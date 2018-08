Waarom je soms vervelen heel goed is

Jacomette de Blois

De vakantie is een tijd waarin veel mensen tijd nemen voor bezinning en ‘dingen op een rijtje zetten’. Geestelijk verzorger Jacomette de Blois schrijft wekelijks over een thema. Deze week: verveling.

Verveling is mijn guilty wish, geheime verlangen. Ik zou me zo graag eens een poosje willen vervelen, maar tegelijk weet ik dat het voorlopig niet zal gebeuren en dat ik het misschien ook niet kan.

Het is een breed gedragen opvoeders- wijsheid dat het goed is, als een kind zich af en toe verveelt. Mijn ouders en ook ik zelf hebben duidelijk andere wijsheden gehanteerd in de opvoeding. Met verveling ben ik niet groot geworden, mijn kinderen ook niet. Als ik aan mijn kinderen vroeg, vervelen jullie je? Dan antwoordden ze ogenblikkelijk, o nee helemaal niet. Ze wisten heel goed dat ik anders een vreselijk voorstel zou doen zoals: ga je kamer opruimen, of breng die boeken eindelijk naar de bibliotheek. U begrijpt dat ik allesbehalve vervelende kinderen heb…Toch wens ik stiekem dat ik me ooit even mag vervelen, even alle tijd heb voor helemaal niets.

Prediker vindt alle dingen onuitsprekelijk vermoeiend. De kringloop van het leven, de moeite van de dagelijkse dingen die zich eeuwig herhalen, het nooit kunnen doorgronden van het grote en kleine leven. Hij is er maar druk mee.

Herkenbare beelden

Prediker verveelt zich geen minuut, hij observeert, ondergaat en handelt. Hij zoekt God in alle tegendelen en zoekt de gave van God: genieten van het leven. Prediker schetst in het laatste hoofdstuk van zijn boek het leven van oudere mensen richting einde.

De neergang, de huiver, alles wat niet meer lukt en stukgaat heeft hij in herkenbare beelden getekend. In onze samenleving loopt die weg naar het einde anders, langs jarenlange lijnen van geleidelijk verlies.

Verveling is voor veel ouderen één van de grootste vijanden. Ik hoor vaak van verontruste kinderen als hun ouders in het verpleeghuis komen wonen, ‘laat mijn vader of moeder toch alsjeblieft meteen ergens aan mee doen, anders zit ze zo meteen ook weg te suffen net als de anderen bij haar aan tafel’.

Hun angst is reëel. Want een van de nare gevolgen van de ziekte van alzheimer, van dementie is dat mensen steeds minder initiatief hebben. Iets gaan ondernemen.

Drempels

Jezelf letterlijk of figuurlijk in beweging zetten is lastig geworden. Je hebt echt een naaste nodig die je iedere dag weer over diezelfde drempels helpt. Daarom roep ik tot vervelens toe: naasten gevraagd, veel naasten gevraagd om te horen wat iemand niet meer vraagt. Ik noem naaste Jan die altijd met een grote boog om ieder mens met dementie heenliep.

Totdat zijn beste vriend Piet in een verpleeghuis belandde. Voor Jan stond de wereld stil. Drie weken durfde Jan niet te komen, maar in de vierde week overwon hij zichzelf en zocht Piet op. Met een fles jonge jenever en twee haringen in de tas. Inmiddels komt Jan trouw ieder week en na de borrel met haring uit zijn tas, eten ze samen in het restaurant. ‘Piet is een heel ander mens als u met hem terug komt hier, hij is opgewekt, alert’, hoort Jan van de verzorgenden. Zijn wereld draait weer.

Gelukkig zijn er ook mensen van wie je denkt dat ze ze zitten te suffen of maar wat doelloos rondlopen, maar in hun beleving, de hele dag prettig druk zijn. Ik ken een mevrouw die al zeven jaar rondjes loopt in één hal met maar twee toegankelijke gangen en mij altijd vrolijk vertelt wat ze allemaal al gedaan heeft die dag: ‘ik verveel me nooit hoor, dat weet je, ik ga weer hoor’. Ze is een gezegend mens.

Met zichzelf

Godfried Bomans dichtte ooit. ‘Ik zit mij voor dit vensterglas onnoemlijk te vervelen, ik wou dat ik twee hondjes was, dan kon ik samen spelen’. Hoe goed kun je je vermaken, hoe goed kun je het vinden met jezelf? Misschien is het daarom goed dat een kind zich verveelt, leert met zichzelf uit te komen?

Mijn dochter leert het mij: alleen op reis door Afrika stuurt ze een paradijselijke foto met de tekst: het is alsof ik op huwelijksreis met mezelf ben.