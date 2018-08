Sytse uit Dronryp kwam door een telefoontje van de pastoor bij de kerk

Jan Auke Brink

Wat overkomt je als je voor het eerst naar de kerk gaat? Of de kerk herontdekt na een lange periode? Portretten van ‘nieuwkomers’ in de kerk. Deze week: Sytse de Boer (17) uit Dronryp.

Sytse is niet kerkelijk opgevoed, maar kwam via pastoor Marco Conijn van de Maria Geboortekerk in Dronryp tot het geloof. Hij is inmiddels gedoopt en heeft het sacrament van het vormsel ontvangen. Nu is hij actief in de Maria Geboortekerk als acoliet, een oudere misdienaar. ,,Het geloof is altijd aanwezig in mijn leven.”

Eerste contact

Zijn eerste contact met pastoor Conijn was vreemd. ,,Het was een donderdagmiddag, drie jaar geleden. Ik was toen veertien en kwam net uit school. Ik was alleen thuis toen de telefoon ging. Het was de pastoor, die mij verwarde met mijn vader. Hij begon tegen mij een verhaal dat ik niet helemaal begreep: ‘Uw zoon staat op een lijst met jongeren die niet zijn gedoopt, maar die misschien nog wel in aanmerking komen. Daar wil ik graag eens met u over praten.’ Ik vertelde dat ’s avonds aan mijn ouders, en de pastoor stuurde ook nog een mailtje naar hen. Hij nodigde me uit om deel te nemen aan een groep met jongeren die onderweg waren naar het vormsel.”

,,Ik wist toen nog niet wat dat was, maar mijn moeder zei dat ik maar eens moest gaan kijken of het wat voor me is. Zij is katholiek opgevoed, ze is als kind ook gedoopt, maar verder deed ze niet meer zo veel met het geloof. In mijn jeugd ging ze twee of drie keer per jaar naar de kerk. Ze wist wel een beetje wat het vormsel was volgens mij, maar ook niet precies.”

,,Mijn vader wist er nog minder van. In zijn jeugd was hij wel actief betrokken bij het geloof, dat was in de Nederlandse Hervormde Kerk. Van katholieke gebruiken wist hij niet heel veel. Hij heeft sowieso weinig meer met het geloof.”

Sacramenten

Sytse leerde op de informatieavond waar de pastoor hem voor had uitgenodigd meer over het vormsel. Het bleek een van de zeven katholieke sacramenten te zijn, waarbij een gelovige bevestigt bij de Rooms- Katholieke Kerk te horen en de kracht van de Heilige Geest ontvangt om zijn geloof standvastig te kunnen belijden.

De sfeer op de bijeenkomst beviel hem, de mensen waren aardig. ,,Ik vond het wel leuk, en ben toen eigenlijk een beetje blijven hangen. De groep kwam een keer per maand bij elkaar om te worden voorbereid op het vormsel. Maar dat voelde wel echt voor hun vormsel eigenlijk. Ik voelde me een vreemde eend in de bijt, want de rest was als kind al gedoopt en had communie gedaan. Ik had soms wat extra uitleg nodig, omdat ik veel nog niet wist. Maar het groepsproces voelde goed, en ik werd er steeds verder in meegenomen.”

Bijbelverhalen kende Sytse al wel een beetje, uit de kinderbijbel. ,,En ik ben naar de katholieke basisschool in Dronryp geweest. Dat was geen bewuste geloofskeuze, maar van de drie scholen in het dorp hadden mijn ouders bij deze school het beste gevoel. De christelijke basisschool vonden ze te streng christelijk, dus die viel meteen al af.”

Positief gevoel

Duidelijke ideeën over het geloof had hij niet toen hij bij de vormselgroep kwam. Maar langzaamaan groeide er wel een positief gevoel in hem. Door de maandelijkse bijeenkomsten begon het geloof steeds sterker voor hem te leven. ,,Twee keer had ik een bijzondere ervaring. De eerste keer was ik in de kerk. Alles greep me opeens heel erg aan. Een tweede keer zat ik op de fiets.”

