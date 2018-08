Mormonen willen na openbaring niet langer mormoon genoemd worden

De geloofsgemeenschap De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, beter bekend als de mormonen, heeft zich tegen de benaming mormonenkerk uitgesproken.

Kerkleider Russell Nelson (93) lichtte deze week het besluit dat de naam mormonen niet meer gebruikt moet worden toe: ,,De Heer heeft me de naam op het hart gedrukt die Hij voor Zijn kerk geopenbaard heeft, namelijk De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Ook de begrippen ‘De Kerk’, ‘De Kerk van Jezus Christus’ of ‘De herstelde Kerk van Jezus Christus’ zijn legitiem.”

Dat de gemeenschap vaak als mormoons wordt aangeduid, is niet zo vreemd. De volledige naam is onhandig lang, en de gelovigen zelf bezigen ook de naam mormonen. Zo is het statement dat de term mormonen niet meer gebruikt mag worden, gepubliceerd op de website Mormon Newsroom, de officiĆ«le website van de gemeenschap. Ook zijn afgelopen jaren 162 filmpjes gemaakt waarin gelovigen zichzelf presenteren onder de noemer I’m a mormon, Ik ben een mormoon.

Niet exclusief

Woordvoerder Kai Funkschmidt van de Evangelische Kerk in Duitsland (EKD) noemt tegenover het Duitse persbureau Idea de stellingname van de mormonen problematisch: ‘De benaming ‘De Kerk van Jezus Christus’ is een vaststaand theologische notie voor de universele, onzichtbare kerk van Christus, waarvan naar ons inzicht de protestantse kerk deel uitmaakt.’

Een enkele gemeenschap kan zich dit begrip niet exclusief toe-eigenen, zegt Funkschmidt: ‘Misschien willen de mormonen met deze aanspraak uitdrukken dat zij de enige ware kerk zijn’. Volgens de eigen gegevens heeft de kerk zestien miljoen aanhangers, van wie een derde in de Verenigde Staten woont. In Nederland wonen ruim negenduizend aanhangers.