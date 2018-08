Tamarah Benima

In 2016 werden bijna 1,6 miljoen rechtszaken aangemeld, zo rapporteert ‘de Rechtspraak’ – de website van rechtbanken, gerechtshoven, de Hoge Raad der Nederland en de bijzondere colleges. Dat betekent dat ongeveer een op de tien van de in totaal 17,2 miljoen Nederlanders een rechtszaak aanspant. Elk jaar. Stel dat dezelfde volstrekt groffe cijfers ook zouden gelden voor de Joodse gemeenschap, dan verzoeken zo’n 3500 Joden per jaar de Nederlandse rechter om een oordeel. Het lijkt me bizar veel, maar je weet maar nooit.

Maar nu komt het. Joden vormen 0,2 procent van de Nederlandse bevolking. Wat moeten Joodse rechtszoekenden als Leendert Verheij zijn zin krijgt? De vertrekkende president van het Gerechtshof van Den Haag vindt dat de rechters meer een afspiegeling van de samenleving moeten zijn. Nu zijn het vooral witte mannen en vrouwen (respectievelijk 35 en 65 procent), terwijl 12 procent van de Nederlanders een niet-westerse achtergrond heeft. „Die mensen moeten niet louter voor een blanke, West-Europese rechterlijke macht staan. Ze moeten zien dat ook zij daarin zijn vertegenwoordigd. Er moeten meer rechters komen die hun cultuur begrijpen”, stelt Verheij.

Nee, nee, zou ik willen schreeuwen. Diefstal is diefstal, moord is moord, oplichting is oplichting, huiselijk geweld is huiselijk geweld. Rekening houden met een culturele achtergrond? Iedereen is voor de wet gelijk. Dát is wat de rechters moeten uitstralen met „heel hun hart en heel hun ziel en met al hun daden”, om de Bijbel te citeren.

Terug naar de situatie van Joden. Joden zijn geen allochtonen, maar stel dat zij toch ‘gerepresenteerd’ moeten worden. Dan zijn er straks nog maar vijf Joodse rechters (m/v). Voor die (fictief qua getal) 3500 rechtszaken van Joden. Daar schieten Joden niets mee op. En allochtonen en autochtonen of immigranten en uit-Nederlandse-klei-getrokkenen ook niet. Niemand moet representatie op basis van huidskleur, etniciteit, religie, geslacht, leeftijd, of welk kenmerk dan ook, willen. De Tora, de vijf boeken van Mozes, waarschuwt er al voor.