De oecumenische familie van over de hele wereld was in Amsterdam

Jan Auke Brink

De Wereldraad van Kerken is zeventig jaar geleden opgericht in Amsterdam. De oecumenische organisatie stond onlangs uitgebreid stil bij dat verleden, met onder meer een viering in de Nieuwe Kerk.

Eerst nog een beetje beschroomd, maar uiteindelijk joviaal lachend staan groepjes mensen te praten in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. In hun handen dragen de kerkgangers slippers die ze net cadeau hebben gekregen, met de opdracht er een gebed in te schrijven en door te geven aan een ander. Zo zoeken ze gedwongen contact. Gospelkoor Soundwise zingt ondertussen swingend het lied Down by the riverside. Er wordt geklapt, gepraat, voorzichtig gedanst. De sfeer wordt langzaamaan uitbundig.

De bijeenkomst is een viering van de Wereldraad van Kerken, ter herinnering aan de oprichting van de oecumenische organisatie precies zeventig jaar eerder, op 23 augustus 1948, ook in de Nieuwe Kerk in Amsterdam.

In de jaren zo vlak na de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog leefde er onder verschillende kerkelijke leiders een sterke behoefte om samen te werken. De Nederlandse theoloog Willem Visser ’t Hooft (1900-1985) was een van de stuwende krachten achter die samenwerking.

Kerkgenootschappen

In ‘zijn’ Nederland werd de Wereldraad opgericht door 147 kerkgenootschappen uit de hele wereld, hij werd zelf de eerste secretaris-generaal. De Wereldraad wortelt nog altijd sterk in dat verleden, blijkt tijdens de viering. Natuurlijk zijn er zaken veranderd: toen waren er 147 deelnemende kerken wereldwijd, nu 350; toen was het nog zonder de Rooms- Katholieke Kerk en de Oosters-Orthodoxe Kerk, nu met; toen bezetten vooral mannen de in het oog springende posities, nu leiden ds. Karin van den Broeke en ds. Margarithe Veen de dienst.

Maar ondanks de vooruitgang zijn er toch nog veel overeenkomsten, benadrukt Olav Fykse Tveit, de huidige secretaris-generaal: ,,In 1948 ging het over de krachten die verdeeldheid scheppen, over racisme en nationalisme.

Over de vraag hoe we omgaan met de noden en de waardigheid van miljoenen vluchtelingen. Dat waren destijds, drie jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog, overweldigende vraagstukken. En dat zijn het ook nu nog.”

Ook de uit Kenia afkomstige Agnes Abuom, voorzitter van het uitvoerend comité van de Wereldraad, benadrukte de overeenkomsten: ,,De oorlog van destijds woedt nu in het Midden-Oosten en in Afrika. Mensen lijden nog elke dag.”

Niet vruchteloos

Toch is het werk van de Wereldraad niet vruchteloos, meent ze: ,,De roep van de Wereldraad om samen op te trekken is belangrijk. Wij zijn samengebonden door de kracht van de Heilige Geest.”

Gelovigen moeten elkaar opzoeken, is de boodschap. Ook in deze dienst. Vandaar de slippers die moeten worden doorgegeven. Daarbij sluiten ze mooi aan bij het dragende thema ‘pelgrimage van gerechtigheid en vrede’.

De viering in de Nieuwe Kerk was de afsluiting van een dag vol feestelijkheden. Zo was er ’s ochtends in het gebouw van de Vrije Universiteit een symposium georganiseerd door de Protestantse Theologische Universiteit en liepen in de middag zo’n 150 mensen de Vredeswandeling door de Amsterdamse binnenstad, langs onder meer de Wallen. De tocht eindigde op de Dam voor de Nieuwe Kerk.

Ds. Margarithe Veen, predikant in Achlum Hitzum, genoot volop: ,,Het is een superleuke en vreugdevolle dag met de oecumenische familie”, blikte ze terug na afloop van de viering.