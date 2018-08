Goud reformatorische opinievormers is ook uitdagend voor niet refo’s

Recensie

Tjerk de Reus

Aan welke bronnen laaft het reformatorisch christendom zich? Een veelkleurig antwoord hierop is te vinden in het boek Goud in handen, waarin een waaier aan christelijke teksten langskomt.

Het woord ‘reformatorisch’ kan op van alles slaan, bijvoorbeeld op álle protestanten in Nederland. Die stammen per slot van rekening af van de reformatie, de grote kerkelijke vernieuwingsbeweging uit de zestiende eeuw. Vandaag wordt de aanduiding ‘reformatorisch’ veelal gebruikt voor de achterban van de SGP en voor mensen die zich verwant voelen met het Reformatorisch Dagblad. Naar schatting kan zo’n half miljoen Nederlandse kerkgangers als reformatorisch bestempeld worden.

Als je aan mensen van buiten de reformatorische kring vraagt wat zij weten van reformatorische gelovigen – refo’s – zul je vaak horen: ze zijn ‘zwaarmoedig’ of ‘zwaar op de hand’. En inderdaad, refo’s tillen niet licht aan het leven, ook niet aan het geloofsleven. Maar wat zegt dit inhoudelijk? Wat motiveert en inspireert hen? Het boek Goud in handen schetst hiervan een mooi beeld, dat lezers kan verrassen, misschien wel vooral als zij zelf niet tot de reformatorische kring behoren.

Opinievormers

In Goud in handen vind je teksten uit de christelijke traditie, gekozen door ‘reformatorische opinievormers’, zoals de ondertitel luidt. Maar liefst tweeënveertig van dergelijke opinievormers presenteren hier een kerntekst uit de christelijke traditie, voorafgegaan door een kort eigen commentaar. Terrorisme -deskundige Beatrice de Graaf, politicus Kees van der Staaij en VU-hoogleraar Wim van Vlastuin werkten onder anderen mee. Samensteller van dit ruim vierhonderd bladzijden tellende boek is Bart Jan Spruyt, zelf een bekende opiniemaker in refo-kringen en vroeger ook daarbuiten (hij was columnist voor Elsevier).

Spruyt koos mensen uit de breedte van de reformatorische wereld, dus van rechts tot links, van ‘precies’ tot een beetje ‘rekkelijk’. Dat maakt het boek ook geloofwaardig; je hebt hier niet te maken met een tendentieus portret van de reformatorische wereld. Er is wel een zekere breedte: er wordt meestal geput uit duidelijk bevindelijk-gereformeerde bronnen, maar er is ook aandacht voor theologen als A.A. van Ruler, K.H. Miskotte en O. Noordmans. Die laatsten staan aan de rand van het blikveld, zoveel is wel duidelijk.

Bij Van Ruler gaat het over ‘zin in het leven’ en Gods volmondige ‘ja’ tegen het aardse bestaan van de mens. De auteur die de tekst van Van Ruler aandroeg, herkent deze inzet; hij vertelt over zijn eigen leven: ‘Een onrust in het hart werd geboren, en de stem laat zich alleen maar omschrijven met de woorden: ik heb er kennelijk te-zijn.’ Raak gezegd, maar je verbaast je ook een beetje over het barokke taalregister dat hier, en soms ook elders in het boek, gehanteerd wordt. Kennelijk hoort dit bij de reformatorische taalcultuur, zoals ook deze zinnen: ‘Mijn hart verlangde wel naar God, maar mijn ogen zochten bevindingen en gestalten in mij.’ Deze zin is overigens afkomstig uit een inleiding op een preek van K.H. Miskotte, waarin deze schrijft over het verlies van geloof, wat hij typeert als leegte en bevrijding ineen.

Verhouding

Het hart van de zaak ligt voor vrijwel alle reformatorische opinievormers om de verhouding tussen de heilige God en de onheilige mens, om het leven voor Gods aangezicht en om de innerlijke gerichtheid op God. Het reformatorische geloof is een geloof dat bijna voortdurend onder hoogspanning staat.

Het is niet zomaar koek en ei met onze Schepper. Gods goedheid en grootheid maken juist de schamelheid van de mens duidelijk, waarbij grote woorden niet geschuwd worden: zonde, schuld, verdorvenheid. Het heeft geen zin om over liefde, vrede en vreugde te praten als de realiteit van onze situatie niet onder ogen wordt gezien. Dat geldt ook voor het luisteren naar stemmen vanuit de traditie, zoals gebeurt in dit boek: ‘Stemmen die wij niet mogen vergeten, zijn de stemmen die wij het liefst willen vergeten.’ Die stemmen gaan overigens niet vaak over ‘aardse’ thema’s. Of we ook schuld tegenover de Eeuwige op ons laden door het milieu te vergeten of door de vragen rond rijkdom en armoede te negeren, komt hier nauwelijks aan bod. Maar die stap is misschien toch wel snel gezet, door de refo’s die hier acte de présence geven. Want het is allemaal zeer persoonlijk, en de bereidheid om kritisch naar zichzelf te kijken, is hier een deugd.

Vanuit reformatorische kring zijn geregeld sterke maatschappelijke initiatieven ontwikkeld met het oog op gemarginaliseerde groepen in de samenleving, zoals asielzoekers en zwervers. Dus het verwijt van een overmaat aan ‘hemelzucht’ zou niet terecht zijn, maar je zou de refo’s toewensen wat meer in concrete maatschappelijke termen te durven denken als het gaat om goddelijke heil in het hier en nu.

Legitiem

Uit Goud in handen wordt duidelijk dat men in de reformatorische wereld op een eigenzinnige, maar legitieme manier voortborduurt op het christendom der eeuwen. Althans, je zult met goede argumenten moeten komen om dit te weerleggen. Want de tweeënveertig refo’s die hier aan het woord komen, weten heel goed uit welke bronnen ze putten, zowel historisch als theologisch. Ze zijn goed thuis in de geloofstraditie, hoewel hun aandacht daarin wel heel specifiek is en dus zijn beperkingen heeft.

Wat vooral treft: ze geven hoog op van wie God is voor een mens die met lege handen staat en zich bewust is van zijn feilbaarheid en kwetsbaarheid. Kortom, de tweeënveertig refo’s die Bart Jan Spruyt verzamelde, verdienen goede lezers.

Goud in handen. Teksten uit de christelijke traditie, gekozen door reformatorische opinievormers. Bart Jan Spruyt. 29,95 euro