Patstelling in kwestie rond intercommunie

Frans Wijnands

De Duitse rooms-katholieke bisschoppen houden de kwestie van de intercommunie hoog op hun agenda. De permanente Raad van de Duitse bisschoppenconferentie heeft laten weten alle geestelijke hulp te willen bieden in de uitzonderingsgevallen waarin protestantse echtgenoten (m/v) van een katholieke partner de communie willen ontvangen.

Door de doop, het geloof en het sacrament van het huwelijk zijn de echtelieden aan elkaar verbonden. Toch mag de protestantse partner niet deelnemen aan de eucharistie. Maar, zegt die permanente Raad van het Duitse episcopaat, ‘wij voelen ons verplicht om het voortouw te nemen bij het zoeken naar diepere oecumenische verstandhouding en zodoende naar toenemende eenheid onder christenen’.

De Duitse bisschoppen – en zij niet alleen – denken verschillend over de mogelijkheden van intercommunie. Zonder aan de bestaande regel te willen tornen dat de heilige communie strikt blijft voorbehouden aan rooms-katholieken, willen ze uitzonderingen toelaten.

Standpunt

Na de recente voorjaarsvergadering van het Duitse episcopaat kwam het meningsverschil over deze kwestie duidelijk aan het licht toen een aantal kardinalen en bisschoppen het Vaticaan om een duidelijk standpunt vroeg. Zij waren het niet eens met het meerderheidsstandpunt om uitzonderingsgevallen toe te laten.

Het gaat dan om echtelieden in een (religieus) gemengd huwelijk die samen de communie willen ontvangen. De lokale bisschop zou daarover moeten kunnen beslissen op basis van een goede voorbereiding en begeleiding van de protestantse echtgenoot/- note. Paus Franciscus stond niet afwijzend tegenover deze aanpak, maar de Congregatie voor de Geloofsleer wees de intercommunie – onder welke omstandigheden dan ook – categorisch af.

Sindsdien is een soort van patstelling ontstaan. De voorzitter van de van de Duitse bisschoppenconferentie, kardinaal Reinhard Marx, voerde met een kleine delegatie in Rome urenlange gesprekken met een aantal betrokken curie-leden. Nu vraagt hij medewerking van het Vaticaan om het thema nog eens grondig te bestuderen.

Hij is van plan om de intercommunie opnieuw ter discussie te stellen in de najaarsvergadering van het Duitse episcopaat, in september. Dat paus Franciscus uitzonderingsgevallen lijkt te willen toestaan heeft mede te maken met zijn voornemen om de lokale bisschoppen meer bevoegdheden te geven.

Niet getornd

De intercommunie illustreert overigens pijnlijk duidelijk hoe groot het verschil is tussen de intentieverklaringen van de Rooms-Katholieke Kerk om naar meer oecumene te streven en de praktijk van alledag.

Vooralsnog laat de curie duidelijk merken dat het strikt handhaven van de bestaande regels belangrijker is dan het voorzichtig aftasten van uitzonderingsmogelijkheden met als argument dat aan de leer niet wordt getornd. Vanuit die opvatting is elke uitzondering er een te veel. Want wat begint als uitzondering wordt gemeengoed voor je er erg in hebt…

Of is het koudwatervrees bij de tegenstanders? Want hoeveel protestanten vragen om toestemming om samen met hun levensgezel(lin) de communie te mogen ontvangen? Het getuigt van een diep innerlijk geloofsleven als zij dat zo graag willen. Alleen al uit respect voor zo’n oprechte geloofsovertuiging zouden uitzonderingen moeten worden toegestaan.

En dat is precies wat het gros van de Duitse bisschoppen wil.