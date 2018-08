Nog niets nieuws

Tamarah Benima

Het is net zo groot Vlieland, schreef de Trouw-correspondent. Maar dat klopt niet. Hij vergat dat Vlieland 36 vierkante km land heeft, en 280 vierkante kilometer water het hare mag noemen. Gaza is tien keer zo groot, qua land.

Maar Gaza is kleiner dan Amsterdam of Rotterdam. De schattingen over het aantal inwoners loopt uiteen van 1,4 tot 1,8 miljoen. Waarom doen deze cijfers er toe? De impliciete boodschap van de Trouw-correspondent (en van bijna alle andere correspondenten) is dat Gaza een miniem gebied is. En de andere boodschap, iedereen woont er veel meer hutjemutje op elkaar dan elders in de wereld.

Ze móéten wel in verzet komen tegen de Israëlische afsluiting van het gebied. En dat verzet doe je dan natuurlijk met het afvuren van 180 raketten. (Ondanks de afsluiting binnengesmokkeld, meestal vanuit Iran). De afsluiting werd indertijd ingegeven door die smokkel. Israël was beducht dat min of meer open grenzen de Iraniërs helemaal de vrije hand zou geven om van Gaza een lanceerbasis te maken. Daarom is ook een haven er nooit gekomen, alhoewel gepland.

Vermogen

Die 180 raketten kosten een vermogen; geld dat ook naar de grote meerderheid der Gazanen zou kunnen gaan, die arm zijn. Israël heeft de raketten, waarvan er een vlak bij Harlingen – ik bedoel Beersjewa – terecht is gekomen (veertig kilometer van Gaza), met bombardementen beantwoord.

De wereld is veranderd, maar in dit conflict is alles hetzelfde gebleven. Behalve dan dat de Gazanen de (deels beschermde) natuur van de Negev-woestijn en landbouwgebieden daar in brand hebben gestoken, met brandende fakkels, vastgemaakt aan vliegers en roofvogels. De media deden wel verslag van deze nieuwe manier van vechten, maar de wereld protesteerde niet. Nog niet. Want misschien heeft het stopzetten van Amerikaanse hulp (en van een paar andere landen) aan het dictatoriale Hamas op den duur wél effect.

Zoals misschien ook de Amerikaanse sancties de opstandige massa in Iran aanvuren en tot een omverwerping van het Iraanse regime kan leiden. Als dát gebeurt, verandert er misschien wel iets.