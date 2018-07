Het ‘Eben-Haëzer’-moment: de steen die ik oprichtte

Mijn ervaring

Marjan van Hal

Er zijn van die momenten in je leven die bepalend kunnen zijn voor je ontwikkeling als mens, of voor je ambt of latere beroep. Verschillende mensen uit christelijk Nederland vertellen hierover. Vandaag: Marjan van Hal, remonstrants predikant in Leeuwarden.

Het was in Leeuwarden, bijna dertig jaar geleden. Ik was net predikant geworden. In mijn eerste gemeente Marrum-Westernijtsjerk, in het noorden van Friesland, bleek een conflict te bestaan waarmee ik te maken kreeg. Het was een lastige situatie om mee om te gaan, zeker als je zo onervaren bent als ik toen was. Voor een ondersteunend gesprek ging ik naar de toenmalige scriba van de hervormde Provinciale Kerkvergadering, Tim Kansil.

Ik had een zakelijk gesprek verwacht met adviezen hoe ik met de situatie zou kunnen omgaan. Maar nee. Hij, de scriba, vroeg naar mijn geloofsweg en ging vervolgens met mij in gebed. Hij adviseerde mij ook een ‘Eben-Haëzer’, een ‘steen der hulpe’, voor mijzelf op te richten. Vanwege de weg die ik had afgelegd. ‘Tot hier had de Ene mij geholpen.’ Zoals Samuël ooit een steen had opgericht, een Eben-Haëzer. De ontmoeting met Tim Kansil raakte me diep en ik was dankbaar voor de steen (steun!) die ik kreeg aangereikt! Sinds dat gesprek staat er een steen op mijn kamer die ik ook zalf, wanneer ik weer op een kruispunt in mijn leven ben gekomen.

Hoe ziet die geloofsweg van mij eruit, waardoor ik die steen voor mezelf heb mogen oprichten?

Beklemmend

Ik ben afkomstig van de Veluwe, uit Lunteren. Mijn ouders hoorden bij de Gereformeerde Bond in de Nederlandse Hervormde Kerk, waar je als vrouw geen predikant mag worden. Elke zondag hoorde ik over zonde en schuld. De sfeer in de kerkdiensten was beklemmend.

Ik was een serieus meisje en al jong met geloofsvragen bezig. Hoe kon het zijn dat je niet blij werd door het geloof maar juist somber, omdat je nooit genoeg kon beseffen hoe zondig je was? Ik voelde me buitengesloten. Als ik vertelde hoe ik erover dacht, dat het geloof toch bevrijding moest inhouden, kreeg ik altijd waarschuwingen. Wat ik vond zou niet kloppen met de Drie Formulieren van Enigheid.

Ik begreep het niet. Ik dacht dat God liefde moest zijn. Naar die God wilde ik op zoek gaan.

Theologie

Ik besloot theologie te gaan studeren, ook vanuit het verzet dat ik voelde tegen het soort fundamentalisme dat ik steeds tegenkwam. Ook omdat je als vrouw geen predikant mocht worden, ging ik lekker toch theologie studeren.

In Utrecht viel het best tegen. Ik trok nog veel op met mensen van dezelfde achtergrond, hoe benauwend ik dat soms ook vond, maar ik voelde me bij anderen ook niet thuis. Ze waren zo vrij! Ik vond geen herkenning, wist niet waar ik bij hoorde. Ik was op zoek naar een geestelijk thuis, maar kon het nog niet vinden.

Ik ging met een vriendin naar Israël voor twee maanden. Werken in een kibboets en rondtrekken.

Ik was erg beschermd opgevoed, er bestond nauwelijks een wereld buiten de kerk en bovendien was die wereld verkeerd.

Kring

Het was een opwindende vakantie. We trokken liftend door Israël, maakten van alles met mannen mee, ontmoetten in de kibboets mensen van overal vandaan. Er ging een wereld voor me open. Ik raakte van slag. Thuisgekomen zag ik de studie niet meer zitten. Ik verlangde naar de vrijheid die ik in Israël had geproefd. Ik ging niet meer naar college, deed geen tentamens meer en liet los waaraan ik me altijd had vastgeklampt: God, bidden, Bijbellezen. Ik gooide het als een keurslijf van mij af.

In deze periode nodigde een vriendin mij uit voor een kring, die een openbaring voor mij werd. Ik mocht er zijn wie ik was, werd niet gecorrigeerd of tegengesproken. Mensen zaten bij elkaar en deelden vanuit het geloof in de goede God hun leven met elkaar. Er was respect en ruimte, er werd geluisterd. Het gaf niet dat ik het allemaal niet meer wist. Ik mocht zijn wie ik was en dat was een compleet nieuwe ervaring. Eindelijk ervoer ik wat genade was.

Deze kring van mensen werd een nieuwe basis om de studie opnieuw op te pakken. Ik had ontdekt dat de God van liefde die ik zolang had gezocht, bestond, door de ogen van de mensen heen die mij liefdevol aanzagen, ruimte gaven en niet veroordeelden.

Zo werd ik toch predikant. Intussen is mijn weg verder gegaan en heeft mij teruggebracht in Friesland, dit keer bij de remonstranten. Afkomstig uit de orthodoxie, ben ik uiteindelijk in de vrijzinnigheid terecht gekomen. De ruimte en vrijheid die ik daar ervaar, doen me goed. ‘Tot hier heeft de Ene mij geholpen!’

Marjan van Hal (57), is sinds september 2012 predikante van de Remonstrantse Gemeente in Leeuwarden. Ze woont in het Drentse Nijeveen.