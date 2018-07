Ondanks alle tegenwerpingen, terug in de groef van het geloven

Lodewijk Born

Wat overkomt je als je voor het eerst naar de kerk gaat? Of de kerk herontdekt na een lange periode. Portretten van ‘nieuwkomers’ in de kerk. Vandaag deel 1: Elsa de Vries (41) uit Dronryp.

Elsa de Vries woont met haar gezin – Elyke (9), Falcke (12) en man Arjen (55) – sinds twee jaar in Dronryp. Fraai aan de rand van die plaats, met een schitterend vrij uitzicht. ,,Dronryp is écht een heel leuk dorp om te wonen”, zegt ze. ,,Mensen zijn hier, vind ik, heel open.” Het is natuurlijk ook hoe je jezelf opstelt, maar voor Elsa voelt het in ieder geval echt als thuis.

Ze is iemand met een bijzonder levensverhaal. ,,Ik ben geboren in El Salvador en geadopteerd in 1978. Van mijn biologische ouders weet ik helemaal niks. Ik ben als baby gevonden in een vuilnisemmer in de hoofdstad San Salvador. Er zat geen briefje bij waarom ik zo achter ben gelaten.” Ze werd opgevangen in een kindertehuis. In een San Salvadoraanse krant werd in november 1977 een foto van haar geplaatst, met een oproep: ‘Van wie is dit kind, willen de ouders zich melden?’

Adoptie

In Nederland is dan het echtpaar Postma al bezig met een adoptietraject. ,,Ik werd in dat tehuis heel ziek, amoebendysenterie, en toen heeft een Nederlandse vrouw die in de stad woonde, Martje Veltman, mij er uitgehaald. Ongeveer een week heb ik bij haar gewoond.”

Het is misschien, achteraf gezien, wel haar redding geweest. In juli 1978 werd ze opgehaald door haar ouders Kiek en Jan Postma en kwam ze te wonen in Holwerd. De Nederlandse voornaam die ze draagt, verwijst naar de beginletters van de landnaam El Salvador. ,,En zo werd het dus Elsa.” Ze heeft nog een broer, Wouter, die uit Sri Lanka komt.

Het christelijk geloof speelt in het gezin geen rol. ,,Mijn vader kwam uit een hervormd gezin in Aldtsjerk en mijnmoeder was van huis uit doopsgezind. Ze deden er in praktijk niks mee.” Elsa ging in Holwerd naar de openbare school. ,,Toen ik zes jaar was, ben ik uit nieuwsgierigheid naar het kerstfeest in de doopsgezinde kerk gegaan. Ik vond dat prachtig! Ook omdat je na afloop een boek mee naar huis kreeg. En ik was dól op lezen. Nog altijd.”

Onconventioneel

Het bleef niet bij die ene keer van het kinderkerstfeest. Vanaf dat moment ging Elsa iedere week trouw naar de zondagsschool en later catechisatie. ,,Wat mijn ouders er van vonden? Die lieten me daar vrij in, voedden ons progressief op. En ze wisten toch wel: Elsa, die doet toch wat ze wil. Ik was een onconventioneel type, niet echt op te voeden, te sturen. Mem zei altijd: ‘Do hast nocht oan ûnnocht.”

Zo raakt zij als enige van het gezin bij de kerk betrokken. Het duurt tot haar zestiende. Ze zit dan als tiener op scholengemeenschap Oostergo in Dokkum (Nu Dockinga College). ,,Ik had toen eenmindere periode in mijn leven, waardoor ik ook ruim een half jaar thuis heb gezeten.” Oorzaak: een eetstoornis, anorexia. ,,Ik kan zeggen dat ik daar nu voor 99,9999 procent van af ben.”

,,Ik ben in de loop van mijn leven, op iedere school die ik bezocht, steeds in contact gekomen met christenen. Daardoor is er altijd wel een lijntje gebleven met het geloof. Als ik het moeilijk had, ging ik bidden. Ik zou het geen basis noemen, dat is te veel gezegd. Eerder een gevoel waar je op bouwt.”

Als het gezin in Dronryp komt wonen, gaan zoon en dochter allebei naar de katholieke Radbodusschool in het dorp. Het zorgt ervoor dat ze weer af en toe in de kerk komt. ,,Vier keer per jaar is daar sowieso een viering met de school. Bij de opening van het schooljaar, met Kerst en Pasen en als jaarsluiting.”

Stroomversnelling

Vorig jaar juli komt haar geloofstocht in een stroomversnelling. ,,Toen overleed mijn vader. Hij was ernstig ziek, had al anderhalf jaar kanker. Het was heel moeilijk om hem zo te zien lijden. Op een avond, nadat ik bij hem was geweest, zat ik in de auto en bad ik: ‘God, laat hem alsjeblieft gaan, dat het mag stoppen.’ De volgende dag belde mem en was zijn toestand verder verslechterd. Ik moest direct komen. Om 11.50 uur overleed hij en ik ben heel blij dat ik er bij kon zijn.” De begrafenis vond plaats vanuit de doopsgezinde kerk. ,,Niet een kerkelijke viering. We hebben als familie zelf de uitvaart invulling gegeven. Heit is naast de kerk in Westernijtsjerk begraven.”

Na die ingrijpende ervaring in haar leven verdiept zich ook het contact met de plaatselijke katholieke parochie. Eerder – in september 2016 – is ze al gevraagd door een juf van school of ze ook pianiste wil worden bij het katholieke kinderkoor.

