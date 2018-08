Waarom niet iedereen vakantie aankan

Jacomette de Blois

De zomer is een tijd waarin veel mensen tijd nemen voor bezinning en ‘dingen op een rijtje zetten’. Geestelijk verzorger Jacomette de Blois schrijft wekelijks over een thema. Deze week: vakantie.

Op vakantie gaan vind ik verrukkelijk”, zei mijn moeder eens. ,,Maar ik neem wel altijd mezelf mee.” Mijn vaders reisvirus kreeg mijn moeder er met zijn jawoord bij toen ze trouwden. Sindsdien raakte ze besmet en hebben ze samen genoten van prachtige reizen in de Alpen, Engeland en Schotland.

Als ik op de kaart van het Verenigd Koninkrijk kijk en traceer waar mijn dochter op dit moment kampeert, hoor ik in mijn hoofd mijn moeder de prachtige Engelse plaatsnamen uitspreken. Van huis uit kende mijn moeder veel landen alleen uit de boeken. Ze was een Friese boerendochter en haar vader vond dat je niet hoefde te reizen, want met lezen kon je ook overal komen.

Paplepel

Dit gezonde (tegen)geluid van mijn Friese grootvader mag gehoord worden in onze vliegreisverslaafde tijd. Mijn vader kwam ook niet uit een reislustig gezin, maar heeft vanaf de middelbare school met vrienden reizen gemaakt, de Mont Blanc beklommen in 1939… Wat een wereld moet hij gezien hebben toen: vredig, weids en stil, een maand voor dat de Tweede Wereldoorlog uitbrak.

Ook met de paplepel kan je het reisvirus binnenkrijgen. Ik ben 1 jaar geworden in Zwitserland. Wat ik me herinner uit mijn kindertijd is het bidden voor vertrek. Als de hele familie klaar was om richting vakantieland te vertrekken, moesten we allemaal om tafel gaan zitten. Mijn vader ging voor in gebed – of hij zijn jas al aan had weet ik niet meer, maar het zou best kunnen. Hij dankte en bad om een goede reis en een behouden thuiskomst.

Ik heb me jaren wat ongemakkelijk gevoeld bij dit gebed. Waarom deden we dat dan niet elke dag, voor iedere onderneming? Inmiddels ben ik wel wat wijzer en heb ik zeker begrip voor het ritueel, maar ik heb deze traditie niet voortgezet.

Voorrecht

Heel dankbaar ben ik voor de prachtige vakanties die mijn man, onze kinderen en ik hebben beleefd in binnen- en buitenland. Vakantie betekent letterlijk vrij zijn van dagelijkse huiselijke en werkdrukte en vrij zijn om te genieten van samen en amen, natuur en cultuur. Tijd vooral voor verwondering.

Maar meer dan ooit realiseer ik me nu dat vakantie vieren een van die grote voorrechten is van mensen in dit rijke deel van de wereld. Een extra voorrecht van mensen die al zo bevoorrecht zijn.

Jaren geleden werkte ik als predikant in een oude stadswijk in Utrecht. Een bijzondere gemeenschap die bestond uit ouderen en jongeren, veel alleengaanden op of over de grens van kerk, aan de rafelranden van de samenleving. In één week in mei hoorde ik van vier heel verschillende mensen die ik bezocht dat ze al jaren niet meer op vakantie waren geweest. Niet als klacht maar als gegeven. Omdat ze geen geld hadden of geen gezelschap of geen van beiden.

Het raakte me; voor mij was vakantie zo vanzelfsprekend. Een groep sleutelfiguren uit de wijk en de kerk heeft toen de koppen bij elkaar gestoken. We hebben voor en met een groep van dertig paradijsvogels een vakantieweek in Drenthe georganiseerd. Het werd een wonderlijke, bijzonder geslaagde week. Deze vakantieweek is inmiddels een traditie, ieder jaar zijn er andere mensen die na lange jaren weer op vakantie gaan of voor het eerst in hun leven vakantie gaan vieren.

Thuis

Tot zover de lofzang op de vakantie. Er is ook een andere kant van de medaille. Want ‘vrij zijn van’ en ‘vrij zijn om’ kan niet iedereen zomaar aan. Niet alleen workaholics worden ziek op vakantie. En kwakkelende echtparen kunnen soms beter thuis blijven. Op vakantie nemen ze namelijk allebei zichzelf mee. Mensen in rouw moeten vaak het gewone dagelijkse ritme thuis vinden voor ze aan een vakantie toe zijn.

Tot slot draai ik de medaille nog even terug, naar de glanzende kant van vakantie. Een rolstoelgebonden 98-jarige vrouw met dementie vraagt me, als ze van mijn vakantie hoort: ,,Mag ik met u mee, dat klinkt zo mooi, werelden ontdekken!”