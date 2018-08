Heiligheid is geen extraatje waar je voor kunt kiezen

Tjerk de Reus

Wie zijn vakantietijd wil benutten om eens wat beter thuis te raken in de Bijbel, kan voordeel hebben van een goede gids. De Britse theoloog Tom Wright helpt graag een handje.

Het handelsmerk van de protestanten is vanouds een sterke focus op de Bijbel. Of dat nog altijd zo geldt, is de vraag, nu geloofservaring en spirituele beleving de kerken domineren. Maar wie het christelijk geloof ter harte gaat, zal zonder twijfel erkennen dat christenen gebaat zijn bij het bestuderen van hun eigen bronnen: de geschriften van Oude en Nieuwe Testament.

Het geloofsgesprek wordt er interessanter door, de meningsvorming genuanceerder. Je kunt ontdekken dat de Bijbel een veelkleurigheid herbergt die spannend en meeslepend is. Maar om dat te ontdekken moet je wel de stap zetten en gewoon gaan lezen. Het liefst hele Bijbelboeken in één keer.

Behulpzaam

Dit is althans de overtuiging die spreekt uit de serie Bijbelstudieboeken van de hand van Tom Wright, de bekende Britse theoloog. Hij is schrijver van stevige theologische boeken die behoorlijk wat invloed hebben onder vakgenoten, maar hij is ook altijd bezig om de ‘gewone’ man en vrouw behulpzaam te zijn.

Als een ware protestant dringt hij erop aan, met zijn tientallen boekjes, om zelf de Bijbel te lezen. Het vakgebied van Wright is het Nieuwe Testament en daartoe beperkt hij zich met deze Bijbelstudies. Inmiddels zijn er een kleine twintig delen van de reeks verschenen bij de Friese uitgeverij Van Wijnen, waarvan recent Handelingen voor iedereen deel 1 en deel 2, en Paulus voor iedereen over de pastorale brieven 1 en 2 Timoteüs en Titus.

Een Bijbeluitlegger of exegeet moet je een beetje liggen. Wright is tamelijk populair aan het worden, maar heeft ook zijn eigen profiel. Om daarvan een indruk te krijgen, volgen hier een paar voorbeelden uit de twee genoemde Bijbelstudieboeken over Handelingen. Het begint in dat Bijbelboek met de Hemelvaart – meteen een thema dat als tamelijk ‘lastig’ wordt ervaren.

Nauwer verbonden

Veel predikanten weten niet goed hoe ermee om te gaan in hun preek op Hemelvaartsdag; Kerst en Pasen zijn veel meer aansprekend. En hoe zit het met die bevreemdende ‘verticale dimensie’: Jezus stijgt op, naar de hemel. Maar als wij opstijgen met onze geavanceerde raketten komen we die hemel niet tegen. Wat heeft Wright ons wat dit betreft te melden? Hij neemt in zijn uitleg een beetje afstand van het geijkte idee van de hemel als een fijne plek waar we na onze dood pas echt thuis zijn.

Hemel en aarde zijn veel nauwer verbonden: ‘Wanneer het in de Bijbel over ‘hemel en aarde’ gaat, wordt daarmee zoiets bedoeld als dat alles in onze wereld nog een andere dimensie heeft, een ander soort werkelijkheid die altijd meekomt.’

In het herstelplan van God met deze wereld gaat het om een nieuwe eenheid van hemel en aarde. Jezus was dus geen ‘primitieve ruimtereiziger’, maar hij ging over in de goddelijke dimensie die nooit ver weg is van onze aardse realiteit. En uit Handelingen als geheel blijkt, dat Jezus in deze nieuwe positie zijn koningschap uitoefent, iets wat toen en daar al begonnen is, heel concreet: de start van een nieuwe werkelijkheid. Wright is hier, naast exegeet, duidelijk ook een prediker.

Ananias en Safira

Als tweede voorbeeld een passage uit Handelingen die heel andere vragen oproept: de geschiedenis van Ananias en Safira. Zij behoorden bij de eerste christelijke gemeente en kwamen op het idee een donatie te doen. Mooie gedachte, zou je zeggen.

Ze verkochten een stuk land en gaven een deel van de opbrengst aan de christelijke gemeenschap, waarbij ze de indruk wekten de totale opbrengst af te staan. Gevolg van dit bedrog: beiden stierven, duidelijk als straf van God. Wright zegt om te beginnen dat zo’n onmiddellijk oordeel van God hoogst ongebruikelijk is in de Bijbel, ‘ondanks een populaire indruk van het tegendeel’. Kern van deze geschiedenis is volgens hem het besef dat de eerste christelijke gemeenschap ‘net als de tempel zelf functioneerde’.

En daar was de gemeenschap iets heiligs, Wright noemt dit zelfs ‘gevaarlijke heiligheid’. Want waar het heilige niet wordt geëerbiedigd, is er het oordeel van God. ‘We houden niet zo van dit soort verhalen,’ schrijft Wright, ‘maar we kunnen nu eenmaal niet van twee walletjes eten.’ Hij bedoelt: als we vol ‘verbazing en opwinding’ naar de vroege kerk kijken, zullen we ook onder ogen moeten zien dat ‘een gemeenschap die wil dat ze op de tempel van de levende God lijkt’ in dat verlangen door God serieus genomen wordt. Er is ‘niet zoiets is als goedkope genade’, het kost je ook echt toewijding.

Geen extraatje

Heiligheid is ‘geen extraatje waar je al of niet voor kunt kiezen’. En als we ons in de lijn van Handelingen afstemmen op de heiligheid van God en diens plannen met mens en wereld, zou het weleens zo kunnen gaan, vermoedt Wright, dat bijzondere genezingen en andere wonderen die in de eerste christengemeente voorkwamen, ook nu zullen volgen.

Wright laat als Bijbelgids zijn orthodox-evangelische karakter zien, maar hij is op tal van punten toch ook kritisch tegenover de kerkelijke orthodoxie en tegenover evangelische geloofsvoorstellingen.

Daarover kun je met hem van mening verschillen of niet, maar dat laat onverlet dat hij een kenner van het Nieuwe Testament is van wie altijd wel wat van te leren valt. Vooral omdat hij alle zeilen bijzet om lezers die niet theologisch geschoold zijn, tegemoet te komen.

Handelingen voor iedereen. Deel 1. Hoofdstuk 1-12. Deel 2. Hoofdstuk 13-28. Met Bijbelstudiegids; Paulus voor iedereen. De pastorale brieven. 1 en 2 Timoteüs, en Titus. Met Bijbelstudiegids.

Tom Wright. Uitgeverij Van Wijnen. 17,50 euro per deel.