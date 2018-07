Intellectueel rechts waarschuwt voor heerschappij van cultuurmarxisten

Pieter Anko de Vries

‘Cultuurmarxisten’ vormen een groot gevaar voor de westerse samenlevingen. Zij willen ons levenswijzen opdringen die haaks staan op onze nationale waarden, zo wordt beweerd in rechtse kringen.

Was het woord ‘cultuurmarxisme’ tot nog niet zo lang geleden een begrip dat vooral werd gebezigd in de uitgesproken rechtse krochten van het internet, tegenwoordig is het bezig salonfähig te worden in de nettere maatschappelijk en politieke kringen. Moesten in de negentiende en twintigste eeuw de verworpenen der aarde nog economisch wakker worden geschud, tegenwoordig probeert de linkse kerk op cultureel gebied de maatschappij te veranderen. Er waart met andere woorden een nieuw spook door het Westen.

Onze westerse tradities, waardigheden en verworvenheden staan zwaar onder druk, zo wordt in verschillende publicaties gericht tegen het cultuurmarxisme benadrukt. Dat komt in ons land vooral tot uitdrukking door de dwang om spijt te betuigen voor ons slavernijverleden, het gedram over Zwarte Piet, de uit de hand lopende genderdiscussie, het op bijna alle gebeurtenissen het label ‘discriminatie’ of ‘kolonialisme’ plakken, het tot soms in het absurde doordrammen van milieustandpunten en militante dierenbevrijdingsacties.

Perspectief

Paul Cliteur, ideoloog van Thierry Baudets partij Forum voor Democratie (FvD), heeft als mederedacteur een bundel het licht doen zien waarin verschillende auteurs vanuit onversneden rechts perspectief hun licht laten schijnen over wat zij vinden wat cultuurmarxisme is. In Cultuurmarxisme. Er waart een spook door het Westen komen zaken aan de orde als het ‘uitbuiten van het slavernijverleden’ en het funeste, centralistische project van een verenigd Europa.

Complotdenken

Om een idee te krijgen van de complotachtige manier waarop over cultuurmarxisme wordt gesproken is een citaat van Derk Jan Eppink, die jarenlang in Brussel heeft gewerkt, onthullend. Hoewel natuurlijk elke suggestie van complotdenken ten stelligste wordt ontkend, ontkomen de bestrijders van cultuurmarxisme niet aan samenzweringsdenken.

Eppink: ‘Cultuurmarxisme komt er op neer dat de ‘slag om de economie’ is verloren, waarna ‘de slag om de cultuur’ moet worden gewonnen. In de Verenigde Staten en West-Europa lanceerde de protestgeneratie een cultuurstrijd in opinievormende sectoren zoals media, politiek, universiteiten en niet-gouvernementele organisaties om het denken te blijven bepalen, ondanks het falen van haar economische gelijkheidsidealen. Zij gebruikte politieke correctheid als wapen en schilderde critici af als ‘xenofoben’, ‘islamhaters’, ‘racisten’, ‘fascisten’ of ‘neonazi’s’. Zo behield zij de greep op het denken, ondanks het feit dat de maakbare samenleving wat minder maakbaar bleek.’

Volgens Eppink moet de elitaire, flinterdunne ‘bovenbouw’ in de Europese Unie steeds meer naar drastische middelen grijpen om de ‘onderbouw’, de gewone burgers, eronder te houden. Maar het elastiek zal breken, zo voorspelt hij. Financieel door een falende muntunie en een ineenstortende ‘immigratie-unie’. ‘Europees centralisme zal stranden op de machtsfactor die het altijd ontkende: de burger.’

Samenspannen

De boemensen van het cultuurmaxisme worden in algemene, homogene termen beschreven: slimme vijanden die samenspannen met als inzet culturele heerschappij in het Westen. Dit soort mechanismen zijn zo oud als de wereld. Soms zijn het vrijmetselaars, soms zijn het Joden, soms zijn het de bolsjewieken of de Bilderberggroep. Nu zijn het de cultuurmarxisten die met flinterdunne bewijzen en boude, meestal ongefundeerde beschuldigingen als dé zwarte schapen in de wereld worden weggezet.

Nu is het ontegenzeggelijk waar dat vanuit de Amerikaanse universiteiten zich een haast dictatoriaal aandoende politieke correctheid over de westerse wereld heeft verspreid, die ook voelbaar is op onze campussen en die zich langzamerhand eveneens nestelt in sommige politieke stromingen. Maar om deze vaak idealistische wereldverbeteraars neer te zetten als strevers naar een dictatoriale wereldheerschappij van zogenoemde gutmenschen is natuurlijk een absurde redenering die getuigt van weinig realiteitszin, maar waarvan het aantal volgelingen wél snel groeit.