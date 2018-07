‘Veel christenen lezen de Bijbel als een geschiedenisboek. Dat moet veranderen’

Jan Auke Brink

Met zijn Stichting Israëls Messias plaatst Wim Nieuwenhuis de Bijbel in de Joodse traditie. ,,In de christelijke wereld lezen we de Bijbel eigenlijk heel raar. Zeker wanneer we een onderscheid maken tussen het Oude en Nieuwe Testament.”

Wim Nieuwenhuis (62) nam afgelopen vrijdag na ruim 38 jaar afscheid van zijn managementbaan bij de Provincie Noord-Holland. ,,Ik ben nu nog een dag per week voorganger van een evangelische gemeente. Daarnaast ga ik me volledig richten op de Stichting Israëls Messias.”

Beter begrip

Daarmee zet Nieuwenhuis zich in voor een beter begrip van de Bijbel, door het boek in de Joodse traditie te lezen en uit te leggen. Tegelijkertijd strijdt hij tegen antisemitisme dat Bijbelse argumenten misbruikt.

,,Veel Bijbelwetenschappers begrijpen de Bijbel op delen niet adequaat. Ze zeggen dat de Joden het messiaanse aspect van de christenen hebben gepikt. Maar dat is echt onzin. Als je de bronnen bestudeert, zie je dat het messianisme al voor het begin van onze jaartelling sterk aanwezig is in het Jodendom. Het messianisme van het christendom staat in een Joodse traditie, en niet andersom.”

Nieuwenhuis is opgevoed in de traditie van de Christelijke Gereformeerde Kerken, ,,met veel respect voor Israël”. Als student Judaïca aan de Vrije Universiteit in Amsterdam maakte hij in de jaren tachtig kennis met de vervangingsleer, een gedachte dat het volk Israël niet meer Gods uitverkoren volk is, omdat de Joden Jezus hebben verworpen. In plaats daarvan zou nu de gemeente van Jezus Christus uitverkoren zijn.

,,Ik viel van mijn stoel dat zo’n antisemitische gedachte bestaat. Ik ben de oude Joodse geschriften gaan bestuderen en die blijken vol met messias-verwachtingen te staan. Het gaat daarbij om Bijbelteksten aangevuld met uitlegbriefjes van schriftgeleerden. Uit die briefjes en latere compilaties blijkt de messiaanse traditie heel sterk.”

Onderscheid

Om de Bijbel goed te begrijpen moet je deze achtergrondkennis hebben, is de overtuiging van Nieuwenhuis. ,,In de christelijke traditie lezen we de Bijbel eigenlijk heel raar. We maken een onderscheid tussen het Oude en Nieuwe Testament, waarbij we het Oude Testament gelijkstellen aan de wet en het Nieuwe Testament aan de genade.

Maar dat onderscheid is niet vol te houden als je de teksten bestudeert vanuit de Joodse traditie. De hele Bijbel gaat over wet én over genade. Het Nieuwe Testament is ook helemaal niet zo lief als veel christenen denken. In de evangeliën sterft Jezus de Messias aan een kruis, in Handelingen vallen Ananias en Saffira dood neer voor de voeten van de apostelen, en in Openbaringen komt Jezus terug met het zwaard van de Tora uit zijn mond!”

,,De wetenschappelijke christelijke traditie heeft zichtbaar moeite met de bestudering van Joodse teksten. Als er door archeologen een oude tekst wordt gevonden kijken veel onderzoekers alleen naar de laatste redactieslag. Daarop dateren ze dan die tekst, zonder rekening te houden met de mondelinge overlevering in de Joodse traditie. Zo hebben ze de datum wanneer de tekst is geschreven bepaald. Maar vaak zijn die teksten al eeuwen doorverteld, de oorsprong van de tekst weet je dus nog niet. Dat ontdek je alleen door goed naar de inhoud te kijken. Maar christelijke wetenschappers doen dat te weinig. Daardoor worden veel messiasreferenties gedateerd eeuwen na het begin van onze jaartelling, terwijl ze al veel ouder zijn. Die ‘simplistische’ manier van werken vind ik denigrerend voor het Jodendom.”

Heilige huisjes

Met zijn boodschap lijkt Nieuwenhuis soms tegen heilige huisjes te schoppen, zowel van wetenschappers als van kerkgangers. Toch is het niet zijn doel om verdeeldheid te creëren. ,,Ik wil juist bruggen bouwen. Maar soms moet ik daarvoor wel eerst door wat weerstand heen. Ik heb ook wel het gevoel een zendeling te zijn. Tijdens mijn preken laat ik mensen wel eens zien dat ze de Bijbel anders kunnen lezen. Enkelen stappen dan boos op uit de kerk. Er is ook wel eens een ouderling op me afgekomen, die het maar niks vond wat ik zei. Maar na nog een aantal preken is hij dan toch dankbaar, omdat ik hem de Bijbel anders heb laten lezen.”

Met de oprichting van Stichting Israëls Messias richt Nieuwenhuis zich in eerste instantie op studenten aan hogescholen en universiteiten: ,,Ik ben al ruim dertig jaar met dit vakgebied bezig. Het voelt inmiddels als dweilen met de kraan open, omdat studenten niet de juiste inzichten krijgen aangeboden op de opleidingen. Daarom wil ik met de stichting nieuwe lichtingen studenten kennis bijbrengen. Daarvoor moeten we eerst bepaalde christelijke tradities eruit zien te krijgen, waarin de Bijbel wordt gelezen als een geschiedenisboek. Het is juist een messiaans-profetisch boek, waar je het meeste begrip van krijgt wanneer je geloof en wetenschap combineert.”

,,Dat inzicht wil ik verspreiden door wetenschappelijke publicaties te schrijven, een netwerk van gelijkgestemde wetenschappers op te bouwen en spreekbeurten te houden. Daarna willen we ook teksten vertalen naar het Engels en Hebreeuws, gezien de belangstelling voor ons werk in Israël.”

Het ambitieniveau ligt hoog. ,,Bij mijn afscheid van de Provincie vroegen collega’s of ik met pensioen ging, maar ik start juist een nieuwe baan, waarbij ik harder ga werken dan ooit tevoren”, zegt Nieuwenhuis lachend. Daarbij krijgt hij steun van onder meer ds. Ineke van den Beukel, predikante van de Protestantse Gemeente Haulerwijk- Waskemeer. Zij is als secretaris verbonden aan de nieuwe stichting.