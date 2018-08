Mijn ervaring

Regien Smit

Er zijn van die momenten die in je leven bepalend kunnen zijn voor je ontwikkeling als mens, of voor je ambt of latere beroep. Verschillende mensen uit christelijk Nederland vertellen hierover. Vandaag: baptistenvoorganger Regien Smit.

Slechts weinig momenten zijn echt bepalend geweest voor mijn verdere levensloop. Maar 12 juni 2000 – Tweede Pinksterdag – was er zo één. Ik bevond me in de samenkomsttent van de Opwekkingsconferentie in Biddinghuizen. Daar was ik al jaren niet geweest. De voorgaande jaren hadden vooral in het teken gestaan van herstel.

Herstel van een echtscheiding. Herstel van een verloren gegane droom: zendeling worden. En vooral herstel van een diepe, diepe geloofscrisis. Inmiddels had ik me verzoend met een ander leven. En dat was zo slecht nog niet hoor. Gelukkig tweede huwelijk, goede baan, nog betere vooruitzichten. Eigenlijk stond ik op het punt de grote carrièrestap te maken die hoort bij een bijna-veertiger. En toch had ik sinds enkele dagen – voorafgaand aan Opwekking – een ongelofelijke onrust in me, die me deed besluiten om naar de pinksterconferentie te gaan. Alleen, dat wel. Mijn man is niet gelovig en zou daar met geen stok heen te krijgen zijn. Maar dat gaf ook niet, want ik ging om alleen te zijn, om innerlijke rust te vinden.

Immense tent

De hele dag liep ik met mijn ziel onder de arm. Onwennig, omdat het allemaal zo groot geworden was! Uiteindelijk zat ik daar dus, in die immense en overvolle tent, voor de slotsamenkomst van de conferentie. Ik zat achteraan, een beetje weggedoken tussen de menigte. Toen kwam de spreker het podium op en begon. Het was Peter Sleebos, destijds voorzitter van de Broederschap van Pinkstergemeenten (sinds 2002 VPE). Hij sprak over Matteüs 9, over de velden die rijp zijn om te oogsten, maar dat arbeiders nodig zijn om die oogst binnen te halen.

Op een bepaald ogenblik zei hij: ‘ik heb een speciale boodschap voor hen, die ooit een roeping hadden, maar van wie de roeping op een zijspoor is geraakt. Ik mag tegen jullie zeggen: de Heer roept je opnieuw.’ Die woorden sloegen bij mij in als een bom! Ik kan de intensiteit van wat ik op dat moment ervoer met geen pen beschrijven en het is ook met niets te vergelijken. Maar één ding wist ik: hier spreekt God tot mij. Als door een onzichtbare kracht gedreven ging ik naar voren.

In de nazorgtent kwam de vraag: maar hoe dan? Ik zal nooit de woorden van de aardige nazorgmedewerkster vergeten, die alle tijd voor mij nam. Ze zei: ,,Als God je werkelijk roept, heeft Hij ook de weg bereid”. Het is nu achttien jaar later. Terugkijkend kan ik zeggen, dat dit profetische woorden waren.

Het begon al op diezelfde dag, toen ik naar huis reed en dacht: hoe vertel ik dit mijn man, die mij vooral kent en waardeert als carrièrevrouw, die daarnaast toevallig ook op zondag naar de kerk gaat? Dat gesprek aan de keukentafel was niet gemakkelijk. Maar mijn man zei, toen de eerste schrik voorbij was: ,,als jij dit echt moet doen, dan ga ik jou niet tegenhouden. En laten wij vooral dicht bij elkaar blijven in wat komen gaat”. De liefde die uit zijn woorden sprak heeft ons al die jaren inderdaad bij elkaar gehouden. Maar hij liet mij wel één ding beloven, namelijk dat ik nooit voorganger van een gemeente zou worden. Ik tekende blind, want ik kon mij niet voorstellen, dat dit ooit zou gebeuren.