Hij zoekt naar woorden om de ervaring te duiden, maar dat is moeilijk. ,,Ik wist niet wat het was, of met wie ik er over kon praten. Ik begreep het zelf al niet helemaal, en ik was bang dat anderen het heel gek zouden vinden. Ik durfde het op dat moment ook niet aan mijn ouders te vertellen. Later heb ik het wel met de pastoor en met de groep besproken. Maar dat was echt kort, omdat het zo moeilijk is om te vertellen. Alles is opeens heel licht, het voelt als een warm bad, en je wordt er heel gelukkig van.”

Hoewel Sytse het nog altijd moeilijk vindt om de ervaringen precies te duiden, voelden ze wel heel fijn. Ze hebben zijn blik op het leven veranderd: ,,Sindsdien kan ik me meer openstellen voor dingen. Ik kreeg het gevoel dat er een almachtig- iets is. Het geloof is nu altijd aanwezig in mijn leven. Het zit in mooie muziek, maar ik voel het ook als ik de schoonheid van de natuur zie. Ik val dan niet meteen op de grond om de Heer te danken, maar het geeft een gevoel van gelukzaligheid en vrolijkheid.”

Dopen

Hij twijfelde nog een tijdje, maar besloot bij de kerk te willen horen. Sytse liet zich dopen en deed met de groep mee aan het vormsel. ,,Ik ben in 2017 gedoopt tijdens het Hoogfeest van Driekoningen. Dat is een raar moment, meestal doe je het in de paasperiode, als je je zo bewust laat dopen. Maar het vormsel zou al in februari zijn en daar mag je alleen aan meedoen als je gedoopt bent. Ik moest dus opschieten.”

Vaststaande geloofsovertuigingen had hij niet, en nog steeds nauwelijks. ,,Het katholieke geloof is niet per se de waarheid, maar voor mij is het wel een fijne manier om het geloof te beleven,” zegt hij tweemaal tijdens het gesprek. Sytse gaat nu vrijwel wekelijks naar de kerk, ,,mijn moeder gaat best vaak mee en mijn broertje soms ook. Dat is wel mooi.”

Na de doop en het vormsel vroeg pastoor Conijn hem of hij acoliet zou willen worden. ,,Opeens herinnerde ik me dat ik op de basisschool ook wel eens met de klas naar de kerk was geweest, en dat ik daar de misdienaren had gezien. Dat vond ik er toen heel leuk en bijzonder uitzien. Dit is voor mij nu een mooie manier om dieper met het geloof bezig te zijn. Het voelt heel anders dan gewoon in het kerkbankje zitten.”

Ritme van de monniken

Die diepere geloofsbeleving ervoer hij ook afgelopen herfstvakantie, toen hij met een groep jongens vijf dagen naar een Benedictijner abdij in Vaals ging. ,,We leefden op het ritme van de monniken, alleen mochten wij de vroegste gebeden overslaan. Ik wilde dat niet: ik wilde alles meemaken.

Samen met een andere jongen heb ik overal aan meegedaan. Dan zaten we om kwart voor vijf ’s ochtends bij de metten, een gebed in de vroege ochtend. Dat is een heel bijzondere ervaring: verstild, in het donker, met gregoriaans gezang. Dan kun je echt nadenken over diepere dingen.”

Hij gaat na de zomervakantie naar de zesde klas van het vwo, op de christelijke scholengemeenschap Comenius Mariënburg. ,,Maar van dat christelijke merk je eigenlijk heel weinig. Alleen bij het vak Godsdienstige Levensbeschouwelijke Vormgeving word je uitgedaagd over geloof na te denken.” Over een jaar zal hij Dronryp achter zich laten om ergens te gaan studeren, ,,waarschijnlijk iets technisch”.

Maar de Maria Geboortekerk blijft altijd een bijzonder plekje voor hem, daar is hij van overtuigd. ,,Ik zal altijd bij deze parochie betrokken blijven. Misschien kan ik tijdens mijn studie hier wel helpen bij jongeren die op weg zijn naar het vormsel. Dat lijkt me mooi, omdat ik zelf ook zo ben binnengekomen.”