Syriërs hopen op betere toekomst

Edwin Visser

Edwin Visser woont in de Jordaanse hoofdstad Amman, maar bezocht onlangs buurland Syrië. Hij zag daar hoe er sprake is van een nieuw optimisme onder de bevolking.

Het is een warme zomeravond en ik zit op een bomvol terras. Iedereen kijkt geanimeerd naar de kwartfinale België-Brazilië. Vier megagrote schermen zorgen ervoor dat niemand een moment hoeft te missen.

De sfeer is zoals je kunt verwachten bij een WK-wedstrijd: men drinkt, rookt en juicht mee met elk doelpunt. Ik ben niet in Moskou, Rio de Janeiro of Brussel, maar in de hoofdstad van een door oorlog verscheurd land: Damascus.

Nieuw hoofdstuk

Een paar dagen geleden bracht een taxi me vanuit Libanon naar Damascus. De rit duurde, inclusief grensformaliteiten, een uur of vier. De chauffeur gebruikte vrijwel elke minuut daarvan om me bij te praten over zijn land. Alleen bij een van de vele controleposten moest hij even zijn aandacht richten op de militairen die hem bevroegen over het reisdoel van zijn Europese passagier.

Volgens de praatgrage chauffeur is de crisis in Syrië zo goed als voorbij en staat zijn vaderland aan de vooravond van een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis. Het is een optimistische geest die ik later bij andere Syriërs regelmatig herken. De wens zal vast de vader van de gedachte zijn, maar het was goed om te merken dat er oprechte hoop is op een betere toekomst.

De gevolgen van de crisis in Syrië zijn enorm. Meer dan de helft van de bevolking heeft moeten vluchten. Zo’n vijf miljoen Syriërs zijn de grens overgestoken naar omliggende landen, maar er zijn ook ruim zes miljoen Syriërs die binnen hun eigen land zijn ontheemd. Die aantallen zijn moeilijk te bevatten.

Ministeries

Mijn reden om naar Damascus te reizen is om te onderzoeken of ZOA hier een kantoor kan openen. Dat is een lang en ingewikkeld proces. Maar het is de inspanning meer dan waard. Hoe mooi zou het zijn als ZOA programma’s kan starten en de Syrische bevolking kan steunen in de wederopbouw van haar land.

Mijn bezoek aan Damascus bestaat vooral uit ontmoetingen met ministeries en andere overheidsinstanties. Voordat we toestemming krijgen om hier te werken willen ze graag weten wie we zijn en zich ervan overtuigen dat we een goede samenwerkingspartner zijn. Het hotel waar ik verblijf wordt bevolkt door een veelkleurig gezelschap.

Humanitaire werkers en diplomaten vullen de lobby. Er zijn Syrische gezinnen die hier vakantie komen vieren, maar ook Russische militairen verblijven hier graag. Gasten worden bij binnenkomst verwelkomd door een vioolcombo dat Mozart en Vivaldi speelt. Vervolgens verspreidt men zich naar de hotelkamers, de vergaderruimtes, het zwembad, of een van de restaurants.

Terras

Terwijl iedereen overdag druk is met zijn of haar eigen bezigheden, vinden we elkaar ’s avonds op het terras. Mensen in zomerhemdjes zitten naast bewapende militairen en diplomaten met stropdas. Terwijl het land in oorlog is, drinken we samen bier, roken waterpijp en kijken voetbal.

Is het ontkenning tegen beter weten in? Als ik het de mensen vraag blijkt dat het anders is. Iedereen kent wel mensen die zijn gevlucht, gewond geraakt of het leven hebben gelaten. De echte reden is dat men na zeven jaar schoon genoeg heeft van oorlog. Men snakt naar een normaal bestaan, naar hoop, optimisme en veiligheid.

Het is nog maar de vraag of dit land inderdaad op de drempel van een nieuw hoofdstuk staat. Wellicht laten vrede en stabiliteit langer op zich wachten dan de Syriërs hopen. En zelfs als het er komt, zullen er nog vele jaren van wederopbouw nodig zijn. Als ZOA hopen we daar een aandeel in te hebben. In alle bescheidenheid. Want de nood is oneindig veel groter dan die wij kunnen lenigen. Maar ook met de ambitie om iets bij te dragen aan het herstel van dit bijzondere land. En het verlangen om een bron van hoop te zijn voor de Syrische bevolking.

Edwin Visser werkt namens ZOA in Jordanië. Hij woont in de hoofdstad Amman.