Opvolger van Hybels bij Willow Creek stapt op

Steve Carter is per direct opgestapt als voorganger van de Willow Creek Church. Reden is dat Bill Hybels, stichter van de Amerikaanse megakerk, opnieuw is beschuldigd van seksueel wangedrag.

Bill Hybels nam in april vervroegd ontslag als voorganger, maar Carter vindt dat het kerkbestuur hem te lang de hand boven het hoofd heeft gehouden en nu niet goed handelt. In totaal hebben tien vrouwen Hybels beschuldigd van wangedrag.

Afgelopen zondag verscheen in The New York Times het verhaal van een voormalige assistente van Hybels die vertelde hoe hij haar aanrandde en er ook een keer sprake was van orale seks. Pat Baranowski is nu 65 jaar en hield het verhaal altijd voor zich omdat ze de Willow Creek Church niet wilde beschadigen. De oud-voorganger ontkent de aantijgingen en liet in een mail aan de krant weten dat hij ‘nooit een intieme fysieke of emotionele band’ met de vrouw heeft gehad.

Fundamenteel verschil

Steve Carter werd samen met Heather Larson door Bill Hybels aangesteld om hem op te volgen na zijn pensionering – die eigenlijk dit najaar zou zijn. Carter maakte zondag bekend dat hij zelf is vertrokken wegens een fundamenteel verschil van inzicht met de raad van oudsten van WillowCreek over welke koers nu gevolgd moet worden. Indemegakerk in South-Barrington vindt morgen en vrijdag de Global Leadership Summit (GLS) plaats.

Een leiderschapsconferentie die door door vele Amerikaanse kerken gelijktijdig via een livestream wordt gehost. 111 kerken en andere organisaties hebben besloten niet meer mee te doen, wegens de misbruikwestie. 76 deden aan eerdere edities wel mee.

Verwacht wordt dat Tom De- Vries, de president en bestuursvoorzitter van de Willow Creek Association die de conferentie organiseert, met een statement zal komen over Hybels aan het begin van de GLS-conferentie. In een e-mail aan de gastkerken heeft hij aangegeven dat Hybels niet zal terugkeren bij de WCA. Craig Groeschel, voorganger van de megakerk Life. Church zal nu twee keer spreken op de conferentie. Hij neemt de plek van Hybels in.

GLS

Scot McKnight, een blogger en hoogleraar Nieuwe Testament, zegt dat de geloofwaardigheid van de GLS onder druk staat door de kwestie rond Hybels. Hij meent dat er openlijke excuses moeten komen, zo meldt de site Christian Today.

In Nederland is de Global Leadership Summit dit jaar in vijf plaatsen: Drachten, Rotterdam, Aalsmeerderbrug, Best en Veenendaal.

Wilow Creek Nederland, sinds 2011 onderdeel van Stichting Opwekking, houdt de tweedaagse conferenties waar een deel van de lezingen uit de VS te zien zal zijn.