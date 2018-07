Wie verre reizen doet…

Peter van der Weide, St. Antonius van Paduaparochie

Het zat al tijden in de pijpleiding maar op 17 juni jl. kwam het er toch van: een twaalfdaagse trip naar Sint-Petersburg en Moskou. Niet vanwege het WK voetbal, maar gewoon uit interesse.

Sint-Petersburg is aan het einde van de zeventiende eeuw uit de grond gestampt door tsaar Peter de Grote, die zo het middeleeuwse Rusland een poort naar Westen wilde bezorgen. Om dat te realiseren bezocht hij vele Europese landen, waaronder ons eigen kikkerlandje waar hij onder andere leerde hoe schepen gebouwd moesten worden.

Sint-Petersburg werd als nieuwe hoofdstad een soort van Amsterdam met grote kanalen met chique huizen, paleizen, kerken en kloosters met een voor de mensen van toen on-Russische uitstraling. Een stad die letterlijk op botten is gebouwd, want het heeft vele duizenden mensenlevens gekost. Vanuit de bevolking was er veel verzet tegen de gevestigde orde, want Moskou had het nakijken. Dat bleef zo tot aan de revolutie in 1917.

Groot en onmetelijk

Vanaf de derde dag zette ons schip koers naar Moskou via het Ladogameer, het Onegameer, de Wolga en het Moskoukanaal. Zo vingen we een glimp op van een groot en onmetelijk land, waarin zoiets als de Oostvaardersplassen als nationaal natuurgebied in het niet valt. Onderweg meerden we aan in plaatsen zoals Gorizy, Yaroslavl en Uglitsch waar we kerken en kloosters bezochten. Wat mij opviel was dat de Russisch-Orthodoxe Kerk een geweldige revival aan het doormaken is. Vele kerken en kloosters zijn weer heropend of worden dat nog.

In de tijd van Stalin werden deze gesloopt, als fabrieken gebruikt of zelfs – zoals de Izaäkkathedraal in Sint-Petersburg – bestemd als museum voor het atheïsme.

Nu wordt dat erfgoed weer helemaal opgebouwd, zoals de enorme Christus Verlosser-kathedraal in Moskou die in 1931 werd gesloopt om plaats te maken voor een monument van 460 meter dat de verheerlijking van het communisme moest voorstellen. Tijdens de sloop van de kerk sloegen een paar oude vrouwen een kruisteken en mompelden zachtjes: ‘En toch zal deze kerk weer herrijzen!’ Profetische woorden die maar al te waar bleken te zijn, want in het jaar 2000 werd deze grootste orthodoxe kerk ter wereld opnieuw ingewijd.

Zichtbaar

De overheid is er veel aan gelegen dat de Orthodoxe Kerk weer zichtbaar is en steekt er grote sommen geld in. Is dat om het nationalisme aan te wakkeren? Ik denk het wel.

Enerzijds moet het glorieuze verleden herleven, maar anderzijds zie je ook veel authentieke geloofsbeleving bij opvallend veel jongere mensen.

Dit alles in een land waar eerlijk zaken doen bijna onmogelijk is geworden zonder in maffiatoestanden te belanden en waar afwijkende meningen van hogerhand niet op prijs worden gesteld. Hierover raakte onze Russische gids, een zeer bewogen vrouw die zichzelf meer dan uitstekend Nederlands had aangeleerd, niet uitgesproken.

Onze trip eindigde in Moskou, een stad met zestien miljoen inwoners, waar tegenwoordig achthonderd kerken zijn waarvan al weer vierhonderd voor de eredienst worden gebruikt. Het zijn enkele diepe indrukken van een reiziger die even mocht vertoeven in een land met ongekende mogelijkheden, met ongetwijfeld veel goedwillende mensen, voor wie je zou wensen dat de ware vrijheid van denken, geloven en handelen eens ten volle werkelijkheid mag worden. Wie weet staat er nog eens een echte grote leider op die dit mogelijk maakt met een ruime en open blik naar de wereld.

