Hitchens vindt christendom broodnodig

Recensie

Tjerk de Reus

Sterke krachten keren zich tegen het christendom, gelooft Peter Hitchens. Dat levert een hoop ellende op voor mens en samenleving, betoogt hij in zijn boek Opstand tegen God.

Het is verrassend dat Christopher Hitchens, een wereldberoemde, geharnaste verkondiger van atheïsme, uitgerekend Peter Hitchens (1951) als broer heeft. De laatste wierp ooit het christendom ver van zich af, maar keerde erbij terug. En met overtuiging.

In de loop der tijd maakte Peter Hitchens zijn nieuwe overtuiging kenbaar, bijvoorbeeld in een openbare discussie met zijn broer, maar ook in eigen publicaties. Recent verscheen zijn boek Opstand tegen God in een Nederlandse vertaling (oorspronkelijk: Rage against God). Het is een goed leesbaar boek, waarin Hitchens vertelt over zijn jeugd, over zijn levensloop en over de ontwikkeling van zijn overtuigingen. Het is niet zozeer een kwetsbaar boek over zijn spirituele binnenwereld, maar eerder een strijdbaar geschrift, waarin Hitchens positie inneemt in een debat over cultuur en maatschappij.

Andere cultuur

Het boek van Hitchens is nogal ‘Engels’ van karakter. Dat maakt het heel interessant. Je komt hier binnen in een andere cultuur dan de onze en dat is zonder meer boeiend. Hitchens begint zijn boek min of meer als een vertelling over zijn jeugd en adolescentie. Hij groeide op in de middenklasse, met een familie die beroepsmatig verbonden was aan de Royal Navy, de Britse marine.

Hij vertelt hoe belangrijk de overzeese militaire expedities waren voor het zelfbewustzijn van de Engelse cultuur. Maar het was een wereld die langzaam vermolmde. De grandeur van Engeland in de eerste helft van de twintigste eeuw, als grote mogendheid, is niet te vergelijken met de tweede helft van die eeuw. Ook de betekenis van Winston Churchill komt hier aan bod: hij werd vereerd als de Grote Leider, maar zijn reputatie begon schade te lijden en de hele Britse cultuur veranderde, zéker vanaf de jaren zestig.

Hitchens wil niet terug naar het tijdperk van zijn jeugd. Wel signaleert hij dat in al die culturele veranderingen het christendom het niet gemakkelijk heeft gehad. Sterker nog, de naoorlogse jaren vormen – net als in andere Europese landen – een periode van secularisatie. In de ogen van Hitchens heeft dit geresulteerd in een morele leegte. Deze waarneming baseert hij mede op zijn ervaringen in de Sovjet-Unie, waar hij jarenlang woonde als correspondent.

Atheïsme

Vanaf de Russische Revolutie in 1917 heerste daar het officiële atheïsme van de staat. In de jaren tachtig zag hij van nabij tot welke leegte en barbarij deze atheïstische ideologie had geleid. Het maakte hem zeer bezorgd over de ontwikkeling van het Westen, waar het geloof in God en in een bovenpersoonlijke morele orde, snel vervaagden. Juist in Rusland ontdekte hij dat zijn eigen beschaving ‘bijzonder kostbaar was en uitermate kwetsbaar en dat het mijn plicht was om te proberen die te beschermen’. Zijn boek valt te begrijpen als uitwerking van deze ‘plicht’.

De grote waarde van het christendom ligt wat Hitchens betreft in twee dingen. Allereerst zet het de mens op zijn plek: een feilbaar wezen dat schuld op zich laadt en dan vergeving bij God en zijn naaste moet vragen. Het lijkt misschien behoudend-kerkelijk wat Hitchens hierover zegt, maar als je hem goed leest, ontdek je dat hij juist hier actueel is en een gezonde kwaliteit voor de cultuur beoogt.

Waar de mens als ‘puur goed’ geldt, volgen er vaak ongelukken. Hitchens verwijst ter illustratie naar bij uitstek seculiere bewegingen als de Franse Revolutie, de heilsstaat van het communisme, het fascisme van Hitler en Mussolini en het staatscommunisme van China. Allemaal politieke ideologieën die tot in de wortel atheïstisch waren, en allemaal tot de ergste barbarij leidden. Zijn boodschap luidt: het christendom reikt handvatten aan om te leven het onvolkomene, met het menselijke tekort en ook met de menselijke neiging tot kwaad in allerlei vormen. Daarbij – en dat is Hitchens tweede kernpunt – mikt het christendom niet op relativering van alle waarden, maar schetst een absolute morele orde voor de mens. Dat geeft houvast en biedt een stimulans. Als die wegvalt of wordt weggehoond, is morele chaos ons deel. Want hoe kun je ooit tot moreel gedrag oproepen als je tegelijk beweert dat moraal iets betrekkelijks is?

Het boek van Hitchens is hier en daar te kort door de bocht, maar dat hoort nu eenmaal bij iemand die gedreven wordt door een ‘heilig moeten’. Hitchens reikt hoe dan ook voldoende interessants aan om je geest aan te slijpen. Want hoe Engels dit boek ook is, met atheïsme, secularisatie en debatten rond geloof en religie hebben wij ook hier te maken.

Opstand tegen God. Peter Hitchens. Uitgeverij De Blauwe Tijger, 21,50 euro