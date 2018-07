‘Nudging’: mag de overheid ons stiekem de goede kant op sturen?

Pieter Anko de Vries

In hoeverre mag de overheid burgers een ‘zetje in de goede richting’ geven? Kunnen ambtenaren bepalen wat goed is voor burgers en hun gedrag zo beïnvloeden dat ze de ‘goede kant’ op gaan?

In een interview dat ik in een ver verleden ooit heb gehad met een hoofdofficier van justitie bracht hij naar voren dat ieder mens een zeker right to rot heeft, het recht om door een bepaalde manier van leven zijn eigen ondergang te bewerkstelligen. Het is niet aan de overheid hier een oordeel over te vellen of mensen op het rechte pad te brengen, zo zei hij. Zo lang ze andere mensen maar geen kwaad aandoen.

Tegenwoordig wordt hier heel anders over gedacht. Ministeries tuigen hele afdelingen op waarin wordt nagedacht over de vraag hoe burgers een nudge kan worden gegeven, oftewel hoe je ze een zetje in de goede richting kunt geven. De gedragspsychologie heeft heeft hiervoor de laatste jaren mogelijkheden aangedragen. Ook vanuit de gedragseconomie komen handvatten voor nudging.

Maatregelen

Maar er openbaart zich direct een levensgroot probleem. Want de vraag is natuurlijk: wat is de goede richting. Bepaalt de overheid of zelfs de ambtenarij dat? En zitten wij als burgers wel te springen om te worden ‘genudged’? Regelgeving voor onze gezondheid, zoals het rookverbod in de horeca, komt democratisch tot stand. Maar hoe zit het met andere maatregelen die bedoeld zijn om ons gedrag te beïnvloeden? Over onder meer deze prangende vragen gaat het zomernummer van Christen Democratische Verkenningen, het wetenschappelijke tijdschrift van het CDA.

Verschillende auteurs laten hun licht schijnen over de dilemma’s van het zetje in de goede richting door de overheid. Will Tiemijer, onderzoeker bij de Wetenschappelijke Raad voor het regeringsbeleid doet er niet te moeilijk over. ‘Nudging moet niet groter worden gemaakt dan het is. Het is een interessant en potentieel effectief instrument voor gedragsbeïnvloeding, niet minder maar ook niet meer’, schrijft hij.

Kritischer

In de inleidende bijdrage is de toon toch kritischer. Er staat dat het bij nudging ogenschijnlijk slechts gaat om het behaalde resultaat: het bevorderen van goed gedrag, verantwoordelijk burgerschap of gezondheid. Dat alles in het belang van personen zelf en van de gemeenschap. ‘Maar de vraag is wat de achterliggende motieven zijn. In de praktijk blijkt het vaak ook te gaan om het terugdringen van het gebruik van collectieve voorzieningen, zoals de zorgkosten of de kosten van het dumpen van afval, al is het maar als ‘nuttig bijproduct’. Dat is begrijpelijk, maar het gevaar van verstrekkende beïnvloeding ligt snel op de loer.’

De auteurs concluderen dat nudging gestoeld is op het beeld dat de mens een probleem is, ‘een object van beleidsinterventies dat (zij het zo subtiel mogelijk) gecorrigeerd, geactiveerd en opgevoed moet worden’. Er ontstaan steeds grotere problemen en de onschuldigheid verdwijnt steeds meer ‘naarmate de goedbedoelde beleidsinterventies verschuiven naar specifieke achterstandsgroepen, zoals werklozen, risicojongeren en kwetsbare families, al dan niet preventief om ‘problemen te voorkomen’.

Wat bovenaan moet staan is dat de vraag hoe ver de overheid mag gaan onderdeel moet zijn van een democratische debat en niet van willekeurige ideeën van ambtenaren op de nudge-afdeling van een of ander ministerie. Nudge-beleid moet dus worden gedemocratiseerd en niet getechnocratiseerd.