Segers en publiciteitsbegerigheid

Sytze Faber

De ChristenUnie mag er zijn. Als het gaat om solidariteit met kansarmen en verschoppelingen is ze, zeker binnen de regeringscoalitie, vaak een witte raaf. De ChristenUnie-bewindslieden Carola Schouten, Arie Slob en Paul Blokhuis zijn competent en zetten hun licht niet onder de korenmaat. Partijvoorzitter Piet Adema laat niet over zich lopen. Dat ondervond de partijafdeling in Den Helder, die met de PVV in zee wilde gaan. Het gezag van Roel Kuiper, voorzitter van de ChristenUnie-fractie in de Eerste Kamer, is groter dan zijn driemansfractie zou doen vermoeden. Maar het is niet alleen rozengeur en maneschijn, er zit ook een vlieg in de zalf. Partijleider Gert-Jan Segers is publiciteitsbegerigheid niet vreemd en populistisch praat evenmin. Een greep uit het afgelopen jaar.

Nog voordat de finish van de langdurige kabinetsformatie was bereikt, zei Segers tegen journalisten dat het karwei erop zat. Daarmee haalde hij het vloerkleed weg onder zijn eigen onderhandelingspositie. Op de valreep sneuvelde mede daardoor het kinderpardon, lovebaby van de ChristenUnie en de hoop van in ons land gewortelde vluchtelingenkinderen.

Eind vorig jaar sloeg een malloot ruiten in bij een (gesloten) Joods restaurant in Amsterdam. Openbaar Ministerie en de politie concludeerden dat er ‘slechts’ sprake was van vernieling. Antisemitisme speelde bij de dader geen rol. Gelukkig, zou ik denken. Segers greep het voorval echter aan voor het met veel publiciteit omgeven voorstel antisemitisme veel zwaarder te gaan bestraffen dan ander, vergelijkbaar racisme. Minister Grapperhaus zou het met hem eens zijn. Nooit meer iets van vernomen. Rabbijn Lody van de Kamp had het voorstel trouwens meteen al de grond in geboord: ,,Het pleidooi van Gert-Jan Segers is niet gebaseerd op feiten, maar op emoties. Het helpt niet bij het debat over dit onderwerp en versterkt juist de overbodige angstgevoelens.”

In een interview vorige week zaterdag in De Telegraaf leek Segers ook te zeggen wat hem voor de mond komt. Het fundament van het NAVO-verdrag is artikel 5: als één NAVO-land wordt geattaqueerd, worden alle NAVO-landen aangevallen. Meeliftend op anti-Turkse gevoelens stelde Segers voor artikel 5 voortaan niet meer te laten gelden voor NAVO-lid Turkije. Tekort schietende feitenkennis, constateerde generaal-majoor b.d. Frank van Kappen. Veel erger: de uit publiciteitsbegerigheid geboren ondoordachtheid. President Trump aarzelt over de NAVO. En dan gaat de leider van een Nederlandse regeringspartij een bom leggen onder artikel 5. Coalitiegenoten CDA, D66 en VVD hadden terecht nul komma nul begrip voor de populistische oprisping.

Integratie

Het Nederlandse integratiebeleid is een schandaal. Dankzij het in zonde ontvangen en geboren gedoogkabinet-Rutte I van CDA, PVV en VVD. Dat verordonneerde dat marktpartijen – waar geen toezicht op is – en nieuwkomers – die meestal geen woord Nederlands machtig zijn – de integratie samen moesten regelen. Dat werd uiteraard een ramp. Men zou bijna kwade opzet vermoeden. Rutte II, met minister Lodewijk Asscher in de frontlinie, liet het geworden. De huidige minister Koolmees – hulde, hulde – ruimt energiek de rommel op. De verantwoordelijkheid komt bij de gemeenten te liggen en de nieuwkomers krijgen begeleiding. Het leren van de Nederlandse taal en het klaarstomen voor de arbeidsmarkt krijgen prioriteit. Segers vindt – aansluitend bij de aanzwellende afkeer van vreemdelingen – dat de nieuwkomers ook nog door een hoepel van specifieke Nederlandse culturele waarden moeten springen. Het is nog mistig welke dat moeten zijn.

Daarom alvast een suggestie. Neem bij het integratie-examen ook de vraag op: Is de uitdrukking ‘Zet een wacht voor mijn mond’

A) militair jargon

B) een Bijbelse bede

