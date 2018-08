Kerk Pennsylvania bleef bewust stil over misbruik

Nu uit juridisch onderzoek helder blijkt dat de Rooms-Katholieke Kerk decennia bewust heeft gezwegen over het misbruik van minderjarigen in de Amerikaanse staat Pennsylvania, hebben kerkleiders uit betrokken bisdommen opeens spijt.

Meer dan driehonderd priesters uit acht rooms-katholieke bisdommen in de Amerikaanse staat Pennsylvania hebben sinds de jaren veertig duizenden jongens en meisjes verkracht en op andere manieren misbruikt. Procureur-generaal Josh Shapiro, die als hoogste aanklager in Pennsylvania het onderzoek naar misbruik leidde, had 884 pagina’s nodig om alle misbruikgevallen te beschrijven. Het zijn afschuwelijke verhalen.

Zo wordt in het rapport beschreven hoe een jongen in Pittsburgh gedwongen werd naakt aan een kruis te poseren, terwijl priesters hem met Polaroidcamera’s fotografeerden. Hij en andere jongens ontvingen als ‘beloning’ een nekhanger met een gouden kruis. Dat fungeerde als een merkteken voor andere misbruikers.

Buitensporig

Volgens Shapiro’s onderzoeksteam hebben hooggeplaatste kerkleiders in Pennsylvania en het Vaticaan het misbruik tientallen jaren stilgehouden: ‘Priesters verkrachtten kleine jongens en meisjes, en de mannen van God die verantwoordelijk voor hen waren, hebben niet alleen niets gedaan; ze verborgen het allemaal. Decennialang’, staat in het rapport.

Amerikaanse kranten berichtten gisteren over gruwelijke en vreemde misbruikzaken, zoals die van een priester die een meisje bezwangerde. Hij redde zichzelf uit de situatie met een nephuwelijksakte en een scheiding. Ondanks dit buitensporige gedrag werd hij niet uit zijn ambt ontheven.

Uit het onderzoek van Shapiro blijkt dat het bewust beleid van de kerk was om misbruikers te beschermen. In een televisie-interview met de American Broadcasting Company legt hij uit hoe het misbruik werd verborgen: ,,De kerk verplaatste deze roofdier- priesters van parochie naar parochie, zodat ze niet konden worden opgespoord door de politie. Wanneer slachtoffers het misbruik meldden, werden zij betaald om zich stil te houden.”

Maar alle gevallen van misbruik en alle beschuldigingen zijn nauwgezet bijgehouden door medewerkers van de kerk. Shapiro: ,,Die documentatie bewaarden ze in een geheim archief – dat zijn niet mijn woorden, maar hun woorden: ze noemden het zelf een geheim archief. De bisschoppen van alle betrokken bisdommen hadden een sleutel van dat archief.”

Beschaamd

Na publicatie van het rapport hebben leiders van de betrokken bisdommen spoorslags verklaringen uitgebracht waarin ze spreken van ‘diep gevoeld berouw’ en ‘groot verdriet’. Bisschop Lawrence Persico van bisdom Erie schrijft bijvoorbeeld: ‘U hebt onvoorstelbaar wreed gedrag ondervonden van personen die u juist hadden moeten beschermen. U bent verraden door mensen die zich voordeden als dienaren Gods, leraren van kinderen of leiders in onze gemeenschap.’

Kardinaal Daniel N. DiNardo, president van de Amerikaanse bisschoppenconferentie, verklaart dat de bisschoppen ‘beschaamd zijn over de zonden en misstappen die katholieke priesters en katholieke bisschoppen hebben begaan’. Later deze week organiseert hij bijeenkomsten over het bredere thema van veilige omgevingen binnen de kerk.

Het is het zoveelste misbruikschandaal binnen de Rooms-Katholieke Kerk. Momenteel speelt in Australië bijvoorbeeld het strafproces tegen curiekardinaal George Pell. De 77-jarige prefect van het pauselijke Secretariaat voor de Economie is de hoogste katholieke geestelijke die in verband met seksueel misbruik voor een burgerlijke strafrechter staat.

Ook in Chili kent de kerk grote misbruikzaken. Drie bisschoppen zijn daar inmiddels op non-actief gezet en het onderzoek is nog niet afgerond. Vanuit het Vaticaan is nog geen reactie gekomen op het Amerikaanse schandaal. De verwachting is dat de paus volgende week op het katholieke Wereldgezinscongres in Dublin in één keer op alle misbruikgevallen die in de wereldkerk spelen zal reageren.