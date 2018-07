Teunard van der Linden

Ik wandel geregeld naar de Grote Kerk hier in Harlingen, die gebouwd staat op de bekende terp van Almenum uit de achtste eeuw. Onlangs kwam de bioscoopfilm uit over deze tijd, die gaat over de legendarische Friese vorst Redbad.

Een uniek stuk documentatie over een unieke periode! ‘Wij zijn vrij en niemand onderdanig’. In deze geest strijdt Redbad in de gelijknamige speelfilm voor zijn kansen. Het is een film met een indrukwekkende cast en van epische omvang (160 minuten).

Hij werd deels in natuurgebied De Alde Feanen opgenomen en gaat over de strijd van de Friezen tegen de Franken. De Friezen verdedigen hun oeroude natuurgeloof en traditie van vrijheid, al kraakt de gemeenschap in haar voegen als koningszoon Redbad weigert de traditie van zijn vader (mensenoffers) voort te zetten. Nieuwe tijden vragen om nieuwe normen. Uiteindelijk wordt hij verbannen.

Hij belandt in Denemarken, waar hij zich staande houdt tussen de Vikingen en trouwt met de dochter van de koning (Frea). Dan keert hij terug naar Friesland, naar het terpdorp Wijnaldum, dat flink last heeft van de oprukkende Franken, die inmiddels heer en meester zijn in Dorestad. De Franken tooien zich met kruisen, kaarsen en wierook, bouwen kerken en kapellen, en spreken van liefde, maar handelen er niet naar. In de ogen van Redbad, die zijn neef te hulp komt in de strijd, is dat het belangrijkste.

Stem van de vrijheid

Tot op de rand van zijn legendarische doop spreekt de stem van de vrijheid hem in ’t bloed. Hij kan en wil zich niet aan het christendom overgeven. Dat leidt tot heftige strijd. De wijze waarop de Franken worden afgebeeld, met hun nietsontziende koning Pepijn (Jonathan Banks) en missionaris Willebrord (Jack Wouterse), wint niet de sympathie van de kijker. Die gaat uit naar hoofdrolspeler Gijs Naber, die met passie en hartstocht oeroude tradities verdedigt, subtiel afgewisseld met de bescherming van zijn gezin en familie.

De film geeft een indrukwekkende inkijk in ‘Friesland in de diepte’: in een periode in de geschiedenis, die niet weg te denken valt, al was het maar doordat het er in de film onder de Friezen christelijker toegaat dan onder de christelijke Franken en hun gedwongen doop (wie weigert wordt onthoofd).

Hier in Harlingen, niet ver van Wijnaldum, staat inderdaad als ‘monument in de tijd’ de Dom van Almenum, die rechtstreeks teruggaat op de Franken. Er kwam een kapel en later een kerk en zelfs een Dom, het vrijheidsstreven bleef. Het christendom kon en kan slechts overtuigen, zolang het zijn eigen belofte van vrijheid en liefde waarmaakt in de praktijk. Zondag misschien toch maar een extra kaars aansteken voor de slachtoffers van de kerk.

Teunard van der Linden is predikant in de Protestantse Gemeente Harlingen-Midlum. Reacties: tg.linden@gmail.com