Milder geworden over andere kerken sinds terugkeer in geloofsgemeenschap

Lodewijk Born

Wat overkomt je als je voor het eerst (weer) naar de kerk gaat? Of de kerk herontdekt na een lange periode van afwezigheid. Portretten van ‘nieuwkomers’ in de kerk. Deze week: Johan Planting (53) en Marijke From (50).

Terug in de kerk? Had het acht jaar geleden aan Johan en Marijke gevraagd en ze waren er zeker van: van een kerkgemeenschap zouden ze niet snel meer lid worden. ,,Ik was er he-lemaal klaar mee”, zegt Johan vol emotie. ,,Teleurgesteld ben ik uit de Christelijke Gereformeerde Kerk gegaan, daarna met frustratie uit de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt. Ik wist één ding: ik wilde niet voor de derde keer op mijn bek gaan. Je kan me wat, dacht ik.”

Zondag

Ze hadden een heel ander leven op zondag. Uitslapen, boswandelingen maken en ze hebben samen veel mooie plekken in Nederland gezien, zegt Johan. Op zondag stapten ze altijd rond het middaguur in de auto en dan was er altijd wel een mooie uitvalsbasis te vinden. Het werd een gewoonte dat de kerk er niet meer was.

Marijke: ,,Niet dat ik niet meer geloofde, want dat is nooit weggeweest. Maar je bent er gewoon niet meer actief mee bezig. Je leest de Bijbel niet meer. Bidden deed ik nog maar af en toe. Heel stilletjes in mezelf – vaak ’s avonds.’ Ze zegt het bijna verontschuldigend.

Twee vijftigers met christelijke roots van wie je niet zou kunnen bedenken dat het ooit die kant op zou gaan. Johan: ,,Ik ben opgegroeid in een christelijk-gereformeerd gezin. Mijn ouders waren destijds een van de eerste leden van de Evangelische Omroep. Ik ging mee naar EO-familiedagen, alles heb ik wat dat betreft meegemaakt. De zondagen waren heilig. Ik hield als tiener heel erg van Cambuur maar al ze zondags moesten spelen mocht ik er niet naar toe.” Natuurlijk deed hij het wel. ,,Stiekem, want alles wat niet mocht om ‘de regeltjes van geloof’ deed je stiekem.”

Masker

Hij vertelt hoe zijn vader er ook een keer een loopje mee nam. ,,Het was een wedstrijd van Nederland op het WK in 1974, op zondag! Mijn vader wilde die óók zien en zei tegen mijn moeder. ‘Johan en ik gaan even een strandwandeling maken.’ Maar toen we buiten waren zei hij: ‘We zoeken een café op.’ En daar keken we de wedstrijd. Toen we thuiskwamen vroeg mijn moeder heel naïef: ‘Was de wandeling leuk?’ Mijn vader mompelde wat en ik hield me stil.” Later biechtten vader en zoon het op. ,,Dan lach je er samen om.”

Johan vertelt dat hij het geloof in zijn jeugd vooral als hypocriet ervoer. Mede door zulke ervaringen. ,,Ik zat op de christelijke scouting en tegenover mijn vrienden deed ik alsof ik geloofde. Ik hield voor de buitenwacht een beeld in stand, droeg feitelijk een masker.” Alhoewel hij wel gedoopt werd en ook belijdenis deed.

Marijke herinnert zich dat ze in haar tienerjaren veel onzekerheid ervoer over het geloof. ,,Ik ben opgegroeid in een heel beschermd gereformeerd-vrijgemaakt gezin. Ging naar de mavo in Leeuwarden en vervolgens twee jaar naar de gereformeerde havo in Groningen. Voor mij was geloven wat de dominee op zondag zei vanaf de preekstoel. Wat hij vertelde was de waarheid. Helemaal als het ging om dingen die in de Bijbel stonden.”

Het gesloten vrijgemaakte wereldje zorgt ervoor dat wanneer Marijke op de middelbare school komt ze in een fase belandt waarin ze zélf een mening moet vormen over van alles en nog wat. ,,Ik had dat helemaal niet geleerd. Dus dat was nogal een uitdaging voor mij”, zegt ze met een gevoel van understatement.

Relaties

Johan en Marijke, twee tieners, die beiden op een geloofspad zitten waar ze zich eigenlijk niet senang bij voelen. Hun leven ontwikkelt zich in eerste instantie afzonderlijk van elkaar. Ze weten niet goed hoe ze het moeten vertellen, maar allebei hebben ze eerdere relaties gehad waarbij ze ook getrouwd waren – voor ze elkaar troffen. Marijke is twee keer eerder getrouwd geweest, Johan één keer. Ze weten wat dergelijke zinnen kunnen oproepen.

Marijke: ,,Buitenstaanders denken er van alles bij. Je derde huwelijk? Maar pas als je de achtergronden vertelt, kunnen mensen het begrijpen. Toen Johan en ik een relatie kregen was er maar één persoon die vroeg hoe dat precies zat.”

Johan deelt die mening: ,,Het is soms ook gewoon een taboe om over een scheiding te praten. Mensen vinden het ook in een kerkelijke gemeente, denk ik, moeilijk om dan medeleven en interesse te tonen.”

