De Pauluskerk in Aldtsjerk heeft een van de best bewaarde interieurs van Friesland

Tsjerkepaad 2018

Jan Auke Brink

Gryt van de Polder coördineert sinds een aantal jaren de deelname van de Pauluskerk in Aldtsjerk aan Tsjerkepaad. ,,De ontmoetingen met zoveel verschillende mensen maakt Tsjerkepaad uniek en waardevol.”

Wat betekent deze kerk voor u persoonlijk?

,,De Pauluskerk staat voor mij – en dat geldt voor de meeste inwoners van Aldtsjerk en omgeving – midden in het dorp, midden in onze hechte dorpsgemeenschap. Vanaf 1992 ben ik vrijwilligster geweest van de Alde Kul-tuer Aldtsjerk, waarmee we een rondleiding en wisselende exposities in en om de kerk organiseerden. Nog steeds vertel ik graag met andere enthousiaste vrijwilligers over de kerkgeschiedenis en het culturele erfgoed waar we zo trots op zijn.”

Wat is er te zeggen over de bouwgeschiedenis van de kerk? Zijn er nog bijzondere architectonische elementen te zien?

,,De romaanse Pauluskerk van rond 1150 en de zadeldaktoren van bakstenen en tufstenen uit het begin van de dertiende eeuw zijn meerdere malen verbouwd. Bij de laatste restauratie in 1982 zijn een lange roze grafsteen en fundamenten bestaande uit keien met een gemiddelde doorsnee van anderhalve meter ontdekt.”

,,De Pauluskerk staat bekend als een van de best bewaarde kerken van Friesland, met name vanwege het goed bewaarde zeventiende-eeuwse interieur. In de kerk bevinden zich een preekstoel uit 1630 in Vlaamse renaissance stijl, een tweetal rouwborden, de Van Sminiabank met fraai houtsnijwerk en een schilderij uit 1637 met een voorstelling van Mozes op de berg Sinaï. Het orgel uit 1883 is een rijksmonument.”

Wat moeten bezoekers sowieso bekijken in de kerk?

,,We vertellen onze gasten graag over de bijzondere grafzerk. Bij de Zerkentocht van het Fries Museum in 1994 viel het oog op deze grafzerk van een ridder. Het bijzondere aan deze zerk is dat er een overleden persoon op is afgebeeld. Deze zerk is de enige van zijn soort in Friesland, elders zijn alleen zerken met mensen met geopende ogen.”

,,Ook zijn we trots op onze beide kerkklokken. De kleinste, de vrouwenklok, heeft een diameter van een meter en werd in 1611 gegoten. De grote klok, met een diameter van 125 centimeter, is door Petrus Overney in Leeuwarden gegoten en weegt maar liefst 1010 kilo.”

,,Op 23 maart 1943 zijn beide klokken in opdracht van de bezetter uit de toren verwijderd en op transport gesteld. Bij het weghalen stonden schoolkinderen verbaasd op het schoolplein tegenover de kerk te kijken, herinnert een van de schooljongens uit die tijd zich nog.”

,,Gelukkig zijn ze in 1946 in Harlingen teruggevonden. Daar stonden meerdere klokken klaar om verscheept te worden. De klokken zijn toen weer in de toren teruggehangen.”

Wat is een opvallend verhaal uit de geschiedenis van de kerk?

,,Aldtsjerk heeft vanouds nauwe banden met de Van Sminia’s. In 1687 vestigde Joncker Hobbe Baerdt van Sminia (1655-1721) zich als eerste van de familie op het landgoed Aysmastate, dat waarschijnlijk door hem werd omgedoopt tot De Klinze.”

,,Bijna drie eeuwen lang gaven de Van Sminia’s de toon aan in Ald-tsjerk en omstreken. De familie maakte zich verdienstelijk op diverse terreinen. Jonkheer Paul Marinus van Baerdt van Sminia werd in 1934 burgemeester van Utingeradeel en nam actief deel aan het verzet tegen de Duitse onderdrukker. In 1944 werd hij gearresteerd en op transport gesteld. Hij overleed 28 april 1945 aan de vlektyfus.”

