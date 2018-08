Buma, Brinkman, Reuzen

Contrapunt

Sytze Faber

Binnen drie dagen een interview in een landelijk blad met de eerste en tweede man. Op 16 augustus partijleider Sybrand Buma in Elsevier en op 18 augustus in de NRC Elco Brinkman, fractievoorzitter in de Eerste Kamer. Het kon minder. Of het CDA er echter wijzer van werd?

Beiden zijn met al hun vezels verbonden met het CDA én met het Binnenhof. Brinkman vertoefde er een jaar of twintig, Buma vrijwel zijn hele werkzame leven. Ze weten hoe de hazen er lopen. Te goed? Brinkman zegt dat de politiek voor hem een herhalingsoefening is geworden. Daarom zet hij er binnenkort een punt achter. De politieke toekomst ligt achter hem. En bij Buma? Hij wekt de indruk – zie de uitzending van Laat op één van afgelopen woensdag – dat zijn enige lichtpunt de afschaffing van de dividendbelasting is. Tja.

Weerklank

Beiden vinden dat de problemen van de ‘gewone’ kiezer op het Binnenhof onvoldoende weerklank krijgen. Buma: ‘Het is mijn rol te verwoorden wat deze mensen voelen’. Als voorbeeld noemen ze de klimaatplannen. Die gaan de ‘gewone’ mensen boven de pet. Buma voorspelt een revolte, Brinkman laat zelfs vallen dat de meeste revoluties op straat beginnen.

Grote woorden van politici die nooit veel ophadden met het klimaatprobleem. Voor coryfee Herman Wijffels oorzaak, zei hij onlangs, dat het CDA en hij uit elkaar zijn gegroeid. Buma en Trump wedijverden volgens hem in onkunde over de klimaatproblematiek.

Brinkman was jarenlang commissaris bij Philip Morris. Lobbyde intensief op het ministerie van Financiën voor de tabaksindustrie. Hij is niet de enige tabaksvriendelijke CDA-politicus. Ook oud-politicus Hans Hillen en het huidige Eerste Kamerlid Van Kesteren keerden zich tegen anti-rook maatregelen. Zouden politici, die de jaarlijkse 20.000 tabaksdoden voor lief nemen, zich wel geraakt voelen door broeikasgassen die het uitspansel aanvreten? Lijkt me sterk.

Overigens heeft Buma gelijk dat daadkrachtig ogende, maar ondoordachte klimaatbesluiten funest zijn voor het draagvlak. Zie het onverhoedse besluit om van Nederland in ijltempo een gasloos land te maken. Bovendien zullen de lasten ervan onevenredig zwaar drukken op lagere inkomensgroepen.

Haast van de idealist

Buma beklaagt zich met name over de extreme individualisering, waardoor gemeenschappelijke waarden en normen zouden zijn zoek geraakt. ‘De verloren identiteit in de geglobaliseerde wereld is het werkelijke drama.’ Mooi gesproken, maar verder?

Leeuwarden, waar ik woon, was van 17 tot en met 20 augustus in de ban van reuzen. De eerste drie dagen van die van Royal de Luxe uit Nantes. Een meisje, een hond en een duiker. De reuzenmarionetten wandelden, aten, sliepen, grapten, zochten oogcontact. Wereldstraattheater. Met een aanstekelijke verbeeldingskracht werden ruim honderdduizend toeschouwers onweerstaanbaar een sprookjeswereld ingezogen. Het reuzenmeisje, dat ons huis passeerde, begon ik nota bene vanaf het balkon toe te zwaaien omdat ik dacht dat ze naar mij had geknipoogd.

Het was gezelligheid, saamhorigheid en vrolijkheid troef. Vrijwilligers met linten in plaats van dranghekken. Geen grimmige veiligheidseisen. Geen alcohol. Geen wanklanken.

Tegenpool

De vierde dag was voor Maarten van der Weijden. Een ovationele ontvangst voor de zwemmer, die hoop, betrokkenheid en de haast van de idealist uitstraalt. Absolute tegenpool van in de tabaksindustrie bijschnabbelende politici.

Tijdens die vier dagen was er niets te merken van een tekort aan gemeenschappelijke waarden en normen. Zou het probleem niet zijn, dat het Binnenhof in plaats van hoop, solidariteit, idealisme en optimisme te bieden, de mensen vooral trakteert op zwartgalligheid en de waan van de dag? Appelleren aan het betere ik van mensen zou de samenleving verder brengen.

