Mijn ontmoeting met Jona, die nooit aankwam in Stalingrad

Mijn ervaring

Leo van Ulden ofm

Er zijn van die momenten die in je leven bepalend kunnen zijn voor je ontwikkeling als mens, of voor je ambt of latere beroep. Verschillende mensen uit christelijk Nederland vertellen hierover. Vandaag: pastoor L.M. van Ulden.

Iedereen kent wel het bekende Bijbelverhaal van Jona in de Walvis. En in de puberteit zal iedereen wel de vraag hebben voelen opkomen of dit wel echt gebeurd is. Een van die vragen die je geloof in de Bijbel aan het wankelen brachten. Mij is dat ook overkomen tot die zondagmorgen dat Jona bij mij in de hoogmis zat en bij de koffie na de kerk met mij in gesprek raakte. Het is een verhaal dat verbonden is met de Tweede Wereldoorlog – die bij zovelen een spoor heeft achtergelaten.

Opmars

Jona sprak Duits en hinkte vervaarlijk. Oorlogsslachtoffer, van het beruchte front van Stalingrad. Hij was een echte Duitser en de zaak van Adolf Hitler zeer toegedaan. Toen de opmars naar Stalingrad zou gaan beginnen had hij zichzelf als vrijwilliger gemeld. Bezeten van het verlangen om het Derde Rijk, door de vastgelopen Blitzkrieg boven Londen en voor Moskou, alsnog zegevierend te helpen voltooien. En – eerlijk gezegd – voor hem ook wel een beetje een weg om te ontsnappen, uit een vastlopend huwelijk met een zeurende ontevreden vrouw en een sullig kantoorbaantje.

De opmars naar de Wolga was een verademing. Bloed, zweet en tranen bij de vijand in hun brandende dorpen, en de hakenkruisvlag vrolijk wapperend over onzegbaar leed. Tot ergens in oktober 1942 er iets begon te knarsen in de oorlogsmachine. De buitenwijken van Stalingrad werden veroverd, maar vraag niet ten koste van hoeveel slachtoffers aan beide zijden. En in november kwam het bericht dat de Russen de tang rond de 350.000 Duitsers gesloten hadden.

De Duitse legerleiding gaf geruststellende commentaren, maar frontsoldaten hebben een scherp instinct voor hoe de zaken er werkelijk voor staan. Het werd koud, en het werd honger, en het werd sterven. In december was het duidelijk dat ze er niet meer uit zouden komen, wat de Duitse radio ook beweerde.

Einde van de hel

De oorlog was een monster dat iedereen opvrat, hem incluis. Na de capitulatie kwam niet het einde van de hel, maar die begon toen pas. Over de ijzige vlakten naar het gevangenkamp strompelend werden ze in ieder dorp beroofd, geslagen en soms nog beschoten. In het kamp brak een overlevingsstrijd los en verdween iedere kameraadschap. En intussen stierven de manschappen aan honger en luizen, dwangarbeid, en bij bosjes aan tyfus.

De overleving eiste alle energie op. Niet opvallen, jatten waar het kon, en vooral loeren naar wie het op je gemunt kon hebben. Vrienden van gisteren konden moordenaars van morgen zijn. Het thuisfront moest je vergeten, want emoties en verlangens eisten energie die je afgebeulde lijf en afgestompte geest niet kon missen.

Monster

In 1955 waren er nog vijfduizend over van de 91.000 – een-en-negentigduizend! – bij de capitulatie in 1943. Die lieten de Russen ten slotte terugkeren naar de Heimat. Jona, vluchtend voor zijn roeping scheep gegaan, kwam in een orkaan terecht, werd overboord gesmeten, verzwolgen door een monster, en werd in 1955 door dat monster uitgekotst in de Heimat.

Nog wel levend. Hij en zijn vrouw herkenden elkaar nog nauwelijks. De twee zonen konden er maandenlang niet aan wennen dat hij hun vader was. Werk was er niet voor de zwaar gekneusde Stalingrad-veteraan. Maar in de kerk viel hem op dat er geen afbeelding was van de patroonheilige. Hij vroeg mij of hij die mocht proberen te maken.

In het kamp had hij geleerd met een gloeiende pook op triplex tekeningen te maken. Papier en potlood waren daar nu eenmaal niet. Dat heeft hij gedaan, en het resultaat viel niet tegen. Zeker als je weet dat Jona de auteur is.

L. M. van Ulden ofm (76), is oud-pastoor van de katholieke parochies van Drachten, Gorredijk en Sneek. Hij is vaste columnist van het Friesch Dagblad en woont tegenwoordig in Leiden.