Tweekoppige leiding

We besloten dat ik in deeltijd theologie zou gaan studeren en bij hem in de zaak zou gaan werken, die op dat moment ook toe was aan een tweekoppige leiding. Tijdens mijn studiejaren, eerst aan Azusa Theologische Hogeschool, later aan de Vrije Universiteit, kwam het werkveld van justitiepastoraat bij mij in beeld. Op een brief aan de toenmalige hoofdpredikant Jan Eerbeek, kreeg ik de uitnodiging voor een gesprek en daarna de mogelijkheid om tijdelijk het werk van justitiepredikant te doen in een van de Penitentiaire Inrichtingen.

Toen in mei 2005 – tegen het eind van mijn studie – bleek, dat er bij Justitie geen permanente vacature was, werd ik op de VU benaderd door hoogleraar Martien Brinkman, bij wie ik dat jaar het vak theologische/wijsgerige antropologie had gevolgd. Hij vroeg mij of een vacante promovendusfunctie bij de faculteit Sociale Wetenschappen niet iets voor mij was. Het ging om een onderzoek naar pinkstermigrantenkerken. Ik kreeg weer dat diepe en intense gevoel, dat dit van Godswege kwam. Ik ging onmiddellijk op de website kijken en zag, dat de termijn nog diezelfde dag zou sluiten. Ik heb direct gebeld en diezelfde avond nog per mail gesolliciteerd. Enkele weken later had ik de baan. Toen het contract aan de Vrije Universiteit na vijf jaar zou aflopen, kreeg ik plotseling bericht van de hoofdpredikant bij Justitie, dat er een vacature vrij zou komen. Of ik nog steeds geïnteresseerd was? Weer opnieuw het bekende gevoel. Nou en of ik dat was! In september 2010 begon ik als justitiepredikant in de PI Dordrecht.

In januari 2014 kreeg ik onverwacht een telefoontje van collega-justitiepredikant Arjan Noordhoek, die tevens voorganger was van Baptistengemeente Silo in Utrecht. Hij vertelde mij dat zijn duo-collega in de gemeente met emeritaat ging en of ik zou willen overwegen te solliciteren naar deze voorgangersfunctie. Terwijl bij mij inmiddels het bekende gevoel weer opkwam, moest ik natuurlijk eerst aan de keukentafel met mijn man, die ik destijds de belofte had gedaan om nooit voorganger te worden.

Het feit, dat hij mij na veertien jaar de ruimte gaf om ook die stap te nemen, terwijl we nog steeds perfect zouden passen in het EO-programma Zij gelooft, hij niet, is misschien wel het meest ontroerende teken van Gods trouw en voorzienigheid. Inmiddels is Baptistengemeente Silo nog mijn enige werkkring, en heb ik mijn gewaardeerde collega Arjan Noordhoek, die nu zelf met emeritaat is gegaan, mogen opvolgen voor zijn deel van de voorgangersfunctie. Voor mijn gevoel is het daarmee rond. Ik hoop deze gemeente nog vele jaren te mogen dienen.

Hoop en vreugde

Wat heeft mijn levensloop, met al deze schakelmomenten, gedaan met mijn geloof in God, in de gemeente en de wereld? Mijn eigen gebrokenheid heb ik zo vaak weerspiegeld gezien in de gebrokenheid van anderen, of het nu migranten, gevangenen of ‘normale burgers’ zijn, dat dit het spoor is geworden van mijn spiritualiteit. Maar mét hoop en vreugde en vooral het geloof, dat God zijn koninkrijk van liefde bouwt op de meest onwaarschijnlijke tijden en plaatsen. En met de diepste overtuiging, dat Hij ook u en jou er voor in kan schakelen als je het zelf helemaal niet verwacht.

Regien Smit (57) is sinds augustus 2014 pastor-voorganger van Baptistengemeente Silo in Utrecht en woont in Zeist.