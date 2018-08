Fatsoen bij onfatsoen

Column

Tamarah Benima

Van de schrijfster Anna Blaman staat een opmerking uit een autobiografisch verhaal in mijn geheugen gebrand. Zó herinner ik het me. Ze was opgevoed met de idee dat je bij narigheid ‘erboven moet staan’. Maar, zo schreef ze (mijn vrije weergave), hoe doe je dat als je in je gezicht wordt gespuugd? Blaman sprak als een der eersten over lesbisch-zijn. In de jaren vijftig.

Bij een recent onderzoek bleek: een op de drie ondervraagde LHBTI’ers (lesbiennes, homo’s, biseksuelen, transgenders, interseksuelen) wordt bedreigd, bespuugd en/of geslagen. In ons land! Open de Wikipedia-pagina over hun rechten in de wereld, en je hart breekt. In vrijwel heel Afrika is de situatie verschrikkelijk. In Saudi-Arabië, Iran, Sudan en Mauretanië en Mali kun je er voor worden gestenigd. In veel andere landen is het ook levensgevaarlijk om geen hetero te zijn.

Trouwens, iedereen die ontsteld is over Trump, moet gaan spreken met de Amerikaanse conservatieve christenen; zij steunen hem. Voor hen is namelijk iedere van hun norm afwijkende vorm van seksuele identiteit „een gruwel”. Zo staat het immers in het Oude Testament. Ik vind hun opstelling ook een gruwel, en getuigen van een onverdraaglijke hypocrisie. Immers, op talloze verboden in het Oude Testament staat de doodstraf (dat Joden die nooit hebben uitgevoerd, doet nu niet ter zake).

Helden

Het is mooi makkelijk om ten strijde te trekken voor een verbod dat je zelf niet treft omdat je hetero bent, maar alle andere verboden van gedrag dat ook gruwelijk is in Gods ogen, naast je neer te leggen, ook al slaan die wél op jou.

Hoe het zij, de joodse gemeente Beit HaChidush (Amsterdam) die ik als rabbijn leid, heeft veel LHBTI’ers als leden. Gisteravond hadden wij onze jaarlijkse Pride Shabbat. In het kader van Pride Amsterdam was de sjoel voor de vrijdagavonddienst versierd met regenboogvlaggen, werd er roze Prosecco geschonken en werden de helden van de LHBTI’ers gememoreerd. Want helden is het thema dit jaar.

Blaman was een heldin. Al was het maar omdat ze het dilemma ‘hoe je fatsoen houden als een ander je vernedert’ ter sprake bracht.