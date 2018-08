In de vele edities van de Statenvertaling zijn steeds andere keuzes gemaakt

Jaap van Dorp

Recent kwam de vraag op of het niet hoog tijd is voor een taalkundig opnieuw aangepaste versie van de Statenvertaling. In dat verband is het van belang om te weten dat dè Statenvertaling niet bestaat.

De eerste uitgave van de Statenvertaling verscheen in 1637. Die tekst is volledig beschikbaar gemaakt op de website www.bijbelsdigitaal.nl. De site biedt hogekwaliteitscans van iedere bladzijde én daarnaast een volledige transcriptie van de tekst, inclusief alle kanttekeningen. Hiermee kan iedereen een blik werpen op wat we als de Statenvertaling in eigenlijke zin kunnen beschouwen.

Behalve van de Statenvertaling biedt deze website ook scans en transcripties van een aantal andere vertalingen, waaronder de Deux- Aesbijbel uit 1562. Bovendien biedt de site de mogelijkheid om de tekst van de verschillende oude Nederlandse vertalingen met elkaar te vergelijken. Zo kan iedereen met eigen ogen vaststellen wat Dirk-Jan de Kooter eerder dit jaar concludeerde in zijn proefschrift, namelijk dat de Statenvertaling wat betreft het Nieuwe Testament in verregaande mate overeenkomt met de Deux- Aesbijbel.

Verouderd

In 1657 verscheen een verbeterde druk van de Statenvertaling met aanvullingen en correcties van drukfouten – voor het overgrote deel in de kanttekeningen, en voor een klein gedeelte in de tekst van de vertaling. Hier en daar is ook de vertaling bewust gewijzigd. Maar het oorspronkelijke karakter van de Statenbijbel is in de editie van 1657 niet gewijzigd. Ook de verbeterde druk van 1657 bleek nog tal van inconsequenties te bevatten in spelling en leestekengebruik. Bovendien maakte de taal van de Statenvertaling al bij verschijning een verouderde indruk.

Dat is niet verwonderlijk als men bedenkt dat die zwaar steunde op het taalgebruik in de Deux-Aesbijbel, die dateerde uit het midden van de zestiende eeuw. Met name in de negentiende eeuw werden pogingen ondernomen om tot verbeterde, actuelere en leesbaarder edities van de Statenvertaling te komen. Deze negentiendeeeuwse edities voerden tal van moderniseringen door in spelling en taalgebruik, en veranderingen in interpunctie en hoofdlettergebruik. Wat tegenwoordig doorgaat voor ‘de Statenvertaling’ gaat over het algemeen terug op een van deze negentiende- eeuwse drukken.

In zeer behoudende kringen van de gereformeerde gezindte wordt veelal gebruikgemaakt van de gereviseerde editie van de Statenvertaling van de Gereformeerde Bijbelstichting (GBS) uit 1973. Volgens de uitgever gaat deze uitgave rechtstreeks terug op de verbeterde druk van de Statenbijbel uit 1657.

Moderniseringen

De GBS streefde er met deze herziening naar de Bijbellezers in de hele breedte van de gereformeerde gezindte in de twintigste eeuw te dienen. De herziening zou niet al te drastisch zijn. Volgens Bert Scholten, oud-directeur van de GBS, beperkte de GBS-editie zich tot het uitzuiveren van fouten en onregelmatigheden die na 1657 in een proces van meer dan driehonderd jaar in de vertaling waren geslopen: ‘Dat waren er overigens nog altijd honderden, vooral in het leesteken en hoofdlettergebruik.’

In werkelijkheid gaat het in de GBS-editie van 1973 om veel meer wijzigingen. Het betreft daarbij tal van moderniseringen in spelling en woordgebruik, zoals we die ook kennen uit de negentiende-eeuwse vernieuwde edities van de Statenvertaling.

Het gegeven dat de editie van de GBS geen zuivere weerspiegeling van de editie van 1657 vormt maar negentiende-eeuwse moderniseringen volgt, werd op 18 januari 2018 in het Reformatorisch Dagblad door dr. Pieter Rouwendaal als argument aangevoerd om open te staan voor een nieuwe editie van de Statenvertaling, waarin spelling en taalgebruik verder worden aangepast.

De wens is helder: om de Statenvertaling te kunnen blijven lezen, volstaan de (selectief doorgevoerde) negentiende-eeuwse moderniseringen niet meer. De taal zou moeten worden aangepast aan het huidige Nederlands.

