Wie ruimt de glasscherven op?

Edwin Visser

Eergevoel is belangrijk in de Arabische wereld, zo ontdekt Edwin Visser. Wie ruimt bijvoorbeeld een gevallen glas op, als dat in niemands taakomschrijving staat?

Die mevrouw heeft een glas laten vallen in het trappenhuis”, vertelde een collega me. ,,Laten we het snel opruimen”, reageerde ik intuïtief. Maar dat was een misrekening: ,,Het staat niet in mijn taakomschrijving.” En dus bleven de scherven dagenlang liggen.

Leven in een Arabische cultuur is een dagelijks avontuur. Sommige dingen leer je gaandeweg te begrijpen. Andere dingen blijven een mysterie. Belangrijkste uitgangspunt is om er vanuit te gaan dat je de cultuur nooit helemaal begrijpt. Wie anders zegt, heeft het zeker niet begrepen. Zwaar handwerk waarbij je gezicht bezweet raakt en je kleren vol vlekken raken is iets waar iedereen op neerkijkt. Zoiets is voor de allerarmsten en de rest haalt daar de neus voor op.

Als je maar een klein beetje geld hebt, huur je al snel iemand in om je eigen huis schoon te maken. In het weekend even lekker de auto wassen? Uiteraard niet, daar heb je iemand voor in dienst. En die wast je auto niet een keer per week, maar natuurlijk iedere dag. Want je auto moet altijd glimmen, hoe stoffig het woestijnklimaat ook is. Zo kan het dus dat Jordanië een werkloosheid heeft van bijna 20 procent, maar ook meer dan een miljoen gastarbeiders herbergt die het werk doen waarvoor men hier de neus ophaalt.

Nagel

Om de wereld te laten zien dat je niet tot het arbeidersvolk behoort, laten veel Arabische mannen de nagel van hun pink heel lang groeien. Voor een arbeider is dat onmogelijk; de nagel zou voortdurend afbreken vanwege het zware werk. Een lange nagel is het bewijs dat jij je niet met dit soort lage zaken bezighoudt. Hoe hoger je positie, hoe minder werk je doet.

Een van de vertellingen in Duizenden- één-nacht begint met: ‘Er was eens een man in Baghdad die eerst rijk was, maar al zijn fortuin was verloren. Zijn situatie werd zo wanhopig dat hij alleen nog geld kon verdienen door hard te werken’. Voor zowel de verteller als de luisteraar is zwaar werk een van de ergste dingen die een mens kunnen overkomen.

Waar westerlingen in een oosterse cultuur herhaaldelijk de fout in gaan, is op het gebied van het eergevoel van de Arabier. In het Westen kennen we een schuldcultuur die wordt gekenmerkt door individualisme en waar zaken worden gedefinieerd als goed of fout. In het Oosten is er juist een schaamtecultuur die veel collectivistischer is en waarin het belangrijk is om te voldoen aan verwachtingen en het hooghouden van ieders eergevoel. Waar gaat het dan fout in de praktijk? Stel, ik wordt uitgenodigd om bij iemand langs te komen, maar ik heb al een andere afspraak.

Om dan te antwoorden ,,Sorry, maar ik kan dan niet”, dat kan echt niet. Een veel betere reactie is: ,,Ik voel me zeer vereerd door de uitnodiging en ik kom graag. Ik zal nog even kijken of het mogelijk is om te komen.” En als ik in een restaurant vraag of er citroensap is en de ober reageert met ,,Ik heb sinaasappelsap”, is dat zijn beleefde manier om te zeggen dat er geen citroensap is. Maar dat zeg je niet recht in iemands gezicht.

Boeiende mix

Doordat er steeds meer interactie is tussen culturen, raken mensen hier in het Oosten ook meer gewend aan de westerse cultuur. Ze vertonen daarbij een boeiende mix tussen enerzijds geïntrigeerd zijn door alles wat vanuit het Westen op hen af komt en anderzijds een afwijzing van wat niet in hun eigen kaders past. Andersom zijn wij als westerlingen niet anders. Door de jaren heen heb ik mezelf herhaaldelijk betrapt op het verholen idee dat het kader van waaruit ik kom ten diepste beter is.

Het is de kunst om tussen de diepe verschillen door oprechte waardering voor elkaar te krijgen, zelfs zonder dat we elkaar altijd begrijpen. Toen de glasscherven inmiddels dagenlang in het trappenhuis lagen, werd het me te gortig. En dus vertelde ik mijn collega’s dat ik het dan zelf wel zou opruimen.

Terwijl ik naar de keuken liep om een bezem te halen, sprongen ze allemaal op. Het is ondenkbaar dat de baas die de scherven gaat opruimen. Dan deden ze het zelf wel. En dat gebeurde, samen met hun dringende advies om iemand in dienst te nemen voor in de keuken. Dan kan zij (!) voortaan dit soort klusjes doen.

Edwin Visser werkt namens ZOA in Jordanië. Hij woont in de hoofdstad Amman.