tattoos en radicale verhalen. Ze heeft een eigenzinnige schrijf- en spreekstijl, confronterend en hilarisch. Maar niet zonder diepgang. Dat blijkt al uit de titel van het eerste boek van Bolz-Weber dat in het Nederlands is vertaald: Vrijspraak voor losers, met als ondertitel Ieder mens kan zowel zondaar als heilige zijn (oorspronkelijk: Accidental Saints. Finding God in All People).

De term ‘losers’ klinkt nog best leuk, maar ‘vrijspraak’! Dat herinnert aan het ouderwetse kerkelijke spraakgebruik, waarin de mens door God wordt ‘vrijgesproken’ van zijn schuld en zonde. Toch is dat precies waarop Bolz hier mikt, wat ook haar ondertitel over ‘zondaar’ en ‘heilige’ laat zien. Elke mens ontdekt duisternis én licht in zichzelf, iedere gelovige wordt aangetrokken door het goede én het kwade en beseft dat zijn ziel vervuld is door tegenstrijdige motieven en driften. Die verwarde mens, zegt Bolz-Weber, is tegelijk een ‘heilige’: door God aangesproken en opgetild in het licht, elke keer weer opnieuw.

Ter harte

De negentien hoofdstukken van dit boek staan boordevol verhalen en laten zich vlot lezen. Bolz-Weber zit er helemaal met haar persoonlijkheid in, maar dan niet op een etalerende manier. Je leert haar kennen als een integere geest, die eigen ervaringen vertelt om iets duidelijk te maken wat haar ter harte gaat.

Daarvan zo dadelijk een paar voorbeelden, maar eerst: welk beeld schetst zij van zichzelf? Ze was in haar jeugd ‘een meisje dat er niet bij hoorde’, valt ergens in dit boek te lezen; ze werd ‘opgevoed als fundamentalistisch christen’. Daarop verliet ze de kerk, ze ‘raakte verslaafd, kickte af, ontmoette een aardige lutherse jongen, werd een lutherse voorganger, startte een kerk’. Die kerk staat in Denver en heet: House for All Sinners and Saints. Wie na het boek gelezen te hebben, denkt: ‘Daar ga ik eens een keer kijken!’, wordt in het nawoord vriendelijk verzocht dat via internet te doen. Liever geen megakerk rond Nadia Bolz-Weber.

De boodschap van deze bevlogen voorganger is even on-Amerikaans als Luthers: de mens is geen succesnummer, laten we daarom praten over vergeving, herstel en aanvaarding.

Geen perfect mens

Bolz-Weber schrijft over een toespraak die ze hield voor jongeren: ‘Ik vertelde hun dat deze God altijd gebruik gemaakt had van imperfecte mensen, dat deze God onder ons heeft gelopen en met alle verkeerde mensen en de melaatsen kuste. Ik vertelde hun dat dit een God is die opstond uit de dood en gegrilde vis at met zijn vrienden op het strand en toen opsteeg naar de hemel en vooral in de meest aanstootgevend gewone dingen bij ons is: in graan, wijn, water, woorden. Ik vertelde hun dat deze God nóóit te vatten is geweest.’

Ook Bolz-Weber zelf is geen perfect mens, legt ze uit: ‘hoe verleidelijk het ook klinkt om de beste christen te zijn, iemand die Jezus op de voet volgt, het is simpelweg gewoon niet wie ik ben en ook niet wie gemeenteleden willen dat ik ben. Ik ren Jezus dus niet achterna.

Jezus zit eerder mij achter de broek aan. Ik mag dan wel een leider zijn, maar ik leid mensen de straat op, zodat ze aangereden worden door de hard rijdende bus van biecht en vrijspraak, zonde en heiligheid, dood en opstanding – dat wil zeggen: het evangelie van Jezus Christus.’

Zondaar én rechtvaardige

De teksten van Bolz-Weber bezitten een eigensoortige kracht, die alles te maken heeft met de door haar gekoesterde lutherse theologie. Op een moderne en aansprekende manier draait haar hele boek rond de lijfspreuk van Maarten Luther: tegelijk zondaar én rechtvaardige, ofwel ‘sinner and saint’.

Dat is niet zomaar een mooie spreuk. Bolz-Weber gaat ermee het leven in, ze woelt ermee in onze dagelijks ervaring en toont iets verrassends. Zo legt ze uit waarom het bevrijdend is als je beseft dat je een aandeel hebt in je eigen narigheid. In dat licht is het opbiechten van je fouten zinvol en bevrijdend, schrijft ze. Dat was ook een eigen ontdekking: ‘alles veranderde op het moment waarop ik vergeving niet langer zag als het uitvegen van een whiteboard, maar als het vrij zijn van de gebondenheid van jezelf.’ En dat speelt zich af in de gewone werkelijkheid van spanningen in je gezin, last met de buren, vakantiepret en alweer het uitstel van je loonsverhoging. Bolz-Weber wil het geestelijke leven niet optillen naar een bovenaards niveau, maar gelooft hartstochtelijk dat God is gekomen in de modder van ons bestaan.

Daar hebben we God niet in de hand, zeker niet in de hand van ons moralisme. Eerder word je verrast door het onvoorspelbare. ‘Deel zijn van Christus’ bizarre koninkrijk’, schrijft Bolz-Weber, ‘lijkt meer op dorst hebben en water krijgen van iemand die je totaal niet mag dan op het poetsen van je kroon.’ De navolging van Christus is dan ook geen zegetocht van een robuuste christen, onderstreept ze: ‘Niemand hoeft Jezus te spelen. Maar we zullen Jezus ervaren op die heilige plek, waar we anderen bijstaan in hun nood en waar anderen ons bijstaan in onze nood.’

De ‘vrijspraak’ voor ‘losers’, zoals Bolz-Weber die in haar boek schetst, hakt er dus diep in. Zo diep dat er plotseling een nieuwe orde tastbaar is: het koninkrijk van God als een ‘huis voor alle zondaren en heiligen’. In haar woorden: ‘Maar de glorie van God te midden van onze shit wordt voortdurend geopenbaard, overal om ons heen.’

Vrijspraak voor losers. Ieder mens kan zowel zondaar als heilige zijn. Nadia Bolz-Weber. Uitgeverij Kok. 17,99 euro