Duitse EKD is multinational van 21,5 miljoen gelovigen

Lodewijk Born

De bakermat van de reformatie is nog altijd flink protestants gekleurd. De Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) telde op 1 januari van dit jaar ruim 21,5 miljoen leden. Dat blijkt uit het deze week verschenen demografisch overzicht van de zusterkerk van de Protestantse Kerk in Nederland. De EKD-leden zijn aangesloten bij een van de twintig landeskirchen die vallen onder de koepel van protestanten.

Duitsland telt 82,5 miljoen inwoners. Het aantal katholieken is 23,3 miljoen. Daar verlieten overigens 167.500 leden de kerk. 60 procent van de bevolking behoort tot een christelijke gemeenschap.

De EKD had te maken met een terugval in ledental van 390.000 mensen. Een grote rol daarbij speelde het verlies door overlijden. In het jaar 2017 ging het om 350.000 leden.

Er traden 180.000 leden toe door het sacrament van de doop of kwamen over van elders (25.000). Daarmee traden er in totaal meer mensen toe tot de kerk dan er vertrokken. Dat waren er rond de tweehonderdduizend.

Kerkbelasting

Aan kerkbelasting (Kirchensteuer) kwam er een bedrag van 5,6 miljard euro binnen van de protestantse leden. Het trouwst in het betalen van deze afdracht is de babyboom-generatie (1955-1969). De EKD maakt zich wel zorgen over de toekomst. Omdat steeds meer mensen uit deze leeftijdscategorie de kerk vaarwel zeggen, nemen ook de inkomsten af.

In de Duitse protestantse gemeenten zijn 1,1 miljoen vrijwilligers actief. Opvallend is dat daarvan ruim 765.000 vrouw is en 338.000 man.

Op het terrein van kinderopvang is de kerk ook een grote speler. Er zijn een half miljoen die daar een beroep op doen. De EKD heeft op dit moment 74.000 kerken, kapellen, pastorieën en locaties voor kinderopvang (Kindergärten). Van al die gebouwen zijn er twintigduizend in gebruik als kerk of kapel; 16.620 hebben een monumentale status. De afgelopen jaren hebben steeds meer gemeenten hun gebouwenbestand moeten aanpassen. Steeds vaker wordt een kerk multifunctioneel gebruikt. Het gaat al om 3100 kerken. De kerken hebben 241.000 betaalde krachten in dienst. 13.000 theologen staan op de loonlijst van de kerkelijke gemeenten. Gemiddeld is er één theoloog op 1700 kerkleden in de EKD.