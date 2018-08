Woont God hier niet meer? Vaticaan buigt zich nu ook over kerksluitingen

Frans Wijnands

Het Vaticaan, de Italiaanse bisschoppenconferentie en de (pauselijke) Gregoriana-Universiteit in Rome houden dit najaar een meerdaags, internationaal congres over de vragen wat je kunt, mag en vooral niet moet doen met kerken die gesloten worden.

Het fenomeen van meer en meer kerksluitingen kennen we in de West- Europese landen al sinds jaar en dag. Maar nu ook in het room-katholieke Italië steeds vaker kerken aan de eredienst (moeten) worden onttrokken wil het Vaticaan een soort van handleiding opstellen hoe je met die sluitingen om moet gaan. Woont God hier niet meer? is de suggestieve titel van die conferentie.

Alsof je bij de aanpalende pastorie kunt aanbellen en vragen of God verhuisd is. Het conferentie-onderwerp doet onwillekeurig denken aan Hoe God verdween uit Jorwerd, van Geert Mak. Een plek waar overigens God niet verdween. Er is nog altijd een protestantse gemeente en natuurlijk Nijkleaster, de nieuwe vorm van monastiek geloven passend bij deze tijd.

Als je de dorps- of parochiekerk sluit, dan is de eerste reactie van de gelovigen ontreddering. Want waar gaan we volgende week dan ter kerke? Waar worden onze kinderen gedoopt? Waar trouwen we? En waar is de uitvaartdienst voor onze dierbaren? Generaties lang was dat immers vanzelfsprekend gebonden aan de eigen parochie of gemeente.

Andere bestemming

In landen als Frankrijk, België en Nederland zijn we al lang vertrouwd geraakt met kerken die aan de eredienst onttrokken worden en een andere bestemming krijgen. Alle Nederlandse bisdommen hebben er al jaren mee te maken, maar ook andere christelijke kerken. Gebrek aan priesters, teruglopend kerkbezoek, oplopende onderhoudskosten.

Dus gaan kerken dicht; soms met veel heisa, soms onopvallend. Kerken hebben – behalve als plaats van eredienst – nog een belangrijke bijkomende functie. Het is een voor velen een trefpunt, voor sommigen een toevluchtsoord, een ‘hangplek’ voor gelovigen. En dat is precies het gemis wat velen ervaren als ‘hun’ kerk gesloten wordt. Want die eucharistie kun je natuurlijk ook wat verderop vieren… Gedwongen sluitingen vanwege bijvoorbeeld financieel-economische redenen kun je zien aankomen, maar in seismisch-gevoelige landen verliezen parochianen soms in enkele minuten hun vertrouwde kerk. Alleen al in Italië zijn de laatste jaren zo’n drieduizend kerken en kapellen onbruikbaar geworden door zware aardbevingsschade. De restanten ervan blijven vaak in de getroffen dorpen en stadjes staan.

Algemeen belang

Wat te doen: restaureren, afbreken, laten staan als symbool? Van een andere orde zijn de vragen wat je met onbeschadigde kerkgebouwen moet doen als die niet langer Gods huis zijn. In hoeverre hebben bisdommen, kerkbesturen, gemeenteraden daarbij het laatste woord? Hoe willen gemeenten leegstaande kerken inpassen in hun bestemmingsplannen? Op de conferentie zal gezocht worden naar creatieve oplossingen ‘tot nut van het algemeen belang’.

Een ex-kerk als discotheek, garage of nachtclub is onacceptabel, maar een keurige theesalon, kan dat? Of een andere cultureel-commerciële bestemming, zoals de Dominicanerkerk in Maastricht die door velen als de mooiste boekhandel van het land wordt beschouwd. Nee, geen fitnesscentra of bioscoop, dan liever een museum of een bejaardensoos. Of woningen, appartementen: wonen achter glas in lood.

De aartsbisschop van Wenen, kardinaal Christoph Schönborn wijst kerken die gesloten moeten worden bij voorkeur toe aan niet-katholieke gelovigen. In Wenen bestaat naast het rooms-katholicisme een heel levendig, divers religieus leven. ,,Ik heb liever dat een katholieke kerk een orthodox of anderszins christelijk gebedshuis wordt dan dat er een winkelcentrum in komt”, aldus de kardinaal. Of een moskee? Die vraag zal op de najaarsconferentie zeker gesteld worden, maar je kunt het antwoord wel raden.

De conferentie is op 28 en 30 november in Rome.