,,Het oorlogsgedenkteken op het kerkhof van Aldtsjerk, met het opschrift ‘Den Vaderland Getrouwe’ is aan hem gewijd en staat binnen de hekken van het familiegraf waar de stoffelijke resten van meerdere leden van de familie Van Sminia begraven liggen.”

,,In de grafheuvel op het kerkhof zijn jonkheer Johannes van Sminia (1806-1857) en zijn echtgenote Clara (1806-1875) begraven. In de kerk bevindt zich, vlakbij de preekstoel, ook de grafkelder van de familie Van Sminia. De laatste Van Sminia die daarin bijgezet werd, was de ongehuwde jonkheer Arend Johannes, die in 1820 op 83- jarige leeftijd overleed.”

Hoe is het kerkgebouw in gebruik?

,,Het kerkgebouw wordt naast de eredienst op zondag ook gebruikt voor trouw- en rouwdiensten, voor concerten en dit voorjaar nog voor de expositie Kunst in de Kerk.”

,,Als dorp zijn we ook trots op de Kerst Inn, al 34 jaar georganiseerd op kerstavond voor en met alle Trynwâldsters. Iedereen is deze avond welkom in de mooi versierde kerk, om zijn of haar medewerking te verlenen of alleen maar te komen luisteren en met elkaar te zingen. Vaste gasten zijn It Mingd Koar Aldtsjerk, de schoolkinderen en de organist.”

Wanneer is de kerk geopend voor Tsjerkepaad?

,,De Pauluskerk is met Tsjerkepaad iedere zaterdag van half twee tot vijf uur geopend.”

Het centrale thema van Tsjerkepaad is dit jaar ‘Gastvrijheid’. Hoe gastvrij is uw kerk? En hoe sluit u aan bij dat thema?

,,Gastvrijheid staat bij ons altijd hoog in het vaandel. Bezoekers worden ontvangen met een kopje koffie of thee. En laat er dan een jonge knul binnenkomen, die op de vraag: ‘Is er iemand die op ons mooie orgel kan spelen?’, gretig naar boven gaat. Geen noot kon hij lezen, hij had nooit les gehad, maar hij speelde de sterren van de hemel. Zijn droom om te leren voor restaurateur en orgelspeler zal vast uitkomen!”

Zijn er bijzondere activiteiten in de kerk tijdens Tsjerkepaad?

,,Door de drukte omtrent de Culturele Hoofdstad en de expositie Kunst in de Kerk van afgelopen maart laten wij het dit jaar bij het drinken van een kopje koffie en thee met de mooie verhalen van gasten en gastvrouwen en -heren.”

,,Wat Tsjerkepaad zo mooi, uniek en waardevol maakt zijn de ontmoetingen van zoveel verschillende mensen en de interessante gesprekken die daaruit voortkomen. Soms moeten handen en voeten er aan te pas komen, soms is men tot tranen toe geroerd, maar vrolijkheid en gezelligheid voeren de boventoon.”

Hoeveel vrijwilligers uit de gemeenschap zijn betrokken om Tsjerkepaad in uw kerk mogelijk te maken?

,,De groep vrijwilligers werd iets kleiner en voor de oudgedienden was het soms net iets te veel gevraagd. Maar we hebben er weer zeven mensen bij kunnen halen en zo draaien we dit jaar met veertien mensen, zodat de bezoekers iedere zaterdag door twee mensen van harte welkom worden geheten.”

Tsjerkepaad duurt tot en met 8 september. Het Goede Leven belicht wekelijks een van de ruim 250 deelnemende kerken. Zie www.tsjerkepaad.nl voor alle deelnemende kerken en hun openingstijden.