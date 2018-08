Leven van de barmhartigheid van God

Leo Fijen

Er zijn van die momenten in je leven die bepalend kunnen zijn voor je ontwikkeling als mens, of voor je ambt of latere beroep. Verschillende mensen uit vertellen hierover. Deze week: Leo Fijen.

Bijna dertig jaar geleden raadde Maria ter Steeg, omroeppastor en toenmalig hoofd van de afdeling godsdienst bij de KRO en RKK, me aan om eens een reportage te maken over het werk van Henri Nouwen (1932-1996) in het Noord-Franse Trosly. Ik had nog nooit van deze priester uit het aartsbisdom Utrecht gehoor, en wist dus ook niet dat hij inmiddels een succesvolle spreker en schrijver in de Verenigde Staten was geworden. Ook had ik er geen idee van wat hij deed in de huizen van de Ark-beweging. Daar aangekomen werd alles anders. We schrijven het jaar 1989. Ik maak daar kennis met deze onhandige priester die nooit geboren is om samen te leven met mensen die een geestelijke beperking hebben. Toch doet hij het, in al zijn onbeholpenheid en vanuit de vurige wens om Christus te volgen en opnieuw te vinden in mensen die naar onze maatstaven het minste kunnen.

Ik ben er niet meer dan drie dagen en weet voor de rest van mijn leven dat het er om gaat er te zijn voor de ander. Die niets weet van boeken of prestige, geen idee heeft van maatschappelijk aanzien en carrière. Die ander wil alleen maar de liefde van de naaste ervaren.

Buigen

Henri Nouwen komt thuis bij zichzelf en bij God in de dienst aan de mens die niets kan en altijd hulp nodig heeft. Hij leert mij dat je dichter bij het geheim van het leven en het geloof komt als je durft te buigen voor de ander. Die kan dan naderbij komen en liefde teruggeven. En in die liefde doemt de barmhartigheid van God op. Henri Nouwen heeft prachtige boeken geschreven maar voelde zich als priester pas vader worden toen hij Adam ging verzorgen.

Adam is hem gegeven. Er worden je altijd mensen geschonken op je levensweg. Die mensen leren je de lessen van het leven. En die lessen begrijp je pas jaren later. Op het moment zelf dringt het onvoldoende tot je door. Henri Nouwen ben ik pas gaan begrijpen toen hij al lang dood was. Hij stierf in 1996, op 63-jarige leeftijd. Ik geef dan leiding aan een redactie en later aan een hele afdeling. Juist dan komen de ervaringen met Henri Nouwen terug op je netvlies. Ook naar je collega’s moet je meer dan eens buigen.

Anders kunnen ze niet dichterbij komen. En anders kunnen ze niet tot bloei komen. Maar om dat te kunnen doen moet je ook de stilte en innerlijke vrede kunnen zoeken. Dat leerde ik van Marcellin Theeuwes, de prior van La Grande Chartreuse in de bergen van Grenoble. De stilte is er daar altijd, in de zomer en vooral in de winter. Want in de sneeuw is het dubbel stil. Marcellin Theeuwes – hij leeft nu als prior van een kartuizerklooster bij Marseille – moedigde me aan vaker die stilte te zoeken. Want alleen in de stilte hoor je je eigen hart en vind je God. Op de bodem van je hart gebeurt dat allemaal.

Het heeft geen zin de bergen over te steken, want ook daar is weer je eigen hart. Kun je daar vrede mee sluiten? Kun je leven met de ervaringen die niet goed gingen in het leven? De stilte stelt die vraag. Het antwoord komt van God.

Bodem

En voor dat antwoord ga ik naar mijn derde leermeester, monnik en schrijver Anselm Grün. Hij maakte mij duidelijk dat de vrede en verzoening met je teleurstellingen op de bodem van de put plaatsvinden. Daar op de bodem van je hart wonen de schaduwen van je leven. En God is te vinden onder die schaduwen.

Als je niet de tijd en de stilte neemt, kom je nooit op de bodem van je hart. Daar wacht God om ons ondanks alles te omhelzen in liefde en barmhartigheid en ons te laten voelen: je bent een geliefd kind van God. Maar dan moet je wel de moed hebben om die teleurstellingen aan te kijken, in het vertrouwen dat God op je wacht.

Anselm Grün is een schrijver van bestsellers die steeds weer cirkelen rond dat ene thema: als je met je voeten in de modder staat van het dagelijks leven en als je weet dat jouw hart alle kleinmenselijke kenmerken draagt, dan besef je pas dat je niet kunt leven zonder de barmhartigheid van God. Omdat je mens bent van de aarde, heb je de hemelse barmhartigheid van God nodig.

De benedictijner monnik Grün noemt dit de spiritualiteit van beneden. Ik leef daarvan, ik schrijf daarover en ik geef de levenslessen door. Alleen zo kan ik van mijn hoofd naar mijn hart: door te buigen, door stil te zijn, door vrede te sluiten met de schaduwen en door te leven van de barmhartigheid van God.

Leo Fijen (1955) is journalist, uitgever en schrijver en woont in Maartensdijk

