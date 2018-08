Kruiskerk van Burgum draagt de tragiek in zich van de ondergang gered te zijn

Jan Auke Brink

Sjaak Beek (68) exposeerde eerder al met zijn poëzie in de Kruiskerk van Burgum. Nu stelt hij zelf het culturele programma samen voor Tsjerkepaad. ,,Kunst laat mensen anders naar de wereld kijken.”

Wat betekent deze kerk voor u persoonlijk?

,,Elke keer als ik met de oude sleutel en tegenwoordig met de elektronische variant de zware deur van de Kruiskerk open, voelt dit als een thuiskomen. Zo vertrouwd. Langzamerhand ken ik alle hoeken en gaten van de kerk: het schip, de zijbeuken, de transepten, het koor, de orgelgalerij, de toren en de ruimte boven de gewelven met de overwinterende vleermuizen.”

,,Tijdens een vertoning in de Kruiskerk van de drie uur durende film De grote stilte (The Great Silence) over een Kartuizerklooster in Frankrijk, waande ik mij zelf een beetje een kloosterling. De Kruiskerk werd onderdeel van de film.”

Wat is er te zeggen over de bouwgeschiedenis van de kerk?

,,De geschiedenis van de Kruiskerk gaat terug naar het einde van de elfde eeuw. Toen werd er op een fundament van zwerfkeien een eenvoudig romaans zaalkerkje met zadeldaktoren neergezet. De omvang van het kerkje van tufsteen is nog te zien in de westgevel.”

,,Zo’n honderd jaar later, eind twaalfde, begin dertiende eeuw, werd het eenbeukige kerkje omgebouwd tot een driebeukige kerk.

Deze kerk van kloostermoppen werd opgetrokken in romano-gotische stijl, met hogere ramen. De nok reikte tot boven aan de toren. Voor de juiste verhouding werd er een stuk boven opgebouwd. Vandaar een dubbel stel galmgaten.”

,,De omvang van de toren bleef hetzelfde, waardoor de toren voor ons gevoel klein en iel is uitgevallen. De hoofd- en zijbeuken werden afgedekt met koepelvormige gewelven en voorzien van muurschilderingen, die later werden weggewerkt. Na verwijdering van de witlagen zijn verscheidene fragmenten weer tevoorschijn gekomen.”

,,Door de komst van het Bergklooster in de veertiende eeuw, even ten noorden van de Kruiskerk, onderging de kerk opnieuw een verandering. De kerk moest imposanter worden en kreeg een uitbreiding door het aanbrengen van dwarspanden, ook wel kruisarmen of transepten. Veel ruimte heeft het niet opgeleverd, want aan beide kanten is er slechts twee meter bijgekomen. De Kruiskerk is dan ook geen echte kruiskerk, maar werd sindsdien wel zo genoemd, in plaats van Sint Martinus- of Sint Maartenskerk.”

Zijn er nog bijzondere architectonische elementen te zien voor bezoekers?

,,Opvallend zijn de geribde of hoekige pilaren, die in weinig kerken voorkomen. Het plafond is ook bijzonder, verdeeld in zeven koepelvormige gewelven, sommige met rijk geprofileerde sluitingen, met elk een eigen symbool. Bij de tweede koepel boven het koor bijvoorbeeld zien we een cirkel met een kruis met acht figuren daaromheen: het staat voor de zon en het getal voor de nieuwe schepping: zondag als achtste dag (7+1). De derde koepel heeft een gesloten cirkel: God, de hemel, de eeuwigheid.”

,,Verder valt de rust op van het door zeven ramen verlichte koor. Als je om de kerk heen loopt, kijk dan even door de leprozenvensters naar binnen en ervaar het gevoel buitengesloten te zijn.”

Wat moeten bezoekers sowieso bekijken in uw kerk?

,,Het Van Dam-orgel uit 1788, de preekstoel uit de zeventiende eeuw, in 1685 aangekocht voor 273 gulden en negen stuivers, de drie herenbanken en twee staande grafstenen in de transepten.”

Wat is een opvallend verhaal uit de geschiedenis van de kerk?

