Rob Favier

Elton John zong het al: ‘Sorry seems to be the hardest word’. Er is vandaag de dag heel wat te doen over sorry zeggen.

Onlangs was daar nog de herdenking van het slavernijverleden en burgemeester Aboutaleb van Rotterdam riep het kabinet op excuses te maken, maar dat is tot op heden nog niet gebeurd. Premier Mark Rutte heeft ooit gezegd dat je zaken uit het verleden in de context moet zien van die tijd en niet de huidige normen en waarden moet toepassen op gebeurtenissen van honderden jaren terug.

Tja, ik begrijp die mensen wel die een excuus willen horen. Zeker voor de nakomelingen van de slaven kan dat een stuk recht verschaffen. Aan de andere kant ben ik het bijna nooit eens met onze minister-president, maar dit keer zit er wel iets zinnigs in zijn opmerkingen. De grote vraag is dus: hoe ver moet je terug gaan in het verleden voor zaken waar je nog excuus voor kunt eisen?

Heeft u wel eens een boek gelezen over de kerkgeschiedenis? Ik zeg altijd maar zo: als je de kerkgeschiedenis kent en je gelooft nog steeds, dan geloof je écht. En als wij beginnen met excuus aanbieden, zijn we voorlopig nog niet klaar. Daarom doen we dat trouwens ook elke zondag in de kerkdienst. Maar naar onze medemensen denk ik bijvoorbeeld aan scheuringen, machtsmisbruik en de kruistochten.

Puinhoop

Dit is nog maar van de afgelopen duizend jaar. Daarvoor was het net zo’n puinhoop met de ruzies tussen de keizers en de pausen en uiteindelijk kom ik dan uit bij het Romeinse Rijk. Ik zit nog steeds te wachten op het excuus van de Italianen. Het lijkt of ik het sorry zeggen nu belachelijk maak, maar dat is beslist niet de bedoeling. Het laat mij meer zien dat wij de geschiedenis recht proberen te zetten. Een loflijk streven, als het maar geen uitvloeisel wordt van het perfectionisme dat ons voortdurend in de greep houdt.

Want daar gaan mensen aan kapot, omdat ze elke keer weer moeten constateren dat de perfecte maatschappij niet bestaat. Daarom zijn excuses een goed instrument om met elkaar te kunnen leven in een gebroken wereld. Dan gaat het over vergeving vragen en hopelijk ook schenken en daar kunnen wij goed over meepraten.

Deze keer dus eens een serieuze column. U wist het wellicht niet, maar dát kan ik ook. En als u weer de gebruikelijke flauwekul verwacht had, bied ik daarvoor oprecht mijn excuses aan.

Rob Favier is zanger, cabaretier en theoloog. Reacties: robfavier@gmail.com