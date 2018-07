Politieke teflonmannen

Tamarah Benima

Stef Blok! Wist hij echt niet dat hij gefilmd zou worden? Tachtig man en vrouw verzamelden zich voor een ‘besloten bijeenkomst’ met de minister van Buitenlandse Zaken. De beelden van Blok moeten zijn gemaakt door iemand die zijn mobieltje flink omhoog hield. Heeft niemand dat gezien? Het moet in de gaten zijn gelopen. Dus dat het een ‘besloten bijeenkomst’ was, is onzin. Bloks excuses zijn onzin. En, wat hij zei is ook onzin.

België is geen falende staat. Ondanks de drie officiële talen. En taal is beslissend voor de identiteit van het individu en het gevoel al dan niet bij een bevolkingsgroep te horen. Luxemburg en Zwitserland: meerdere talen/bevolkingsgroepen, geen falende staten. In Europa heeft trouwens de wens om een homogene bevolking binnen erkende landsgrenzen te creëren in de hele twintigste eeuw tot slachtingen geleid. (En Israël gaat nu diezelfde destructieve weg met de actuele wetgeving om de staat ‘joods’ te maken, maar dat terzijde). Dus zelfs de premisse van Blok: als de bevolking nu maar etnisch homogeen is, is alles hunkie dorie, slaat historisch gezien nergens op. Maar Rutte gaat naar Brussel, over een paar jaar, en Blok wordt kennelijk als premier-kandidaat gezien. Iedereen is namelijk dol op Blok, blijkt uit het boek van Max van Weezel en Wilma Borgman over het tweede kabinet-Rutte.

Een vierde VVD-kabinet komt er alleen op rechts. Dus oefent Blok met het paaien van de rechtse kiezer. Daarbij verwart hij, stom genoeg, multiculturalisme als ideologie en de multiculturele samenleving. De ideologie zou hij moeten bestrijden, want die heeft de discussie over de negatieve kanten van massale en doorgaande immigratie onmogelijk gemaakt. Maar door iedere multiculturele samenleving als ‘falende staat’ neer te zetten, is Bloks bindende vermogen verdampt. Tenzij dat hem en de VVD niks kan schelen, omdat ze verwachten dat D66 net zo gaat verliezen als de PvdA, dus dat het volgende kabinet noodgedwongen nog rechtser moet worden. Blok is nu een aangebrande pan, maar politiek net zo teflon als Rutte, Wiebes, Dijkhoff.