,,Tijdens een verbouwing werden in de jaren 1610 en 1611 de zijbeuken afgebroken. Zij werden beschouwd als onbruikbare ruimten en het opknappen niet waard. In bouwtechnisch opzicht een enorme blunder. De zijbeuken dienden als steunberen. In mei 1950 werd de kerk zelfs gesloten wegens instortingsgevaar. Na de grondige restauratie van 1952- 1957 werden de zijbeuken weer aangebracht.”

,,Als je vanuit het midden van het koor naar het orgel kijkt, zie je dat alle pijlers min of meer uit het lood staan: ze hellen naar rechts over. De achterste kroonluchter hangt rechts van het midden. Het is een gebouw dat de tragiek in zich draagt van het van de ondergang gered te zijn, aldus historicus en architectuurkenner Peter Karstkarel over, volgens hem, de mooiste kerk in het noorden van Nederland.”

Hoe is het kerkgebouw tegenwoordig in gebruik?

,,In de kerk vinden veel activiteiten plaats. Naast de reguliere diensten zijn er de trouw- en rouwdiensten. Elke woensdagmiddag is er van 15.00 uur tot 17.00 uur OpenKerk voor een moment voor stilte, bezinning, een gesprek of gewoon om de Kruiskerk te bezoeken.”

,,Van september tot en met mei is er op de tweede woensdag van de maand om 22.00 uur Stiltekring. Op 7 oktober 2018 is er de Dag van de Spiritualiteit. Verder zijn er de Burgumer- diners, afwisselend in Kruiskerk en De Ikker. Deze diners voor zo’n honderd deelnemers worden gesponsord en bereid door een van de plaatselijke restaurants en de opbrengst is voor een goed doel. Verder oefenen de Grote en Kleine Cantorij er en zijn er geregeld concerten en cd-opnames.”

Wat vindt u het mooiste aan vrijwilliger zijn voor Tsjerkepaad?

,,Tweemaal ben ik zelf uitgenodigd om te exposeren. De eerste keer met Lineke Hansma uit Burgum met schilderijen en ikzelf met poëzie. Later met ons dichterscollectief, dichters die gewerkt hebben met Tjsêbbe Hettinga (1949-2013).”

,,Toen ze mij gevraagd hebben om in de werkgroep Tsjerkepaad Burgum te komen, was het antwoord niet moeilijk. Nu mogen wij kunstenaars uitnodigen. Kunst is volgens mij een toegevoegde waarde. Het laat mensen anders naar de wereld kijken en werkt bovendien verbindend. En dan de verrassingen: een bezoeker die spontaan het Onze Vader zingt in het Russisch of de bezoekster die piano mag spelen en haar man pakt zijn trompet. Geweldig toch?”

Het centrale thema van Tsjerkepaad is dit jaar ‘Gastvrijheid’. Hoe gastvrij is uw kerk? En hoe sluit u aan bij dat thema?

,,In 1996 zijn 24 Noord-Ierse kinderen (twaalf protestantse en twaalf katholieke) op uitnodiging van de Raad van Kerken in Burgum ontvangen en drie weken lang in gastgezinnen ondergebracht.”

,,Een voorbeeld uit de actualiteit is dat er sinds kort een mededelingenbordje is geplaatst bij de ingang van de Kruiskerk, met de aanvangstijden van de kerkdiensten. Een gebaar van gastvrijheid naar de bezoekers van Burgum.”

Zijn er bijzondere activiteiten in de kerk tijdens Tsjerkepaad?

,,Zoals we al jaren gewend zijn organiseren wij een expositie. Deze keer een dubbelexpositie onder de naam In woord en beeld, waarin de kunstenaars familie als onderwerp hebben.

De exposanten zijn Henk Schaafsma uit Noardburgum, met olieverfschilderijen en grafiek en Marije Roorda uit Broek, met poëzie. Zij kreeg in 2017 de Rely Jorritsmaprijs.”

Hoeveel vrijwilligers uit de gemeenschap zijn betrokken om Tsjerkepaad in uw kerk mogelijk te maken?

,,Op de woensdagmiddag de negen leden van de werkgroep OpenKerk. Zij werken ook mee op de zaterdagmiddagen, aangevuld met zo’n zeven andere gemeenteleden en verder natuurlijk de koster.”

Tsjerkepaad duurt tot en met 8 september. Het Goede Leven belicht wekelijks een van de ruim 250 deelnemende kerken. Zie www.tsjerkepaad.nl voor alle openingstijden.