De Sint Willibrorduskerk in Lemmer was een baken voor vissers op de Zuiderzee

Tsjerkepaad

Jan Auke Brink

Geert van der Veen is tijdens Tsjerkepaad vrijwilliger bij de Sint Willibrorduskerk in Lemmer: ,,Dan zijn er die mooie, soms ontroerende momenten dat er iemand binnenkomt met een bijzonder verhaal of herinneringen.”

Wat betekent deze kerk voor u persoonlijk?

,,Het is de plaats waar ik wekelijks inspiratie en kracht opdoe voor mijn pogingen te leven in het voetspoor van Christus. Het is ook de plek waar ik mijn broeders en zusters ontmoet en waar we nieuwtjes uitwisselen en elkaar bemoedigen. Dat laatste geldt in het bijzonder in de veertigdagentijd, als we op dinsdagavond met broeders en zusters uit vier geloofsgemeenschappen samen een sobere maaltijd houden, gevolgd door een vesperviering.”

Wat is er te zeggen over de bouwgeschiedenis van de kerk? Zijn er nog bijzondere architectonische elementen te zien?

,,De Sint Willibrorduskerk is op 24 juni 1901 officieel in gebruik genomen. Het ontwerp voor de kerk is in 1898 gemaakt door architect Nicolaas Molenaar (1850-1930) uit Den Haag. Molenaar was begonnen als leerling van de beroemde architect Pierre Cuypers (1827-1921), die hem in 1870 het toezicht over de bouw van de Sint Martinuskerk in Sneek gaf. Molenaar was toen slechts negentien jaar oud. Daarna vestigde Molenaar zich als architect en werd een van de belangrijkste uitdragers van de neogotische bouwstijl.”

,,Toen hij de Sint Willibrorduskerk bouwde was hij rijksbouwmeester. De bouw van deze kerk was bijzonder voor hem, omdat zijn vader een oorspronkelijk uit Lemmer afkomstige timmerman was.”

Wat moeten bezoekers sowieso bekijken in de kerk?

,,De 49 meter hoge toren, de hoogste van Lemmer, is vanuit de wijde omtrek te zien en was destijds een duidelijk baken voor de vissers op de Zuiderzee.”

,,Achter in de kerk, links van de ingang, is een beeldengroep met bijbehorende muurschildering. Het werd in de winter van 1946-1947 gemaakt door de bekende Limburgse kunstenaar Charles Eyck (1897-1983), uit dankbaarheid dat Lemmer de Tweede Wereldoorlog had doorstaan. De beelden zijn geïnspireerd op de verschijning van Maria aan drie herderskinderen te Fatima in Portugal.”

,,Verder springen de acht gebrandschilderde glas-in-loodramen in de muren van de zijbeuken in het oog. De ramen, geplaatst in 1945, beelden mysteries uit het leven van Jezus uit: de geboorte, de opdracht in de tempel, de verheerlijking op de berg Tabor, de intocht in Jeruzalem, de dood aan het kruis, de verrijzenis, de hemelvaart en het laatste oordeel.”

,,Deze acht ramen zijn ontworpen en gemaakt door twee bekende katholieke kunstenaars. De Limburger Charles Eyck heeft de ontwerpen getekend, waarna de Nijmeegse kunstenaar Joan Collette (1898-1958) de ramen heeft gemaakt. Collette was een bekend ontwerper en gaf onder meer les in decoratieve schilderkunst en mozaïek aan architectenopleiding van de R.K. Leergangen te Tilburg.”

,,Ook de ramen in het priesterkoor zijn heel bijzonder. Die zijn in 1923 gemaakt door het Duitse Atelier Hein Derix uit Kevelaer, naar ontwerp van de Nederlandse glazenier Joep Nicolas (1897-1972). Ze tonen steeds twee voorstellingen boven elkaar, één uit het Oude Testament en één uit het Nieuwe Testament. Van links naar rechts zijn te zien: de Heilige Clara met daaronder Thomas van Aquino, dan de bruiloft te Kana en daaronder Mozes die water uit de rots slaat. In het middelste venster: het laatste avondmaal en daaronder het offer van Abraham, daarnaast de wonderbare broodvermenigvuldiging en daaronder de manna-regen in de woestijn. Ten slotte aan de rechterkant de Heilige Aloyisius en daaronder de Heilige Benedictus. Deze ramen zijn natuurlijk het mooist als de zon er op schijnt.”

Wat is een opvallend verhaal uit de geschiedenis van de kerk?

,,Architect Molenaar wilde het interieur van de kerk kleurrijk beschilderen. Maar uiteindelijk is de kerk in 1901 helemaal kaal en wit opgeleverd, vanwege geldgebrek. Het zou vijftig jaar duren voor de kerk-inrichting compleet was. Vandaar dat allemaal onderdelen zoals kerkbanken en gebrandschilderde ramen tussen 1901 en 1950 zijn aangebracht.”

,,Eerst zijn zijaltaren en de kansel aangeschaft. Daarna volgden stapsgewijs gebrandschilderde ramen en kleurig schilderwerk. In de middenbeuk stonden in eerste instantie maar twaalf banken, het duurde in totaal ruim veertig jaar om alle banken te plaatsen.”

,,In 1993 zijn kerk en toren grondig gerestaureerd. Het geld hiervoor werd bijeengebracht door de parochianen en het bisdom en de toenmalige gemeente Lemsterland leverden ook financiële bijdrages.”

Hoe is het kerkgebouw in gebruik?

,,Wekelijks zijn er eucharistievieringen of woord- en communiediensten. De vieringen zijn op zondagochtend om 10.00 uur en eens in de zes weken op zaterdagavond om 19.00 uur. Verder is er eens per maand op zondagmiddag een mis in de Poolse taal, omdat er in de Noordoostpolder tamelijk veel Poolse werknemers zijn.”

Wat vindt u het mooiste aan vrijwilliger zijn voor Tsjerkepaad?

,,We zijn trots dat we onze mooie kerk aan belangstellenden kunnen laten zien. En dan zijn er die mooie, soms ontroerende momenten dat er iemand binnenkomt met een bijzonder verhaal of herinneringen. Mensen die lang geleden hier getrouwd zijn, of iemand die als kind hier misdienaar was, maar later is verhuisd.”

Het centrale thema van Tsjerkepaad is dit jaar ‘Gastvrijheid’. Hoe gastvrij is uw kerk? En hoe sluit u aan bij dat thema?

,,We zijn een zeer gastvrije kerk. Dat blijkt onder meer uit het gegeven dat vier samenwerkende gemeenschappen in de veertigdagentijd hier voor ieder die dat wil de sobere maaltijd en vesperviering houden. Wij werken daarin samen met de Protestantse Gemeente, de Baptistengemeente en het Apostolisch Genootschap.”

,,Tijdens Tsjerkepaad ontvangen we de mensen vriendelijk en knopen we waar mogelijk een praatje aan.”

Hoeveel vrijwilligers uit de gemeenschap zijn betrokken om Tsjerkepaad in uw kerk mogelijk te maken?

,,We hebben een groep van bijna twintig vrijwilligers. Daarvan zijn er steeds twee aanwezig als de kerk geopend is.”

Zijn er bijzondere activiteiten in de kerk tijdens Tsjerkepaad?

,,We hebben tijdens Tsjerkepaad een mooie expositie van kerststallen, met historische exemplaren maar ook van elders in de wereld. Deze kerststallen zijn allemaal aangeleverd door parochianen. Er zijn er enkele uit Kenia en er is er een die meer dan honderd jaar oud is. De expositie blijft staan totdat Tsjerkepaad voorbij is.”