Johan en Marijke trouwden in 2006, toen duidelijk was dat ze goed bij elkaar pasten en niet meer slechts als maatjes door het leven wilden gaan. ,,Ik hou ontzettend veel van Marijke. Dát is wat telt”, zegt Johan stralend. Dit deel van hun leven zullen vele broeders en zusters van Vrije Baptistengemeente De Wijngaard in Leeuwarden niet kennen. De gemeente waar ze nu trouw kerken en dit jaar gedoopt werden. ,,We waren acht jaar niet naar de kerk geweest. Ja, alleen toen onze kleindochter gedoopt werd in de vrijgemaakte kerk. We waren ook al niet meer lid van de kerk. Het beëindigen van het lidmaatschap van de vrijgemaakte kerk was onze eigen keuze.”

Terughalen

Er kwam een ouderling op bezoek toen ze al vier jaar niet meer in de diensten kwamen. Marijke: ,,’Jullie zijn er al een tijdje niet hè’, zei hij. Hij probeerde ons niet terug te halen naar de kerk, stemde er gewoon mee in het aan de kerkenraad mede te delen dat we ons lidmaatschap wilden opzeggen. Dat vonden wij heel raar.” Ze vervolgt. ,,Of dat gemakkelijk is? Nee, hoor! Maar je zit in een proces van afscheid nemen. En op een bepaald moment knip je het lijntje door. Is het klaar.”

Dat ging bij Johan gemakkelijker dan bij Marijke, zo blijkt uit het gesprek. Johan ervaart de kerk op dat moment vooral als een streng instituut waar het geloof vooral met het verstand wordt beleefd en beleden. ,,Ik miste dat het ging over waar ik op maandag mee bezig was. Je werk, je everyday life.”

De ommekeer komt bij Johan in 2016. Zijn moeder, die de ziekte van Alzheimer heeft, is pas overleden, Hij heeft haar lang verzorgd. Fysiek gezien is Johan totaal op. ,,Ik hield mezelf voor de gek. Lachte alles weg, maar liep wel met een veel te hoge bloeddruk rond.” In het ziekenhuis in Sneek wordt aderverkalking geconstateerd en krijgt hij twee by-passes. ,,Op Goede Vrijdag, 25 maart 2016, ben ik geopereerd.

In die nacht ervoer ik dat ik van God een tweede kans kreeg. Mijn leven was niet voorbij, maar ging een nieuwe fase in.” Met een van de internisten sprak hij aan het ziekenhuisbed over zijn geloof en die raadde hem aan om eens naar De Wijngaard te gaan. Marijke kende die gemeente al een beetje omdat ze in Drachten les had van voorganger Richard Santinge, op de Evangelische Toerusting School (ETS). ,,Toen Johan uit het ziekenhuis kwam, zei hij: ‘Ik wil wel weer eens naar de kerk’.”

Bevrijding

Die eerste keer staat hem nog goed voor ogen. ,,Ik kwam binnen en het was overal rumoerig. Als je naar de wc wilde kon je er gewoon uitlopen en je zag mensen tijdens de dienst kijken op hun mobieltje. Dat kan dus gewoon allemaal! Ik voelde een soort van bevrijding.” In drie woorden kenmerkt hij dat: ,,Blijheid, vrolijkheid en enthousiasme.”

Het negatieve beeld dat ze van ‘de kerk’ hadden draaide om. Marijke en Johan ervoeren dat het geloof je juist kan opbouwen. ,,Ik merk nu ook dat als je zelf actiever bezig bent met dingen van God dat jouw relatie met Hem ook verdiept.”

Marijke zit nu al in het Programmateam van De Wijngaard en is één keer in de maand gastvrouw. Johan vond er ook zijn plek. ,,Ik tref er veel mannen van vroeger, toen ik bij het jeugdwerk zat in de Christelijke Gereformeerde Kerk. Ik zou ook heel graag een keer meewillen met de 4de Musketiers naar Schotland.”

Breder en milder

De weg terug naar de kerk heeft er ook voor gezorgd dat hun blikveld breder, milder is geworden. ,,Ik kijk nu meer blanco naar mensen. Terwijl ik vroeger vaak oordeelde over de ander”, zegt Johan. Marijke vult aan: ,,We zijn nu ook al weer eens in de vrijgemaakte en christelijk- gereformeerde kerk geweest. Dan weet ik: dit zijn ook mijn broeders en zusters in het geloof. We beleven het geloof gewoon niet allemaal op dezelfde manier. En we voelen ons ook daar welkom.”

Wat haar nog pijn doet is dat de tijd van afwezigheid in de kerk er voor zorgde dat haar kinderen niet opgroeiden met een geloofsvoorbeeld van de ouders. ,,Daar kan ik me nog wel eens schuldig over voelen. Achteraf gezien had je het graag anders gewild, maar nu hopen we dat ze zien wat de terugkeer in de kerk met ons heeft gedaan. Hoe Gods plan met je is, je weet het niet, maar Hij leidde ons terug. Waarom zouden dan anderen dat niet kunnen ontdekken?”