Paulus-ervaring onder de lantaarnpaal

Jan Offringa

Er zijn van die momenten die in je leven bepalend kunnen zijn voor je ontwikkeling als mens, of voor je ambt of latere beroep. Verschillende mensen vertellen hierover. Deze week: Jan Offringa.

Toen ik predikant was in Kesteren ben ik in de zomer van 2013 in gesprek gegaan met een aantal gemeenteleden over hoe hun geloof door de jaren heen veranderd was. Een van hen was Mariëlle, die me vertelde: ‘ik heb iets wonderlijks meegemaakt, maar ik geloof niet in wonderen’. Naar eigen zeggen het dilemma van een ‘typische bèta’. Het leidde tot een mooi gesprek over verwondering en wonderen, dat een plekje kreeg in het boek God is niet te vangen, geschreven met Evert van Baren, met veertien onorthodoxe gesprekken over veranderend geloof.

Mijn eigen religieuze moment is evenmin een wonder maar eerder een wonderlijke ervaring. Die heb ik nooit goed vastgelegd en de herinnering is niet alleen vervaagd maar ongetwijfeld ook vervormd. Het betreft mijn onverwachte besluit theologie te gaan studeren en heeft dus met een gevoel van roeping te maken. Het speelde zich af in Groningen, waar ik na de middelbare school wiskunde was gaan studeren en al snel ontdekte dat dit geen goede keuze was. Ook ik meende een typische bèta te zijn, maar eigenlijk had ik gewoon gekozen voor het vak waar ik destijds het beste in scoorde.

Lantaarnpaal

Op een winterse avond liep ik met mijn ziel onder de arm in de stad en bij een lantaarnpaal zag ik het licht: ik gooi het roer om en ga theologie studeren in Amsterdam. De bijbehorende motivatie had ik meteen paraat: vol jeugdige overmoed besloot ik de kerk te gaan veranderen.

Het was een religieus moment waarop ik boven alle getob werd uitgetild en het opeens zeker wist: dit is de weg die ik gaan moet! Helaas ontbrak er een lichtend teken uit de hemel maar dat werd enigszins goedgemaakt door de lantaarnpaal.

Alle beren die ik eerder op de weg zag, waren opeens verdwenen. Toch was het best ingrijpend: kamer opzeggen, Grieks bijspijkeren, een half jaar terug naar ’t Harde en daar een baantje zoeken. Dat laatste was snel geregeld: de bakker kon wel iemand gebruiken om op de bakfiets brood aan huis te bezorgen. Het werd een mooi voorjaar.

Conservatisme

De ervaring die ik beschrijf, noem ik liever een doorbraakmoment dan een wonder. Want er kriebelde al iets. Thuis in ’t Harde had ik bijvoorbeeld leuke catechisatie gehad van Thijs Weerstra, die helaas te vroeg naar Buitenpost vertrok en ook te vroeg is overleden. Maar ik had een B-pakket en werken in de kerk trok me niet aan.

Ik proefde er veel conservatisme. In de regel waren de kerkdiensten, die ik wel regelmatig bezocht, ronduit saai. En inhoudelijk had ik ook de nodige bedenkingen. Men kon in de kerk nog altijd over de schepping praten alsof Charles Darwin nooit bestaan had. En zonder de discussies rond theoloog Herman Wiersinga goed te kennen, voelde je aan je water dat er iets scheef zat in de klassieke verzoeningsleer.

Dat er veel meer aan de hand was, bleek wel toen ik aan de Vrije Universiteit ging studeren. Daar werd me duidelijk hoe in een tijd van secularisatie heel de christelijke traditie in het geding was. De kerk ging andere tijden tegemoet. Op de VU werd daar openhartig over nagedacht en voelde ik me als een vis in het water.

Jeugdige overmoed

Af en toe denk ik nog wel eens terug aan mijn jeugdige overmoed. De kerk veranderen was een beetje te veel van het goede. Toch heb ik er wel een steentje aan bij kunnen dragen, zowel op plaatselijk als op landelijk vlak. Aan het begin van deze eeuw raakte ik betrokken bij Op Goed Gerucht, eerst als lid van de stuurgroep en daarna vijf jaar als voorzitter. Af en toe lieten we van ons horen, bijvoorbeeld toen het Samen op Weg-proces leek te stagneren of de ruimte voor homoseksuelen in de kerk ter discussie stond.

Toen de pasgevormde Protestantse Kerk in Nederland (PKN) een ruk naar rechts dreigde te maken lieten we merken dat moderne protestanten graag een veelkleurige kerk zien. Verder schreven we vanuit Op Goed Gerucht onder andere de Doornse Catechismus, een boek dat in veel kerken gebruikt is en vaak als verfrissend werd ervaren.

Ondertussen was ik zelf ook gaan schrijven en trok ik regelmatig het land in voor een lezing. Dat doe ik nog steeds. Want na God is niet te vangen bleek ook Liberaal christendom uit 2016 een schot in de roos. Als medeauteur en -redacteur ben ik op avonden geweest van Dokkum tot Heerlen. Daar heb ik ervaren hoe ruimhartig er ondertussen geloofd, geleefd en gedacht wordt. Op talloze plekken is de kerk in de afgelopen decennia ten goede veranderd, ook als ze kleiner werd. In die kerk, te midden van haar vreugde en zorgen, werk ik nog altijd met veel plezier. Blij dat ik na dat doorbraakmoment in Groningen het roer heb omgegooid.

Jan Offringa (1957) is protestants predikant in Wijk bij Duurstede en hoofdredacteur van de website www.liberaalchristendom.nl.