Miskotte: dominee, theoloog, gekweld mens

Tjerk de Reus

Weinig mensen lukt het om naast drukke dagelijkse werkzaamheden ook nog eens uitgebreid een dagboek bij te houden. De theoloog Miskotte deed het, met noeste ijver. Afgelopen week verscheen een nieuw deel uit zijn dagboeken.

Het lijkt bijna een zwerfkei uit een vervlogen tijdperk, dit nieuwe dikke deel uit het Verzameld werk van de theoloog Kornelis Heiko Miskotte (1894-1976). In de jaren tachtig en negentig was Miskotte echt nog ‘in’. Tal van theologen waren betrokken bij de uitgave van zijn geschriften en er werden diverse proefschriften over zijn werk gepubliceerd. Momenteel staat Miskotte veel minder in het centrum van de aandacht.

Er zijn nieuwe wegen in de theologie die aandacht trekken en Miskottes werk ademt natuurlijk ook een voorbije tijd. Toch heeft de Miskotte- stichting de afgelopen jaren goede keuzes gemaakt in de promotie van het werk van deze theoloog en veelschrijver die zijn blijvende betekenis onderstrepen.

Gedachteleven

Het nu verschenen deel van het Verzameld Werk heet Uit de dagboeken, met persoonlijke notities uit de jaren 1938-1940. Miskotte schrijft over zijn werk als predikant, over zijn gevoelens, over zijn hoop en zijn wanhoop en hij reageert op de gespannen situatie aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog.

Dit nieuwe boek is deel 5c uit het Verzameld werk; samen met de delen 5a en 5b beschikken we nu over ruim 2200 bladzijden met dagboekaantekeningen uit de jaren dertig. Dat is ongelooflijk veel, als je ook nog bedenkt dat Miskotte juist in deze jaren uiterst actief was als auteur: hij publiceerde in dit decennium alleen al acht boeken, waaronder zijn omvangrijke dissertatie (Het wezen der joodsche religie, 1932) en het bekende Edda en Thora (1939).

Lezend in de dagboeken ben je te gast in Miskottes gedachteleven. Je komt hem dicht op de huid, je ziet hem zijn scherpzinnige inzichten formuleren over kerk en theologie, over samenleving en cultuur. Steeds laten die notities iets zien van de het karakter van Miskotte, van zijn twijfel en gedrevenheid en van alles wat er in zijn soms gekwelde geest omgaat. En er zijn ook gewoon allerlei aardige dingen, afkomstig uit het dagelijkse leven van een dominee, echtgenoot en vader.

Oordeel

Als dagboekschrijver is Miskotte onder meer in gesprek met een reeks schrijvers en dichters. Hij blijkt een lezer die zich kan inleven in wat een kunstenaar of auteur beweegt, maar hij geeft ook rechtstreeks zijn oordeel als hem iets niet bevalt. Bijvoorbeeld als hij Van oude en nieuwe christenen (1937) heeft gelezen, destijds een bekend geschrift van Menno ter Braak. Miskotte: ‘Dat een moralist per se géén christen is, noch oud noch nieuw, komt niet in hem op. Deze zeer bijzondere geest heeft ook weer een goede catechese gemist – helaas.’

En als hij bij een dichter leest over een eenheidservaring van de mens met de kosmos, als oplossing voor onze gespletenheid, noteert hij: ‘Dat is mooi, maar daar heb ik niets aan, juist omdat wij nooit onze eigen Trooster kunnen zijn. Bij kleine euvelen kan het de schijn hebben dat wij een veel groter goed tegenover het euvel kunnen stellen. Maar wanneer de menswaardigheid, de levensliefde, de humaniteit zelf bedreigd worden over de gehele aarde, dan worden we eerst recht op God geworpen.’ Dat de humaniteit wordt bedreigd, hangt hier samen met de dreiging van het Derde Rijk.

Catechese is een terugkerend motief in zijn notities. Miskotte ziet de meningsvorming in de spannende jaren dertig heen-en-weer bewegen naar uitersten en dan verzucht hij dat de mensen een nuchter en zakelijk inzicht missen, evenals kennis van de grondwoorden van Oude en Nieuwe Testament. Met andere woorden: goede catechese had veel oriëntatie en houvast kunnen geven. Zijn publicatie Bijbels abc (1941) zou een poging zijn op dit punt iets te bieden.

Politieke ontwikkelingen

De spanningen eind jaren dertig werpen een slagschaduw over de dagboeknotities. Miskotte voelt zich ellendig bij de politieke ontwikkelingen. In september 1938 schrijft hij: ‘De jonge mens nu in Europa: áchter zich de oorlog, vóór zich de sociale ondergang, links trekt de communist, rechts de nationalist aan hem. Rondom geen spoor van rede en billijkheid. In hem zelf zijn de goede instincten tot haat omgebogen, zijn fantasie is ziek gemaakt.’

In december 1939 noteert hij: ‘Tajandun [een Nederlands stoomschip], op weg naar Indië, in het Kanaal, getorpedeerd door Duitse duikboot. 68 opvarenden.’ Drie dagen later: ‘Zes schepen vergaan – in één nacht. Vijf door drijvende mijnen, één getorpedeerd.’

In september 1939, een paar weken na de Duitse inval in Polen, verschijnt Miskottes boek Edda en Thora: zijn ‘lijvige ideologische strijdschrift, een van zijn belangrijkste en meest spraakmakende werken’, zoals de samenstellers van Uit de dagboeken het typeren. In september van dat jaar werkt Miskotte er nog hard aan: het moet af, schrijft hij, ‘voor de Hunnen binnenvallen.’

Avontuur

In Edda en Thora schrijft Miskotte over de tegenstelling tussen het oud-Germaanse religieuze bewustzijn en de joodse Thora. Hij maakt er geen geheim van dat hij het nazisme beschouwt als een moderne vorm van de Germaanse religie, die haaks staat op de Thora. Na de oorlog zou de bekende Abel J. Herzberg zeggen dat dit boek vele joden zeer getroost had in de donkere oorlogsjaren. Dat dit boek Miskotte na aan het hart ligt, wordt duidelijk uit zijn reactie op de recensies; hij reageert er vaak per brief op.

De dagboeken eindigen op 15 mei 1940, de dag van de capitulatie. ‘In Zeeland wordt nog doorgevochten’, heeft Miskotte gehoord: ‘men zegt dat de prins daar het commando voert. Onwaarschijnlijk. Er gaan wilde verhalen van hem: op het dak van het paleis Noordeinde met een mitrailleur.’

Miskotte was een geniaal, maar gekweld mens. Dat maakt het lezen van deze dagboeken tot een avontuur dat je gemakkelijk raakt. Het geloof is hij soms helemaal kwijt: ‘Ik zou alles willen afbellen, alle preken voorgoed! Te moe, te moe! Dit is = te ongelovig!’

Maar ook noteert hij: ‘Voor God neer te vallen met je geesteloosheid – dat wordt beloond! Hiermee (het klinkt wreed) dat hij alles wegneemt, ook wat nog het beste scheen: je afhankelijk en aanhankelijk leven, omdat het tegelijk een afhankelijkheid en vooral aanhankelijkheid aan de dingen, aan de wereld, aan het geestesleven blijkt.’ Deze citaten tonen een radicale eerlijkheid die zeer aansprekend is, ook voor nieuwe lezers vandaag.

Uit de dagboeken 1938-1940. K.H. Miskotte. Samengesteld en toegelicht door H. Breebaart- Miskotte, E. Kuiper-Miskotte, W.J. van der Meiden en W. Veen. Verzameld werk 5c. Kok. 49,99 euro