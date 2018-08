Vriendenverdriet hoort bij leven

Tamarah Benima

Ik moet een nieuw woord vinden. Zes vrienden zijn de afgelopen paar maanden gestorven. Bij de dood van elk van hen was ik van slag. Bij de een treurig, bij de ander zo verslagen dat ik tot niets anders in staat was dan het leggen van een puzzel. Maar dat woord ‘vriend’ (‘vriendin’) vind ik ingewikkeld. In mijn hoofd zit de notie dat dat iemand is met wie ik elke dag aan de telefoon hang. Niet drie minuten, maar een uur. Iemand bij wie ik even binnenval en die bij mij binnenvalt.

Maar sinds de twee hartsvriendinnen met mij hebben gebroken (zo gaat dat soms), heb ik zulke vrienden en vriendinnen niet meer. En toch waren de mensen die gestorven zijn geen kennissen. Ze waren veel en veel en veel meer dan dat. Alle zes speelden een belangrijke rol in mijn leven. We spraken elkaar soms maar een keer per jaar. Of minder. Als ik op bezoek ging of als we elders een afspraak hadden. Of we hadden een diepgaand contact tijdens een receptie, in de pauze van een congres, als we elkaar op straat tegen kwamen, als de een de ander belde en even iets moest vragen, of advies nodig had voor iemand anders. Nooit ging het over koetjes en kalfjes.

Ze voelen allemaal als familie; wat raar is want familieziek ben ik met dat handjevol (letterlijk) familieleden nooit geweest. Toen M. stierf, moest ik lang nadenken wáárom ik zo overstuur was. Tot ik begreep dat hij de rol van mijn oma vervulde; zij stierf toen ik zes was. Nu heeft B. een eind aan haar leven gemaakt. Bij alles wat ik nu hoor, denk ik: het lijkt wel of het over mij gaat, de blauwdruk van onze levens was bijna identiek. Maar ik heb mijn weg gevonden en zij niet. Vriendin? Nee. En toch wel. Een beminde. In mijn leven zijn er heel veel beminden. Twee begrafenissen deze week. Tientallen begrafenissen in de komende jaren (als ik blijf leven). Nee, me tegen het verdriet harnassen, ga ik niet doen. Daar zijn de beminden me te lief voor. Verdriet hoort bij vriendschap.