Leken beheren communicatie in het Vaticaan

Stap voor stap komt het veelomvattende Vaticaanse voorlichtingsapparaat in handen van leken. Vakkennis en competentie zijn steeds vaker argumenten bij belangrijke benoemingen.

Het is niet meer altijd vanzelfsprekend dat een bisschop of kardinaal op een hoge post terecht komt in het Vaticaan. Paus Franciscus trekt steeds vaker (ook) deskundige leken aan. Met de recente benoeming van Paolo Ruffini tot hoofd van het nieuwe Secretariaat voor de Media trekt hij die lijn door: een getrouwde man, uiteraard katholiek en alom erkend als bekwaam journalist en maker van veel geroemde televisieprogramma’s voor publieke en private Italiaanse tv-zenders.

Hiërarchisch staat Ruffini op gelijke hoogte met curie-kardinalen die andere secretariaten en congregaties leiden. En dat is totaal nieuw in het Vaticaanse personeelsbeleid. Paolo Ruffini werd in 1956 in Palermo geboren. Zijn vader was in verschillende Italiaanse kabinetten minister. Paolo zelf studeerde rechten in Rome en werkte als journalist bij zowel kranten als tv-zenders. Nog maar kort geleden maakte hij een lang televisie-interview met de paus.

Ruffini herinnert zich nog levendig dat de paus zei: ,,Wij allemaal samen maken de Kerk, wij zijn de gemeenschap.” Daar nadrukkelijk de leken bij betrekkend. Je kunt moeilijk nee zeggen als een paus je voor een hoge functie vraagt. Van Paolo Ruffini wordt verwacht dat hij de veelomvattende Vaticaanse media – krant, perszaal, radio, televisie en de sociale media – in één overzichtelijke organisatie zal onderbrengen.

Andere vorm

Hij beseft hoe (be)dreigend de woorden ‘hervorming’ en ‘reorganisatie’ voor veel werknemers klinken. ,,Je moet goed naar iedereen luisteren en ze allemaal bij het proces betrekken. Ik reorganiseer niets in m’n eentje. Reorganiseren, of noem het hervormen, is eigenlijk niets anders dan de dingen een andere vorm geven, dat je bestaande zaken anders organiseert.”

Vóór hem was mgr. Dario Viganò verantwoordelijk voor de Vaticaanse media, maar die trad onlangs terug na een wat ongelukkige uitleg van een brief die emeritus paus Benedictus XVI had geschreven als toelichting bij een boek van paus Franciscus over theologie.

Afgezien van Radio Vaticana zijn alle speerpunten van het Vaticaanse communicatie-apparaat nu in handen van leken. De Italiaanse professor en journalist Giovanni Maria Vian is al sinds jaren hoofdredacteur van de Osservatore Romano, de officiële krant van de R.K.-Kerk.

De Amerikaanse journalist en voormalig Rome-correspondent van de zender Fox, Greg Burke (56), heeft twee jaar geleden pater Federico Lombardi opgevolgd als hoofd van de Vaticaanse persdienst en als pauselijk woordvoerder.

Leken

Eerder waren ook al leken hoofd van die persdienst, zoals professor Alessandrini in de jaren zeventig van de vorige eeuw en nadien de Spaanse journalist-arts Navorro Valls die onder paus Johannes Paulus II de Vaticaanse persdienst stroomlijnde.

Net als Greg Burke was ook Valls lid van Opus Dei, een katholieke beweging die gelovigen aanspoort in overeenstemming met het geloof te leven en aan de evangelisatie van de maatschappij bij te dragen. Beiden werden en worden door collegajournalisten geprezen en gewaardeerd voor hun vakkennis en makkelijke omgang met journalisten.

Terecht dat het Vaticaan naar doorgewinterde journalisten zoekt en niet naar monsignori die van nieuws geen kaas gegeten hebben en hun gebrek aan vakkennis verpakken in wollige taal waar je als journalist geen kant mee uit kunt.

Verrassing

Zag je de benoeming van Burke als perschef aankomen – hij was enkele jaren tweede man onder pater Lombardi – de benoeming van zijn rechterhand was een complete verrassing: ook een leek, en bovendien een vrouw. Dat vond ze zelf bij haar aantreden net zo onbelangrijk ,,als dat ik donker haar heb, uit Madrid kom en vrij klein ben”.

Paloma Garcia Ovejero (44) is de oudste uit een gezin van zeven kinderen. Ze studeerde journalistiek in Madrid en New York en werd in 2012 Italiaans/Vaticaans correspondent voor een grote Spaanse radiozender.

Haar benoeming in de zomer van 2016 was een tot op de laatste dag goed bewaard geheim; pas daags tevoren had zij haar ouders ingelicht. Met de komst van de leken in de Vaticaanse media wordt vooral meer kwaliteit verwacht.