Sint-Martinuskerk in Ferwert is een sobere kerk met een serene sfeer

Jan Auke Brink

De vijftiende-eeuwse Sint-Martinuskerk in Ferwert was een belangrijke moederkerk van waaruit kerkelijke gemeenschappen in omliggende dorpen zijn opgericht. Boele Dijkstra vertelt over de kerk die hij als kind uit zijn raam zag.

Wat betekent deze kerk voor u persoonlijk?

,,De kerk is voor mij een gebouw dat sinds mijn geboorte een bepaalde aantrekkingskracht heeft. Eerst omdat ik vanuit het achterraam naar de grote toren kon kijken. Later werd dit een iets grotere afstand. Maar ook elke keer als ik van vakantie thuis kwam, zag ik al van ver de kerk staan en was het de toren die wilde zeggen: blij je weer te zien. Verder heeft de Sint-Martinustsjerke ook een grote geestelijke rol gespeeld in mijn leven, zoals bij mijn belijdenis, de doop van mijn kinderen en al die andere diensten die ik in deze kerk mocht meemaken.”

Wat is er te zeggen over de bouwgeschiedenis van de kerk? Zijn er nog bijzondere architectonische elementen te zien?

,,Het schip van de kerk stamt uit de vijftiende eeuw en is in het begin van de zestiende eeuw vergroot. Opvallend is dat in de noordmuur geen vensters zitten, omdat men vroeger zo dicht bij zee veel te duchten had van de noordwesterstormen.”

,,De bezoekers komen door het fraaie zeventiende-eeuwse poortje van het Vrijhof bij het kerkgebouw. Daar zijn drie ingangen: in de toren, bij het schip en bij het koor. De eerste twee delen van de toren dateren uit de vijftiende eeuw. In de zestiende eeuw is de toren afgebouwd. Bij een verbouwing in 1934 zijn de karakteristieke torenversieringen uit bezuinigingsoverwegingen verwijderd. In 2006 zijn deze pinakels uiteindelijk teruggeplaatst.”

,,Op de kap van de toren staat een windvaan met de gekroonde wapens Burmania-Schwartzenberg en Cammingha. Daarmee wordt verwezen naar Idzard van Burmania, overleden 1632, en zijn twee echtgenotes Susanna van Schwartzenberg, overleden 1624, en Jel van Cammingha, overleden 1632.”

,,In de toren bevinden zich drie gegoten klokken. De oudste dateert uit 1383 en weegt negenhonderd kilo. De grootste klok is gegoten in 1457 en weegt 1646 kilo. Op deze klok staan reliëfs van meerdere heiligen, onder anderen de apostelen Judas, Paulus, Johannes, Andreas en Petrus. Onder deze reeks staat een aantal heilige vrouwen afgebeeld: Maria Magdalena, Maria Jacobi, Maria Salome.”

Wat moeten bezoekers sowieso bekijken in de kerk?

,,Wie de kerk binnenkomt, proeft meteen de serene sfeer van dit sobere kerkgebouw. Van het eikenhouten meubilair valt vooral de preekstoel van ongeveer 1600 op. Op de kansel staan twee koperen kandelaars en ligt de kanselbijbel, gedrukt bij Keur in 1756.”

,,Opvallend is ook de grote bolkroon die in het schip hangt. Bovenop deze hangende kandelaar, met twee maal acht armen voor lichtjes, staat een dubbele gekroonde adelaar. Verder is de kandelaar versierd met onder meer dolfijnen. Op de bol is een inscriptie gegraveerd, waaruit blijkt dat de kandelaar op 13 augustus 1682 is geschonken ter gelegenheid van het huwelijk van Hillegonda van Viersen en Johan Honingh.”

Wat is een opvallend verhaal uit de geschiedenis van de kerk?

,,De Sint-Martinustsjerke was een zogeheten moederkerk. Dat betekent dat in de middeleeuwen alle godsdienstige handelingen mochten worden verricht vanuit deze kerk, zoals doopsel, plechtige communie en begrafenissen.”

,,Ook werden samen met de monniken in het klooster Foswert vanuit deze kerk in de omliggende dorpen nieuwe kerkelijke gemeenten opgericht en nieuwe kerken gebouwd. In de Tweede Wereldoorlog zijn de drie historische klokken door de Duitse bezetter weggevoerd. Zij wilden de klokken omsmelten en het brons gebruiken om er munitie van te maken, zoals ze ook met zoveel andere kerkklokken hebben gedaan. Toch zijn de klokken van Ferwert bewaard gebleven: de Duitsers hebben ze niet omgesmolten en na de bevrijding zijn de klokken op 27 augustus 1945 vanuit Steenwijk per schip terug naar Ferwert gebracht. De klokken luiden sindsdien volgens oud gebruik drie keer per dag: om acht uur ’s morgens, om twee uur ’s middags en om zes uur ’s avonds.”

Hoe is het kerkgebouw in gebruik?

,,De kerk wordt hoofdzakelijk gebruikt voor de erediensten. Dit in afwisseling met de Liudgertsjerke, ook in Ferwert. Verder wordt de kerk gebruikt onder meer orgelconcerten en optredens van koren of bijeenkomsten van groepen.”

Wanneer is de kerk geopend voor Tsjerkepaad?

,,Eens in de twee weken. De eerste keer is zaterdag 14 juli.”

Het centrale thema van Tsjerkepaad is dit jaar ‘Gastvrijheid’. Hoe gastvrij is uw kerk? En hoe sluit u aan bij dat thema?

,,Iedereen is altijd welkom in de kerk, tijdens de diensten en ook daarbuiten voor bezichtigingen. Bezoekers worden ontvangen met koffie en thee. En wanneer bezoekers iets willen weten, kunnen zij met hun vragen terecht bij de mensen van de kerk. In het verleden zijn ook pelgrimstochten vertrokken uit deze kerk.”

Zijn er bijzondere activiteiten in de kerk tijdens Tsjerkepaad?

,,Er is een permanente expositie over de geschiedenis van Ferwert en omstreken. Daarnaast wordt het orgel tijdens Tsjerkepaad bespeeld door diverse organisten die zich hiervoor hebben opgegeven via Stichting Organum Frisicum.”

Hoeveel vrijwilligers uit de gemeenschap zijn betrokken om Tsjerkepaad in uw kerk mogelijk te maken?

,,We zorgen met een groepje van vier personen ervoor dat de kerk kan worden opengesteld.”

Tsjerkepaad duurt tot en met 8 september. Het Goede Leven belicht wekelijks een van de ruim 250 deelnemende kerken.

Zie www.tsjerkepaad.nl voor alle deelnemende kerken en hun openingstijden.