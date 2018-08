Zeventig jaar Wereldraad van Kerken: er is meer eenheid dan we zien

Margarithe Veen

Volgende maand wordt in Amsterdam het jubileum van de Wereldraad van Kerken gevierd. Predikante Margarithe Veen uit Achlum is er nauw bij betrokken en blikt terug op wat het feestjaar nu al gebracht heeft.

Dit jaar, op 23 augustus, bestaat de Wereldraad van Kerken zeventig jaar. In het kader van dit jubileum viert de Wereldraad het gehele jaar feest. Dit is onder meer zichtbaar op die momenten wanneer verschillende kerkleiders de Wereldraad bezoeken, voor ontmoeting en gesprek. Zo bezocht Justin Welby, aartsbisschop van de Anglicaanse kerk, in februari de Wereldraad. Een bijzondere uitspraak van hem was dat oecumenische actie niet enkel hoeft te wachten op een theologisch argument, maar als diepste basis de de compassie vanuit het geloof in Christus heeft.

Of dit bezoek veel mensen is opgevallen, weet ik niet. De aandacht was in ieder geval wél volop aanwezig toen het bezoek van paus Franciscus aan de Wereldraad werd aangekondigd. Anders dan de Anglicaanse Kerk is de Rooms-Katholieke Kerk geen lid van de Wereldraad. Toch is er wel degelijk samenwerking. Sinds het Tweede Vaticaans Concilie in de jaren zestig zijn er volop bilaterale overleggen en participeert de R.-K. Kerk in verschillende oecumenische overleggen volwaardig mee. Zo wordt er onder andere vanuit de Pauselijke Raad voor de Bevordering van de Eenheid der Christenen, die in 1960 is opgericht, met de Wereldraad samengewerkt; denk daarbij aan de Week van Gebed voor Eenheid die jaarlijks plaatsvindt van 18-25 januari.

Document

Een ander belangrijk voorbeeld is de participatie vanuit de Rooms-Katholieke Kerk in de Commissie voor Geloof en Kerkorde (Commission on Faith and Order) van de Wereldraad van Kerken. Deze Commissie bracht in 2013 een prachtig document uit De Kerk: Op weg naar een gemeenschappelijk verstaan (‘The Church: Towards a Common Understanding’). Dit document laat zien in hoeverre verschillende kerkelijke tradities overeenkomsten hebben waar het gaat om die ene kerk van Jezus Christus. Uiteraard worden in dit document ook nog de nodige vragen gesteld, maar het toonde, aan de hand van de opvattingen van de verschillende kerken, dat er meer oecumenische eenheid is dan meestal zichtbaar is.

Dat maakte vervolgens het bezoek van paus Franciscus aan de Wereldraad van Kerken, in juni, ook zo waardevol. De oecumenische documenten liggen er. De verschillende kerken hebben in die documenten theologische argumenten onderstreept om zicht te geven aan de eenheid van de kerken. En op de 21ste juni, tijdens de bijeenkomst van het Centraal Comité van de Wereldraad van Kerken met de vertegenwoordigers van alle lidkerken en de komst van paus Franciscus, werd er volop oecumenisch gevierd, gebeden en samengewerkt!

Muren

Een dag die begon met een omhelzing van paus Franciscus met de algemeen secretaris van de Wereldraad van Kerken, dr. Olav Fykse Tveit. Alsof muren van verdeeldheid zichtbaar verdwenen in het licht van de oecumene om één te zijn in Christus.

In zijn preek benadrukte de paus ook juist verder te gaan op de weg van eenheid in een wereld waarin al zoveel verdeeldheid is en muren worden opgetrokken. Die verdeeldheid raakt vooral de meest kwetsbaren. De paus liet weten het onacceptabel te vinden dat de verschillen in de kerkelijke tradities een excuus vormen om eenheid in Christus tegen te houden.

Is het juist niet die historische 21ste juni die, ook de paus, liet zien dat het mogelijk is om in een oecumenisch samen-zijn en in die oecumenische viering samen te bidden, samen het Evangelie te verkondigen en elkaar te dienen? Gebrek aan eenheid is volgens Franciscus tegenovergesteld aan de wil van Christus en een schandaal voor de wereld. In dat opzicht sloot de paus ook aan op het hedendaagse concept van de Wereldraad van Kerken, een oecumenische ‘pelgrimage van gerechtigheid en vrede’.

Bossey

Bijzonder vond ik het ook dat de paus het oecumenisch instituut van de Wereldraad, Bossey, bezocht. Dit instituut, waar ik in 1998 studeerde, heeft mij gevormd tot op de dag van vandaag. Misschien wel het meest door de eenheid als christenen vanuit verschillende tradities en continenten te ervaren. Het heeft mij ook diep doen beseffen dat ik een van de weinige studenten was die nog nooit een situatie van oorlog of geweld had meegemaakt. De meeste aanwezige studenten én docenten wel.

Het Evangelie te verstaan – of te vinden – in de verhalen van medestudenten en docenten die door alle ellende heen toch weer een weg van hoop en vertrouwen hebben ervaren, is voor mij een gave van Bossey geworden in het verstaan van de oecumenische spiritualiteit.

Rome

Ook is het een traditie dat Bossey-studenten ieder jaar een bezoek brengen aan de Pauselijke raad voor bevordering van eenheid der chistenen. Bij dat bezoek hoort ook een audiëntie met de paus, zoals ik had in 1998 met paus Johannes Paulus II (1920-2005). Na al die jaren waarin vele Bossey-studenten zijn afgereisd naar Rome, was het mooi dat Rome nu volop aanwezig was in Bossey. Niet enkel voor de lunch, ook voor een ontspannen ontmoeting en het uitdelen van presentjes.

Mijns inziens was het bezoek van deze paus niet een eenmalig ‘event’. Zijn bezoek was gekaderd in de rijke en waardevolle geschiedenis en misschien wel ‘oecumenische traditie’ tussen de Rooms- Katholieke Kerk en de Wereldraad van Kerken. Het licht vanuit de vele oecumenische documenten wil al volop schijnen. Laten we hopen en bidden dat die omhelzing van de paus met dr. Olav Fykse Tveit een icoon mag worden om eenheid en vrede in de wereld van vandaag. Waarin kerken met elkaar een oecumenische pelgrimage van gerechtigheid en vrede gaan; om samen op te trekken, te bidden en te werken.

Meer info over de jubileumactiviteiten in Nederland: https://www.aanmelder.nl/70jaarwcc

Ds. Margarithe Veen is voorzitter van de Raad van Kerken in Friesland en is predikante in Achlum-Hitzum. Ze is op 23 augustus een van de vijf voorgangers in de jubileumviering in De Nieuwe Kerk in Amsterdam