Verschillen

De verschillen tussen de Nederlandse taal van de zestiende en zeventiende eeuw en die van de eenentwintigste eeuw zijn enorm. De edities van de Statenvertaling die op dit moment het meest in gebruik zijn, de GBS-editie uit 1973, de Jongbloed- editie en de NBG-editie uit 1977 (ook wel de Tukker-Bijbel genoemd), grijpen alle fors in de editie van 1657 in, zowel wat betreft de spelling als wat betreft het taalgebruik.

Opvallend is dat in de Jongbloededitie en de GBS-editie de oude naamvals-n wordt gebruikt in het lidwoord bij het lijdend voorwerp: ‘Ten dage als God den mens schiep’. Een dergelijke spelling mag dan het idee oproepen dat de lezer een echte Statenvertaling voor zich heeft, ze is wel misplaatst als men ziet dat bijvoorbeeld de uitgang ‘-sch’ in ‘mens’ wel is geschrapt.

Verandering van taalkundige regels en spellingsregels blijken makkelijker doorgevoerd te worden dan veranderingen in woordgebruik. Het unieke van de GBS-editie uit 1973 is dat daarin ongeveer 350 woorden zijn opgenomen die in de negentiende eeuw al als verouderd werden beschouwd en die in latere edities voor een belangrijk deel dan ook zijn vervangen.

Woordenlijst

Achter in de GBS-editie is een woordenlijst opgenomen waarin deze verouderde woorden worden verklaard. Zoals ‘bagge’ (= kostbare ring) in Spreuken 11:22, ‘ruchelen’ (= balken) in Job 6:5 en ‘meesteren’ (= medisch behandelen) in Jeremia 51:9. Vele woorden van die woordenlijst komen trouwens ook nog voor in de Jongbloed-editie en in de 1977-editie.

Hoewel men met elke herziening van de Statenvertaling zo dicht mogelijk bij het karakter van het origineel wil blijven, is het onontkoombaar dat woorden uit de zeventiende- eeuwse Bijbel in moderne uitgaven vervangen worden.

Voor woorden die in het hedendaagse taalgebruik een negatieve klank hebben gekregen, bijvoorbeeld, is in alle gereviseerde versies van de Statenvertaling een alternatief gebruikt. Het maakt in dat opzicht niet zo veel uit of men de GBS-editie, de Jongbloed-editie of de 1977-editie leest. Een bekend voorbeeld is het woord ‘wijf’, dat in de zeventiende eeuw een gewoon woord was voor ‘vrouw’ (130 keer in de Statenbijbel). In alle herziene versies is ‘wijf’ vervangen door het woord ‘vrouw’. Inconsistent is wel dat de GBS-editie het woord ‘bywijf’ handhaaft, zoals in Rechters 19:2.

De Herziene Statenvertaling (HSV) uit 2010 gaat al reviserend veel verder dan haar voorgangers. In Genesis 5:1 is met ‘Dit is het boek van de afstammelingen van Adam’ gekozen voor gangbaarder Nederlands dan ‘Dit is het boek van Adams geslacht’ in de andere herziene versies. De revisie in de HSV is verstrekkend. Het is daarom niet verwonderlijk dat deze vertaling in de ogen van velen geen revisie van de Statenvertaling is, maar een nieuwe vertaling in het spoor van de Statenbijbel.

Niet meer begrepen

De edities van de Statenvertaling die tegenwoordig het meest worden gebruikt, sluiten niet aan bij het taalgebruik van hedendaagse Bijbellezers. De selectief doorgevoerde moderniseringen en spellingswijzigingen uit de negentiende en twintigste eeuw voldoen volgens velen niet meer. Het probleem dat de Statenvertaling niet meer begrepen wordt, blijft onverminderd bestaan.

Voor dat probleem zijn ook in de eenentwintigste eeuw oplossingen bedacht. De HSV combineert de uitgangspunten en principiële keuzes van de Statenvertaling met het gebruik van courant Nederlands. Ook verscheen de Basisbijbel, een sterk vereenvoudigde tekst van de Bijbel in gemakkelijk Nederlands, gebaseerd op de Statenvertaling. Inmiddels is dus de vraag opnieuw opgekomen of de Statenvertaling ‘zelf’ in een gemoderniseerd taalkleed kan worden gestoken.

Blijkbaar zijn de al gegeven antwoorden niet voldoende, ook niet voor degenen die de Statenbijbel blijven koesteren.

Dr. J. van Dorp werkt bij het NBG als vertaler en oudtestamenticus.

Dit is het laatste deel van een drieluik over de invloed van de Statenvertaling. Het artikel verscheen eerder in Met Andere Woorden, een vakblad over Bijbelvertalen van het NBG, bedoeld voor professionele Bijbelgebruikers, onder wie predikanten. Het is gratis aan te vragen via: www.bijbelgenootschap.nl/maw.