Door onderdeel te zijn van een familie van gelovigen kun je groeien

Lodewijk Born

Wat overkomt je als je voor het eerst naar de kerk gaat? Of de kerk herontdekt na een lange periode van afwezigheid in je leven? Het Goede Leven portretteert ‘nieuwkomers’ in de kerk. Deze week: Roeland Harten (43) uit Drachten.

Roeland Harten (43) uit Drachten zullen vele mensen wellicht kennen, uit verschillende functies. Hij was jarenlang werkzaam bij Stichting Talant (nu Alliade). Nu heeft hij een entertainmentbureau, is parttime docent Marketing, Communicatie en Events aan de Cosmo Academy en is hoofd communicatie van Vrije Baptistengemeente Bethel in Drachten.

Een bezige bij, een duizendpoot die je wel om een boodschap kunt sturen. Als het ging om de Bijbelse Boodschap en het kerkelijk leven was dat jarenlang bij hem niet in beeld. Roeland heeft eigenlijk een verhaal van vóór en ná zijn doop, nu twee jaar geleden. Nee, dit is niet het zoveelste bekeringsverhaal uit wat lang de snelst groeiende kerk van Friesland was. Harten: ,,Dit verhaal gaat niet over Bethel, maar over thuiskomen bij het huisgezin van de kerk. Dat kan overal – in een kerkelijke gemeente met 25 leden maar ook bij een gemeente met drieduizend.”

Piketpaaltjes

Daarmee heeft hij de piketpaaltjes alvast geslagen. Thuiskomen in de kerk of het (opnieuw) ontdekken van het geloof is een individueel proces – en daar kan niemand anders de route voor bepalen. Het begin van dat pad begon voor Roeland 43 jaar geleden in Appelscha waar hij geboren en getogen is. ,,Ik kom uit een meelevend hervormd gezin. Mijn vader noemde ik altijd ‘de campingpredikant’. Hij had de bevoegdheid om als lekenprediker overal voor te gaan. Dat deed hij bijvoorbeeld op RCN camping De Roggeberg, waar hij ook recreatieleider was.”

Zijn ouders zorgden dat het zaadje van het geloof werd geplant. ,,ik ben gedoopt en zij staken het lichtje bij mij aan dat als een waakvlam is blijven branden.” Het geloof, dat is nooit weggeweest, zo benadrukt hij, maar de kerk dus wel. ,,Rond mijn zeventiende stopte ik met de kerkgang. Ik had andere prioriteiten. Zoals uitgaan, werken en geld verdienen. Ik werkte bij pretpark Duinen Zathe in het dorp. In het weekend was het daar het drukst, ook op zondag. Dan begon ik om acht uur en werkte de hele dag.”

In 1999 kwam hij Anna tegen. Ze is gereformeerd opgevoed maar volgt eenzelfde pad: ook zij gaat niet meer naar de kerk. Ze trouwen, en sturen hun kinderen Diana (nu 21) en Maurice (20) bewust wél naar de christelijke basisschool. ,,Dat vonden we allebei belangrijk. Later hebben we ook nog een zoon gekregen: Bram (12).”

Beproevingen

Het zal rond 2006 geweest zijn dat Roeland voor het eerst in aanraking kwam met de Bethelgemeente in Drachten. Het stel was een keer meegevraagd door zijn schoonmoeder. ,,Ik had direct een gevoel van: hier ben ik thuis.” Dat ene bezoek kreeg overigens niet direct een vervolg. Ze woonden immers nog in Appelscha, niet direct om de hoek.

Roeland werkte bij Stichting Talant als facilitair manager. ,,In 2008 zijn we om praktische redenen verhuisd naar Drachten. We zijn na de verhuizing wel benaderd om ons aan te sluiten bij de plaatselijke PKN-gemeente maar ons hoofd stond daar nog helemaal niet naar.”

Dat had een reden: er kwam nogal wat op hun pad ,,Toen noemde ik het ellende, nu zou ik het beproevingen noemen.” Anna’s vader overleed van het ene op het andere moment, 47 jaar. En Anna zelf werd ziek. Ze bleek een goedaardige zenuwtumor in haar rug te hebben. Het gezin werd opgeslokt door zorgen en ook door het harde werken van Roeland. ,,Ik zei altijd: in een week zitten zeven dagen en dus kun je zeven dagen werken. Ik had werkweken van zestig, zeventig uur. Begon om half acht en stopte om half zes. Na het eten deed ik gerust weer de computer aan en werkte ik nog ‘eventjes’ drie uur. Dat deed ik vijf avonden per week. En ook op zondag.”

Hij vond het niet meer dan normaal om zo te leven en dreef op dat moment ook nog een eigen entertainmentbureau: op feesten en partijen optreden als clown bijvoorbeeld. ,,Ik wist niet beter dan dat dit het leven was.”

Liefde

Door hun buren in Drachten worden ze uiteindelijk gevraagd om ‘weer eens mee naar de kerk te gaan’. Dit werd de Bethelgemeente, waar het stel dus al eens eerder was geweest. Dit keer bleef het niet bij een eenmalig bezoek. ,,Als mensen vragen wat er gebeurde, dan kan ik het maar met één zin zeggen: ik voelde liefde. Van de mensen om ons heen in de kerk en ook de liefde van God. Ook omdat ik me ervoor openstelde.”

