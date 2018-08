Russisch-Orthodoxe Kerk strijdt tegen abortus

William Immink

In verschillende Russische regio’s zijn afgelopen weken geen abortussen gepleegd. Zowel Svetlana Medvjedeva, de vrouw van premier Dmitri Medvjedev, als de Russisch-Orthodoxe Kerk ijveren voor een abortus-stop.

De tijdelijke abortus-stop, onder de naam ‘Geef mij leven’, is onderdeel van een pro-life campagne waarvan Svetlana Medvjedeva het boegbeeld van is. Medvjedeva heeft een stichting opgericht die de rechten van ongeboren kinderen verdedigt. Onder meer de Russische regio Primorië nam begin augustus voor het vijfde jaar deel aan de campagne.

Onder de noemer ‘Dagen van stilte’ zijn daar drie dagen geen abortussen uitgevoerd. Volgens de topgynaecologe Jevgenia Sjoetka uit Vladivostok, de hoofdstad van Primorië, is de campagne gericht op het beschermen van ongeboren kinderen en het bevorderen van de waarden van het gezin: ‘Door de invoering van het tijdelijke verbod op het uitvoeren van abortussen, benadrukken we de noodzaak van een zorgvuldige houding ten opzichte van gezondheid en herinneren we zowel mannen als vrouwen aan hun verantwoordelijkheden.’

In de regio Rjazan, in de buurt van Moskou, is met steun van de Russisch- Orthodoxe Kerk een soortgelijke actie gevoerd. In het kader van de Russisch-orthodoxe ‘Dag van familie, liefde en trouw’ zijn er de week rondom de feestdag geen abortussen gepleegd in lokale ziekenhuizen.

Aankaarten

De Russisch-Orthodoxe Kerk heeft zich tijdens Poetins vierde presidentstermijn als doel gesteld om de kwestie van abortus actief aan te kaarten. Het hoofd van de kerk, patriarch Kirill, eiste vorig jaar dat abortus gelijk zou worden gesteld aan moord. De Russisch-orthodoxe beweging ‘Voor het leven’ verzamelde inmiddels een miljoen handtekeningen om aandacht te vestigen op wat ‘het abortusprobleem’ wordt genoemd.

Volgens officiële cijfers worden elk jaar bijna een miljoen abortussen gepleegd in Rusland. Vergeleken met het Westen plegen Russische vrouwen gemiddeld drie keer vaker een abortus. Het is voor veel vrouwen in Rusland de enig beschikbare vorm van geboortebeperking. Toch is het aantal abortussen de afgelopen decennia al sterk gedaald: in het Sovjettijdperk lag het aantal abortussen nog zeven maal hoger.

Rusland kent sinds de val van de Sovjet-Unie in 1991 een sterke bevolkingsdaling: vrouwen zijn terughoudend in het krijgen van kinderen en het sterftecijfer is hoog. Onderzoekers voorspellen dat de Russische bevolking terugloopt van 140 miljoen nu naar honderd miljoen in 2050.