Bij toeval een kerk in Baard gekocht

Lodewijk Born

Steeds meer kerken worden buiten gebruik gesteld en krijgen een andere bestemming. Hoe is het om in een kerk te wonen en te leven? Vandaag: Joke van der Velden en Ronald van Giessen.

Ronald van Giessen (68) en Joke van der Velden (67) wonen nu bijna vijf jaar in de voormalige doopsgezinde kerk van Baard. Een dorp met 189 inwoners en elf zeer actieve verenigingen. ,,Het is een prachtige plek om te wonen, maar bovenal een geweldig dorp met geweldige mensen”, zegt Ronald enthousiast.

Hoe het echtpaar verzeild raakte in Baard is een bijzonder verhaal. Ze woonden naar volle tevredenheid in Amsterdam, midden in het centrum. Joke was als dominee verbonden aan de Oranjekerk in de Amsterdamse wijk De Pijp. Met gezamenlijke vrienden gingen ze een weekendje naar Friesland. ,,Naar Reitsum, want daar was de vader van onze vriendin predikant geweest”, vertelt Joke.

Godshuis

In dat weekend was er ook een uitstapje gepland naar Museum Belvedère in Oranjewoud. Joke bemachtigde daar een exemplaar van de Friesland Post. ,,Er stonden drie gebouwen in die een andere bestemming hadden gekregen: een sigarenfabriek, een jeneverstokerij en een kerk.”

Dat was de doopsgezinde kerk van Baard, waar met Kerst 1999 de laatste kerkdienst was gehouden. Het godshuis was gekocht door een echtpaar dat de kerk helemaal verbouwde. ,,Ik zei tegen mijn vriendin: als de gelegenheid zich ooit nog een keer voordoet zou ik wel in zo’n kerk willen wonen”, vertelt Joke.

Waar ze overheen leest, is dat in hetzelfde artikel staat: ‘Nog te koop’. Ronald en Joke hebben op dat moment net hun huis in Amsterdam laten verbouwen en zijn helemaal niet op zoek naar iets anders. ,,We hadden daar een benedenwoning mét een grote tuin. Iets wat je amper in het centrum kan krijgen”, zegt Ronald. Maar hij heeft de zin wél gelezen.

Stiekeme afspraak

Bij terugkomst in Amsterdam blijkt er toch een zaadje te zijn geplant. Ook bij Ronald, die jarenlang dierenarts was en advieswerk doet voor grote agrarische projecten wereldwijd. Hij begeleidt bijvoorbeeld nu nog een project voor waterbuffels in Laos. ,,Hoe die meer melk kunnen geven.” Ronald maakt stiekem een afspraak met de makelaar die het huis te koop heeft staan. ,,Ik dacht: je kunt altijd eens zien hoe het er uit ziet.”

De makelaar heeft maar één vraag: hoe kom je er in hemelsnaam toe om van Amsterdam naar Baard te willen verhuizen? ,,Wij kenden Friesland al goed want Joke was ook dominee geweest in Metslawier. We maakten hier onder meer de strenge winter van 1979 mee.” Een predikante die in heel wat plekken diende, tot ze op haar 58ste wegens reuma het intensieve gemeentewerk moest beëindigen. Op haar cv staan nu Suriname (Paramaribo), Utrecht (Janskerk), Deventer (Grote of Lebuïnuskerk) en de al eerder genoemde plaatsen (Metslawier en Amsterdam).

Een week later was Joke ook in Baard. Een bekende architect, Broor Adema uit Dokkum, had de kerk toen al beoordeeld. ,,Op een paar kleine dingen die we konden verwachten, stond de kerk er bouwkundig prima bij.” Ze konden er eigenlijk zo in er kwam dus een verhuizing. Voor het verkopende echtpaar dat er woonde – en die drie kinderen hadden – werd het godshuis te klein. Zij wonen nu elders in het dorp.

Het kerkgebouw is oorspronkelijk uit 1856. Klaas D. Joustra legde de eerste steen, zo is op de gevel te lezen. Daar prijkt ook de doperse spreuk die ze er zelf op lieten schilderen. ‘Vrijheid in geloven. Daden gaan woorden te boven.’

Zitjes

Wie door de voordeur binnenkomt, komt via een kleine hal, in de voormalige kerkzaal. Daar zijn allemaal verschillende zitjes. Zoals een leeshoek, een plek waar de gasten en vrienden worden ontvangen, maar ook het bureau van Joke met een boekenkast met allerlei theologische boeken. ,,Het is één grote kamer met allemaal kleine kamertjes, zonder dat je dat merkt”, aldus Joke. Ze is zelf vooral heel blij met het vele licht dat door de kerkramen naar binnen valt.

De witte preekstoel zit er nog in. Ook het orgelfront nog, maar het instrument zelf is er uitgehaald. ,,Daar achter zit nu mijn werkkamer”, vertelt Ronald. Inclusief een douche. Twee orgelpijpen werken nog. ,,Die zijn aangesloten op de deurbel. Via lucht uit een duikersgasfles komt er dan geluid uit, maar op dit moment is het even defect.” Je wilt niet weten wat het kostte om dat aan te leggen, verklapt Joke.

Aan de vroegere ingang van kerk, bij het jaagpad aan de vaart, zit de keuken waar vroeger de consistorie was. Daarboven drie slaapkamers en nog een douche. Achter de deuren blijkt een wonderlijke hoeveelheid ruimte verscholen te zitten. Opvallend detail in alle kamers: schilderijen en beeldjes van koeien. Het heeft te maken met het werk van Ronald die er vaak op reizen exemplaren van meekreeg. Het groeide uit tot een ware koeien-verzameling. Ook zijn er veel beelden te zien, zowel binnen als buiten, die Ronald zelf maakte als beeldhouwer.

De kerk is een grote ruimte, maar er zijn relatief lage stookkosten omdat de vorige bewoners er een nieuwe geïsoleerd dak op lieten leggen en de kerk dubbele ramen heeft. Op het dak liggen twaalf zonnepanelen. ,Eind dit jaar willen we dat de kerk helemaal energieneutraal is, met een warmtepomp en recirculatie lucht”, vertelt Ronald. Voor het huis staat een oplaadpaal voor hun 100 procent elektrische auto: een Renault Zoë.

Psalm 139

Wie in de kerk rondkijkt, ziet nog best veel dingen die verwijzen naar de vroegere bestemming. Zoals een liedtekstbord met Psalm 139 en een bordje met de lofzang van Zacharias. Bovenin is, in een hoekje, ook een Christusbeeldje te vinden. De kerkbank uit de keuken komt uit de kerk van Metslawier. ,,Ik heb deze daar ooit zelf nog geverfd”, zegt Ronald glimlachend. De pong-collectestok in de hoek van de woonkamer komt uit de Utrechtse Janskerk. ,,Gekregen als aandenken.”

De voormalige doopsgezinde kerk van Baard, het is een woonhuis met allure. ,,De dingen die er in staan hebben allemaal met ons leven te maken. Het is een verzameling van herinneringen. Heel divers maar toch één geheel”, zegt Joke. En hier, op deze plek, worden er ook weer nieuwe geboren.