Een moment waarop hij dat bijvoorbeeld voelde was bij het zingen van Opwekkingsliederen. ,,Allemaal nummers die voor mij totaal nieuw waren als hervormde jongen, maar ik had regelmatig dat ik echt vol schoot. Ik zong de woorden vol passie richting God.”

,,Ik was altijd iemand van zekerheid. Een controlfreak. Ik moest genoeg inkomen hebben voor de hypotheek, het voeden van mijn gezin, het betalen van alle rekeningen. Dus hield ik ook helemaal niet van risico’s nemen in het leven. Toen ik in Bethel kerkte, raakte ik op een bepaald moment in gesprek met een kinderwerker. Ze wees erop dat er een vacature was in de kerk: hoofd communicatie. ,,’Is dat niet wat voor jou?’, vroeg ze. Ik had niet eens een opleiding in die richting… Toch ben ik vrijblijvend het gesprek met ds. Orlando Bottenbley en manager Jur Zandbergen aangegaan. Enkele dagen later kreeg ik een telefoontje van Orlando. Zijn boodschap: je hebt dan wel niet de papieren, maar je bent wel precies de persoon die we zoeken.”

Toen had Roeland de keuze: zijn vaste baan bij zorggroep Alliade, of die opzeggen en kiezen voor een baan van 24 uur bij de kerk. ,,Ik had toen ook nog een deelinkomen vanuit mijn entertainmentbureau maar toen Anna en ik alles op een rijtje zetten, kwam ik tot de conclusie: we komen één dag per week tekort aan inkomen.” Alliade gaf hem drie maanden de tijd om te ontdekken of hij echt naar de Bethel wilde overstappen.

Deadline

,,Toen gaven ze me een deadline: ‘We willen nu weten wat je gaat doen: hier blijven óf ontslag nemen.'” Juist in die week gebeurde er iets wat Harten nu beschouwt als het moment dat God de regie nam.

,,Ik was vrijwilliger bij een duurzaamheidsevent in Appelscha. Het bleek een groot succes en een van de sprekers en organisator zei: ‘Dit moeten we nog een keer doen, maar dan veel groter! Dan kunnen we het niet zelf. We hebben iemand nodig die zich daar een jaar lang één dag per week mee bezig gaat houden’.

Ik had het kippenvel op mijn armen staan. We zaten in een kring en iemand zei: als we dat gaan doen, is Roeland die persoon!” Twee dagen later was alles geregeld. ,,Op donderdag nam ik ontslag bij Alliade zonder me zorgen te hoeven maken of het goed zou komen. Die klus van destijds is alweer afgelopen, maar ik krijg nu steeds weer nieuwe opdrachten. Aan acquisitie hoef ik niet te doen.”

Doop

Twee jaar geleden liet hij zich dopen – zonder dat hij dat verwacht had of van plan was. ,,Het was in een dienst waarbij er een oproep kwam en ik kon het gewoon niet meer tegenhouden. Het was of God me riep, ik voelde dat ik brak. Ik heb na afloop een formulier opgehaald en dat mee naar huis genomen.

Wat ik niet wist, was dat Anna dat, afzonderlijk van mij, óók gedaan had. Thuis zei ik: ik laat me dopen. ‘Ik ook!’, riep ze.” Ze stapten allebei het doopwater in en gingen kopje onder. Roeland ervoer op dat moment: ik hoef niet meer de regie over mijn leven te hebben. God heeft dat.

Na de zomer van 2017 besloot hij om radicaal anders te gaan leven. ,,Ik ben er achter gekomen dat ik veel te veel gewerkt heb en daarmee mijn vrouw en gezin tekort heb gedaan. Nu zet ik het geloof en mijn gezin op de eerste plaats. Omdat ik áltijd bezig was met mijn werk, nooit rust nam, had ik ook ‘afkickverschijnselen’, zoals ik het zelf noem. Ik vond het moeilijk om een avond gewoon om de bank te zitten. Ook het contact met Anna is wezenlijk anders: we hebben nog nooit zoveel gepraat als nu.”

,,Het leven is voor ons zó veranderd. Als het nu zondag is, dan is het niet meer dan vanzelfsprekend dat we naar de kerk gaan. Ik wil het gewoon, vanuit mijn hart. Ik gun het anderen dat ze dat ook ontdekken. Ik denk dat we allemaal een familie, een huisgezin nodig hebben. Je kunt wel zeggen: ‘dat kan ik ook wel in mijn eentje’, maar ik denk zelf dat het zo in de praktijk niet werkt. Door onderdeel te zijn van een kerk, een familie van gelovigen, kun je ook groeien in het geloof. Voor mij is die plaats nu de Bethelgemeente, maar ik zeg niet dat dit altijd zo zal blijven. Misschien komt er ook wel een periode in mijn leven dat er een plek is die op dat moment beter bij mij past, waar God me naartoe leidt. In dat vertrouwen ga ik tegenwoordig op weg.”