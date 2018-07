Rust is verwonderen, genieten, ruimte geven

Jacomette de Blois

De vakantie is een tijd waarin veel mensen tijd nemen voor bezinning en ‘dingen

op een rijtje zetten’. Jacomette de Blois schrijft wekelijks over een thema. Deze keer: rust.

Hij is net zeventien jaar. Hij staat naast haar kist. Een lieve lange slungel met een helder wit overhemd op zijn spijkerbroek. Hij trilt en snottert een beetje. Zijn oma is overleden en hij moet wat zeggen. Hij moet het voor haar, van zichzelf.

Na twee zinnen is het gestotter en gesnotter voorbij en vindt hij de rust. Hij vertelt hoe zijn oma jarenlang oppaste toen zijn broer en hij klein waren. Iedere week met haar de eendjes voeren en even samen zitten op het bankje. ,,Ik kan me geen moment herinneren dat ik gelukkiger was dan toen”, zei hij. Het raakt me dat deze jongen die kleine momenten met oma en de eendjes als levensgroot geluk heeft ervaren en dat hij dat hier in deze afscheidsdienst durft te vertellen.

Schepping

God rust op de zevende dag en voltooit zo de schepping, lezen we in de eerste verzen van Genesis 2. Zonder die rust, dat vergenoegd kijken naar een hemel en aarde vol leven, door de Heer dag in dag uit met uiterste zorg gemaakt, is het verhaal van de wereld niet af. De Heer voltooit de schepping door sabbat te vieren. Wie zijn wij dan dat we geen tijd hebben voor een rustdag?

De 24 uurseconomie die ons zo klantvriendelijk bedient, heeft ons geleidelijk maar behendig verleid. ,,Het is ideaal, zo makkelijk dat je alles overal altijd kan krijgen.” Maar het meer is nooit vol…

Druk

Ik spreek nogal eens (net) gepensioneerden die me breed lachend, stoer vertellen dat ze het drukker hebben dan ooit en niet snappen dat ze daarvoor tijd hadden om te werken. Een toenemend aantal ouderen in onze rijke westerse wereld viert heel druk continu vakantie. Het is big business voor heel bedrijven, op vakantiebeurzen is de rust ver te zoeken.

Ik vrees dat we op dezelfde manier doordraven in het werken of presteren als in de vrijetijdsbesteding. We leven vaak alsof het leukste, zinnigste, geslaagde leven totaal van ons afhangt. En dan blijf je bezig…

Het sabbatsgebod, de aanwijzing 1 op 7 rust te houden, is een uniek geschenk dat ons verrassend corrigeert. Het helpt om bewust en zelfs met een goed geweten een voorschot op de voltooiing van ons leven te ontvangen. We zijn namelijk nog lang niet klaar, misschien wel nooit klaar. Maar we mogen in vertrouwen werk en zo loslaten en daarna de draad van ons leven oppakken.

Alles wat goed is

Veel van mijn collega’s zijn van Surinaamse komaf. Het valt me op dat ze mijn vraag ‘hoe gaat het?’ vaak beantwoorden met ‘rustig’. Rustig als synoniem voor goed of oké. Wat een vondst. Wat mooi, in dat ‘rustig’ zit alles wat goed is. Zeker als je te vaak van mensen ‘druk, druk, druk’ te horen krijgt als je vraagt hoe het gaat! Ik wacht op de dag dat ik zelf met een grote glimlach kan zeggen ‘rustig’, als iemand me vraagt hoe het gaat. Die dag komt, die dag is er al, maar waar ben ik?

Kort geleden maakten mijn man en ik een reis door Noord-Schotland en bezochten we de Orkney-en Shet-landeilanden. Zoveel tinten groen, overal vogelgezang, rust en ruimte. Hoeveel schoonheid en rust kan ik aan, dacht ik soms? Ik weet dat toeristen in bijvoorbeeld Florence soms zo overweldigd zijn door het zien van zoveel schoonheid in architectuur en musea dat ze hulp nodig hebben dit te verwerken (Stendhal syndroom). Maar deze overvloedige Schotse schoonheid deed me zo goed en ik realiseerde me: rust is een geschenk van den beginne…

Voor mijn gemoedsrust nog één ding. Vaak hoor ik mensen zeggen als ze bij een overledene staan: ,,Wat ligt zij er rustig bij.” Dat kriebelt, ik denk dat deze mens weinig anders meer kan. Ik geloof dat Friezen wijzer zijn en hooguit zeggen: ,,Hij ziet er vredig uit!”

Hoe dan ook, midden in het leven en aan het eind hoop ik op een gelukkige levendige Sabbatsrust!

Jacomette de Blois is geestelijk verzorger in de Antoniushof in Bussum. Reacties: jacomettedeblois@hccnet.nl