,,Dat betekende elke vrijdag oefenen enmet regelmaat meewerken aan een eucharistieviering. Ik merkte dat ik het op een bepaald moment niet ‘alleen maar leuk vond om het koor’, maar ook gewoon het in de kerk zijn, dat de mis me een bijzonder gevoel gaf.”

,,Als ik het in drie woorden moet samenvatten geeft de kerk me vreugde, geborgenheid en troost. Ik weet nog dat ik afgelopen december in de kerk zat, vooraan, met zicht op de kribbe en het kindje Jezus. Wat er gebeurde kan ik niet beschrijven, maar het raakte me zó, het overviel me gewoon. Sindsdien heb ik gezegd: ik wil als ik kan gewoon iedere week naar de mis!” Een hele verandering, die ze ook besprak met haar man Arjen. ,,Hij gelooft niet, maar geeft me alle ruimte om meer te ontdekken. Een jaar geleden riep ik: ik wil me laten dopen! Toen zei hij: ‘Onderzoek dat nu eerst maar eens.’ Hij weet namelijk hoe impulsief ik soms kan zijn.”

Lezen

Wat ze in ieder geval ook deed sindsdien: lezen, lezen en nog eens lezen. ,,De hele serie van Het verhaal gaat van Nico ter Linden, Roomsk op’ e Ryp, 300 jaar Parochie Maria Geboorte, Het Evangelie van Thomas van Bram Moerland, Knielen op een bed violen van Jan Siebelink, Katholicisme voor dummies, geschreven door twee Amerikaanse katholieken en het boek Moederkerk van Jos Palm. Op een rommelmarkt heb ik onlangs de Atlas van de Bijbel gekocht. Ook heel interessant.” Er gaat op veel terreinen een hele wereld voor haar open. ,,Ik wil goed weten waar ik het over heb.”

Elsa is erg enthousiast over haar eigen pastoor, Marco Conijn. ,,Hij kan fantástisch preken, heeft elke keer een goede homilie. Ik drink zijn woorden gewoon. Op Goede Vrijdag, dit jaar, zong pastoor een lied wat ik niet kende. Het was Opwekking 717 Stil mijn ziel wees stil.

Hij zong dat alleen, begeleid door de piano. Door dat lied ontstond dat gevoel van vreugde wat ik nu nog steeds voel. Hij raakte mij met dit lied inmijn hart” Laatst bezocht ze een oecumenische dienst en toen ging er een protestantse dominee voor. ,,Gelukkig was ik toen ook enthousiast”, lacht ze.

Ze geeft zichzelf in ieder geval nog zeker een half jaar om over een eventuele doop na te denken. ,,Niks hoeft. Niemand zit mij op de hielen. Ik heb het geluk dat ik goed met verschillende mensen kan praten over mijn geloofsontwikkeling, bijvoorbeeld met onze buren, maar ook met een vriendin van de camping waar we vaak gezamenlijk staan. Onlangs hadden we de verjaardag van mijnmoeder. Toen was er ook een tante van mij die christen is. Ze vindt het zo mooi wat er met mij gebeurt. Eigenlijk wil ze over niets anders praten. Maar dát het op een verjaardag van de Postma’s überhaupt over het christelijk geloof ging, dat was al een wonder. Daar spraken we namelijk nóóit over. Het was geen onderwerp.”

Onderwijzen

Ze is onlangs gevraagd om volgend jaar de groep kinderen te onderwijzen die Eerste Communie moeten gaan doen. ,,Ik twijfel nog. Kan ik dat wel?” De aarzeling heeft er ook mee te maken dat ze zelf nog zoekende is. ,,Over wie Jezus precies voor mij is. Ik geloof wel dat hij op aarde rond heeft gelopen. Door zijn daden is hij een groot voorbeeld voor mij. Maar ik geloof niet dat hij de Zoon van God is die na zijn dood weer is opgestaan.” Ze gaat niet en mag niet – omdat ze niet is gedoopt – ter communie. ,,Ik zit er bij en ik kijk er naar. Of ik dat jammer vind?

Eerst wel. Toen dacht ik: ik wil ook meedoen. Maar dan doe je dat uit een verkeerde motivatie, omniet een gevoel van buitengesloten zijn te hebben. Maar je moet, vind ik, volledig achter de betekenis van de Heilige Communie staan en dat ook belijden, voor je er aan deelneemt.”

,,Mijn dochter Elyke wil volgend jaar Eerste Communie doen. Ik vroeg haar of ze wist wat dat betekent en inhoudt? Ja, hoor! Ze gelooft het met heel haar hart. Wie ben ik dan om haar tegen te houden?”

Onlangs las Elsa een interview met Stephan Sanders die eerst als experiment naar de kerk ging en nu overtuigd christen is. ,,Ik herkende veel van wat hij zei. Hoe hij vertelde dat hij zich niet meer kon voorstellen dat het christelijk geloof en de kerk er niet was in zijn leven. Een duidelijk voor én een na. Op die manier kijk ik nu ook al terug: hoe het leven zonder het geloof wel heel ‘plat’ is. Ik kan je wel tien redenen geven waarom het niet logisch is om in God te geloven, maar tegelijkertijd voel ik nu dat ik, ondanks alle tegenwerpingen, terugschiet in de groef van geloven. Omdat het vertrouwd is en goed voelt.”